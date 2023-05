Lancha, droga en la puerta de un hotel y un seguimiento de 24 horas: así fue el operativo que desmontó una banda internacional que operaba en Uruguay

A fines de marzo la Justicia imputó a diez personas por una megamaniobra para traficar droga desde Bolivia a Europa, pasando por Uruguay. Se terminaron incautando 489 kilos de cocaína por un valor superior a los US$ 16 millones. Según el registro de la audiencia al que accedió El Observador, los miembros de la organización ensayaron la entrega varias veces y dejaron la droga en un auto que estuvo estacionado afuera de un hotel durante toda una noche.

Los responsabilizados fueron seis uruguayos, dos montenegrinos, un boliviano y un argentino. Pese a que apelaron la decisión, el Tribunal de Apelaciones la confirmó.

Para la Fiscalía de Estupefacientes de 1er Turno, liderada por Mónica Ferrero, la organización la dirige un ciudadano argentino –que aún no fue detenido– y el fin era la exportación de droga al extranjero, posiblemente Europa. Por eso, desde meses antes, comenzó a pergeñar la operación. Así lo demuestra su ingreso a Uruguay por el puerto de Colonia y una de sus estadías en el país entre el 27 y el 31 de octubre de 2022. También estuvo en noviembre de ese año.

La banda alquiló varias casas, en Ciudad de la Costa, Pajas Blancas, Playa Penino y Carrasco de las que iban y venían llevando elementos que les servirían para realizar la maniobra. También usaron casas propias en Fray Bentos y San José. Compraron y utilizaron varios autos que iban intercambiándose entre ellos. Realizaron distintas tareas para lograr su cometido en Ciudad del Plata, Playa Penino y Mercedes.

Según la Fiscalía, lo más probable es que la droga se haya adquirido en Bolivia, preveían que pase por territorio argentino e ingresara en una lancha por el río Uruguay hasta la costa de Colonia, a pocos kilómetros de Carmelo.

Uno de los hermanos uruguayos detenidos dijo que la lancha era porque tenían una actividad de pesca. Pero la fiscal Ferrero fue clara: “Nunca vimos un pescado”. Un ciudadano boliviano (con ciudadanía argentina también) fue quien se encargó de la logística.

Los ciudadanos montenegrinos, estima la Fiscalía, tenían que explicarles como “contaminar” los buques que van hacia Europa, llevando la droga hasta allí en lancha. En la mayoría de los casos, esa maniobra se ensaya previamente para ver si la lancha elegida tiene rapidez en el agua y si puede eludir el control de las autoridades.

Según relató la fiscal Ferrero en audiencia judicial a cuyo registro accedió El Observador, los montenegrinos solicitaron encarecidamente a la fiscalía poder comunicarse con sus familiares porque ellos pensaban que estaban secuestrados, cuando en realidad estaban detenidos. La Fiscalía aceptó.

Su abogado, Pablo Donnángelo, que también representa al boliviano, presentó una nulidad porque según esgrimió en audiencia, es deber del Estado ofrecerles servicios consulares a los ciudadanos y en este caso no lo tuvieron. Al contestar ese petitorio, al que la jueza Adriana Chamsarian no hizo lugar, Ferrero explicó que la audiencia que pretendía anular ya había quedado firme porque la defensa que tenían en ese momento no la había impugnado.

Pero además, incluyó como parte de su respuesta un episodio que había tenido lugar en la fiscalía días antes. Ferrero lo calificó de "incidente". De acuerdo a su versión, Ignacio Durán y Eduardo Sasson (que son del mismo estudio que Donnángelo) concurrieron cuando la abogada Natalia Fleitas, quien hasta ese momento ejercía la representación legal, estaba hablando con los ciudadanos montenegrinos.

Según Ferrero, los abogados "irrumpieron intempestivamente" y se dio una "fuerte discusión" por quién debía defender a los montenegrinos. Allí ella intervino y les dijo que si continuaban así iban a tener que designar a un defensor de oficio. A partir de ello, Graciela Mendoza –que tenía la codefensa con Fleitas– presentó una denuncia policial por violencia de género.

