Cayó en Brasil el líder de la banda que amenazó a la fiscal Mónica Ferrero

Esta semana fue capturado el responsable del grupo que en mayo del año pasado lanzó una bomba contra la sede de la Brigada Antidrogas, y que amenazó a la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero. El hombre estaba viviendo en Santana do Livramento, y permanecerá en una cárcel brasileña hasta que se resuelva su extradición a Uruguay, según publicó este sábado el diario El País y confirmó El Observador.

Este hombre, uruguayo y que cuenta con antecedentes penales, ya estaba siendo investigado por la policía de Rivera por tráfico de armas, explosivos y drogas, cuando se encontraron pruebas en la investigación de que también estaba involucrado en el ataque y en las amenazas contra la fiscal, dos hechos con los que en principio no parecía tener relación.

La investigación policial determinó que el hombre había estado en Paraguay, y desde allí había viajado con documentos falsos a Punta del Este, desde donde viajó a Brasil. Cuando fue capturado estaba en la ciudad fronteriza, donde había comprado dos taxis por US$ 180.000 que pagó al contado, y había establecido su negocio en Rivera. Este jueves fue capturado por la Policía Federal de Brasil, que trabajó en colaboración con las autoridades uruguayas en la búsqueda y captura del criminal.

El 9 de mayo del año pasado, un ataque contra la sede de la brigada antidrogas fue seguida al día siguiente con un mensaje vía Whatsapp a la fiscal Ferrero, que decía "Hola, Mónica Ferrero. ¿Cómo le va? Espero que le vaya bien, pero de ahora en más le va a ir como usted decida…", y agregaba: "Estamos un poquito enojados como ve con la parte de narcóticos! Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo".

"Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar, a partir de ahí no va a haber atentados ni contra las entidades, a cargo de usted, ni contra usted! Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Su ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos! Usted me entiende., no tengo que explicarle mucho... Acuérdese que que todo tiene un límite! Usted Sabe... Saluda atte PCU", concluía el mensaje. PCU es la sigla de una organización criminal que tiene su sede en Bolivia, y que estaba en distintos cargamentos de droga que fueron incautados por la fiscalía de Ferrero.

En enero ya había sido encarcelado otro hombre, hijo del contratista de fútbol Gerardo Arias, por haber enviado el mensaje con la amenaza. Se acordó un castigo de seis meses de cárcel, pero como se descontó la detención sufrida desde que se formalizó la investigación, Arias solo estará en prisión efectiva durante dos meses.