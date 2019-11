Cebolla Rodríguez, desgarrado, se queda sin fútbol por 15 días

Las malas noticias siguen llegando a Peñarol en los últimos días de este Torneo Clausura. Es que finalmente se confirmó que el capitán Cristian “Cebolla” Rodríguez, presenta un pequeño desgarro y estará al margen por al menos 15 días más según admitió el jefe de la sanidad aurinegra, Edgardo Rienzi.

El Cebolla ya no estuvo en el partido pasado contra Progreso porque hasta ese momento presentaba una distensión en el recto anterior de cuádriceps.

No obstante, en las últimas horas y luego de realizarse unos exámenes, se constató el pequeño desgarro.

Esta lesión no es una más, ya que el principal referente del equipo aurinegro no solo se perderá el encuentro de este domingo ante Cerro Largo que es decisivo para intentar recuperar la punta de la Tabla Anual –ya no dependiendo de sí mismo luego del pobre 0-0 ante los gauchos del Pantanoso del pasasdo miércoles en el Parque Paladino– y también para intentar lograr el título del Torneo Clausura, sino que en caso de que posteriormente haya una final por este certamen, tampoco llegará en condiciones.

Cabe consignar que si Peñarol y Nacional ganan sus respectivos compromisos contra Cerro Largo y Juventud de Las Piedras, quedarán los dos como líderes del Clausura y deberán recurrir a un partido final.

En caso de que se llegue a esa eventual igualdad, ese encuentro seguramente se dispute el próximo miércoles 4 de diciembre en el Estadio Centenario.

Para ese día, el Cebolla no estará a la orden.

La baja del capitán aurinegro se suma al desgarro que ya experimentó previamente el arquero Kevin Dawson quien ya no estuvo en los últimos dos compromisos de los mirasoles, el viernes de la semana pasada en el Estadio Campeón del Siglo en la victoria contra Fénix, y el miércoles ante Progreso.

En ambos compromisos fue sustituido por Thiago Cardozo, quien se transformó en la figura de la cancha en el último de los compromisos con atajadas fundamentales.

No obstante ello, Dawson es muy importante a la hora de ordenar el equipo en el fondo, ya que habla mucho con sus compañeros de zaga y también es uno de los referentes que faltan justo en el momento que más se lo necesita.

A su vez, este sábado a la mañana recién se podrá saber si el español Xisco Jiménez está en condiciones o no de afrontar un compromiso tan trascente como el que se deberá jugar ante Cerro Largo, debido a que no pudo estar contra Progreso por una contractura en el posterior de una de sus piernas.

Peñarol apronta con todo un compromiso en el que se jugará todo, por más que ya no dependa de sí mismo. El Clausura y la Anual están en el tapete.