La cronología de los hechos

El 10 de noviembre de 2022, utilizando otra identidad, el líder de la organización adquirió una casa en Ciudad de la Costa. En paralelo, los dos ciudadanos montenegrinos que participaron de la maniobra, ingresaron por el Aeropuerto de Carrasco. Uno lo hizo el 19 de noviembre y el otro el 22. Se comunicaron de forma inmediata con el ciudadano boliviano y otro argentino. El primero fue capturado, pero el segundo no. Con él es con quien compran una lancha y salieron a probarla por la zona de Santiago Vázquez.

Más adelante, el 12 de enero, los ciudadanos montenegrinos fueron al puerto de Santiago Vázquez y se encontraron con tres hermanos uruguayos. Allí los montenegrinos presentaron su documentación para navegar y por eso la policía ya contaba con sus identidades.

Los cinco se dirigieron posteriormente a una casa que habían alquilado en Playa Penino (San José) y luego a otra en Pajas Blancas. Pero volvieron a Playa Penino y remolcaron la embarcación que tenían allí y la llevaron a la playa para probarla. Como se les enterró, necesitaron sacarla con un vehículo Volkswagen Gol que utilizaron durante toda la maniobra.

El ciudadano boliviano, que también tenía ciudadanía argentina, ingresó en un vehículo gris desde la vecina orilla vía Fray Bentos y después entró por la misma vía otro presunto partícipe y una mujer que aún no ha podido ser capturada.

Así, en distintos episodios, buscaron conseguir partes de lanchas y utilizaron una Chevrolet Amarok recién comprada para ensayar parte de la maniobra, pero notaron que se enterraba demasiado en la arena. Eso fue en diciembre de 2022.

La droga ingresó el 22 de marzo de 2023 cerca de las 19 horas por vía marítima. Una lancha argentina ingresó con la cocaína hacia una costa de Colonia, tal y como estaba planeado. Dos integrantes de la organización fueron a recibirla, uno en una Chevrolet Amarok y el segundo en un Volkswagen Gol. Cargaron los bultos en la primera.

Un mes antes los argentinos habían llevado la lancha a la casa de otro miembro en San José, donde realizaron varias reuniones previas.

A partir de que descargaron la mercadería, la Policía les hizo seguimiento y pudo ver como el Volkswagen era el vehículo principal y la Amarok oficiaba de puntero. En el medio, una persona de la que se desconoce la identidad subió a este segundo vehículo.

Uno de ellos, el que iba en la Amarok, se dirigió primero al hotel Ibis y después al NH Columbia donde permaneció alojado y dejó los bultos con droga adentro del camioneta, que estacionó del lado exterior, algo que llamó la atención de la fiscalía. “Nunca lo habíamos visto eso”, dijo asombrada Ferrero.

Al otro día, a las 7 de la mañana, uno de los hermanos uruguayos fue en un vehículo marca Geely y el boliviano en el Gol hasta el hotel. Allí intercambiaron autos con el conductor de la Amarok y se fueron hasta la casa en Pajas Blancas. Uno de ellos iba de puntero y mientras se contactaban por celular.

Dos personas quedaron al cuidado de la droga, mientras uno de los hermanos y el ciudadano boliviano fueron a un taller, a una casa de repuestos y al shopping en busca de repuestos de lancha. Junto con una tercera persona fueron nuevamente a la casa en la rambla de Ciudad de la Costa donde estaban los montenegrinos.

A las 14 horas del 23 de marzo se allanó la casa de Pajas Blancas donde se incautaron 18 bolsos de color azul con 450 envoltorios tipo ladrillo con logos de Mickey y Pluto. También se incautó un revólver, varios GPS y papeles de lancha.

En paralelo se realizaron el resto de los allanamientos. Uno en la casa de Ciudad de la Costa en donde se detiene a los montenegrinos y al ciudadano boliviano. A uno de los hermanos uruguayos lo detuvieron en Fray Bentos.

En la marina del Yacht Club Uruguayo se incautó una embarcación de matrícula argentina, amarrada, y en el balneario Penino (San José) se incautó un trailer de la embarcación y una pistola con cargador de ocho municiones. También había tarrinas donde sospechan iban a poner las drogas para subirlas al barco.

“Decían que trabajaban cortando leña, cómo puede ser que estuvieran pescando y navegando en esa lancha y viniendo a pasear y manejando cifras de $58 mil y otras tantas”, expresó Ferrero.