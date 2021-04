Cebolla Rodríguez: "No me fui de Peñarol con la imagen que hubiera querido"

El excapitán de Peñarol, Cristian "Cebolla" Rodríguez, habló este domingo de su salida del club luego de que el consejo directivo del club decidiera no renovarle contrato.

"Capaz que querían una despedida diferente, me quedaron dudas. No lo entendí. Mi sensación era quedarme con la gente, jugar estos tres meses, demostrar otra imagen de lo que había pasado en los últimos meses, pero es muy difícil mantenerse cuando no se sale campeón. No me voy con la imagen que quería irme", comentó este domingo el futbolista en el programa Polideportivo de canal 12.

El volante comentó lo que hablaron en el último encuentro con el presidente Ignacio Ruglio.

"Mi última charla con el presidente le plantee quedarme en el club con los gastos mínimos, sin ganancias para mí, porque veía que no era la forma que quería irme del club, quería sentirme un jugador más utilizado, jugar más minutos, responder más, pero la pandemia y mi lesión me complicaron y no pude terminar como quería".

Para el Cebolla, "él (Ruglio) decía que mi ciclo en Peñarol ya estaba terminado, que era una decisión de la mayoría de los directivos y uno que es un hombre ya, tiene que aceptarlo. Se me terminó el contrato y acepté. Obviamente no estoy contento porque la gente del club sabe lo que yo he dado por ellos, pero esta vez no se dio y lo acepto".

L. Carreño

El Cebolla Rodríguez admitió que seguirá jugando al fútbol y lo hará en un club de Uruguay ya que no quiere volver ahora al exterior por su familia

"No fue una decisión de todos los directivos porque alguno me escribió para decirme que él no estaba de acuerdo", agregó el volante.

El actual director deportivo Pablo Bengoechea, con quien compartía habitación en Los Aromos cuando debutó con Gregorio Pérez en Peñarol, no mantuvo contacto con él luego de que no le renovaran el contrato.

"No me llamó en ningún momento, pero sí lo hizo el Gaby Cedrés quien charla conmigo en todo momento y eso lo aprecio mucho", explicó.

Aunque agregó: "Por ahí, pensando en positivo, está esperando el momento y que pase todo esto para llamarme".

Cristian Rodríguez admitió que seguirá jugando al fútbol "pese a que ellos (los dirigentes de Peñarol) piensen que quizás yo me retire, voy a seguir jugando y quiero demostrarles que todavía estoy para jugar".

"Peñarol es un mundo aparte, si empatás es como si perdieras. Todos saben que muchas veces fui al banco con algún problemita físico y eso me jugaba en contra", agregó el Cebolla.

Consultado acerca de si su salida y de otros referentes no será un riesgo teniendo en cuenta que Peñarol irá por cortar un tricampeonato uruguayo de Nacional, el Cebolla asintió.

"Para mí sí es un riesgo. Un plantel no tiene que estar lleno de viejos ni lleno de gurises chicos y para los momentos complicados está bueno que haya una mezcla. Capaz que Peñarol piensa traer algún referente más, pero es un riesgo que corre respecto al tricampeonato que buscará el rival".

Diego Battiste

Cristian Rodríguez en Los Aromos, algo que no se verá más en el futuro cercano

Respecto a su futuro, dijo que ya lo llamaron de algunos clubes y que esta vez no se irá a jugar al exterior.

"No sé qué va a pasar. Estoy en el campo con la familia, lejos del ruido, no viendo mucha prensa, pero la semana que viene me voy a poner en campaña para buscar algún equipo. Me han llamado muchos equipos para contar conmigo y eso me pone contento. Lo que tengo decidido es que me quedo en Uruguay, no quiero volver al exterior por mi familia".

En Juan Lacaze estaba también el ex Nacional, Gonzalo "Chory" Castro quien fue invitado por el Cebolla: "Me tiene acá trabajando para él", indicó en broma.