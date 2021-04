Para Mundo Deportivo, Valverde es "un terremoto que Barcelona no sabe contener"

La prensa española y en este caso, sobre todo la catalana, elogió el desempeño del volante uruguayo Federico Valverde en el clásico que Real Madrid derrotó 2-1 a Barcelona este sábado.

Es que el exjugador de Peñarol y actual de la selección uruguaya fue una de las grandes figuras del partido, comenzando la victoria en una jugada que comenzó prácticamente desde su área para que llegara el 1-0 de Karim Benzema ante la marca del otro uruguayo, Ronald Araújo, quien esta vez no pudo anticiparlo.

Valverde, además, estuvo a punto de convertir el tercero cuando Vinicius lo habilitó muy bien tras una larga corrida.

Sin embargo, el remate dio en el palo y Barcelona se salvó.

Zinedine Zidane, quien sorprendió a todos colocándolo de titular para que tapara las subidas de Jordi Alba (sorprendió porque recién había retornado al fútbol luego de una lesión en el partido que jugaron entre semana por Liga de Campeones venciendo 3-1 a Liverpool), lo sacó a los 61 minutos bastante extenuado por el esfuerzo y la falta de competencia.

El diario Mundo Deportivo de Barcelona, elogia este domingo el accionar del volante uruguayo.

"Valverde, un terremoto que el Barça no sabe contener", titula el periódico y en la bajada señala: "El uruguayo volvió a ser la horma en el zapato para los de Koeman, que no supieron contenerlo en el centro del campo y lo sufrieron en defensa".

AFP

Federico Valverde de Real Madrid ante Lenglet de Barcelona

Ya dentro de la nota opina que "Fede Valverde demostró que lo ocurrido en el clásico del 24 de octubre no fue casualidad. El uruguayo se ha convertido en el dinamitador del centro del campo del Barça en esta temporada. No tomó nota Koeman de lo sucedido de en el primer partido y no se pudo contrarrestar el juego dominador del charrúa".

Y agrega: "En aquel partido de octubre todo empezó con una potente carrera que sacó las vergüenzas a Busquets y esta vez fue la clave para desmontar el sistema del carrilero con Jordi Alba, al que ató en corto en la presión, llegando con su poderoso físico a todas las ayudas, y lo machacó en las transiciones".

A su vez, explica que "el símil, una vez más, fue sin balón. Durante el primer tiempo Valverde fue incontenible en la transición. Inició tras un robo la jugada que dio el tanto a Benzema. Abrió para Lucas y este encontró al francés. Y tuvo en sus botas el tercero el centrocampista del Real Madrid, pero solo el palo se lo privó, en otra incorporación al espacio descubierto por Jordi Alba, que se presumía el hándicap en defensa del Barça y que Zidane acertó en aceptar".

"Valverde dio juego cuando se necesitó, robó, corrió y superó a todos los rivales que se cruzó por delante. Volvió la mejor versión del charrúa, la de aquel octubre, y el madridismo espera que esta vez sea para que se quede y no vuelva a desaparecer. Porque, las cosas como son, a este nivel es un imprescindible. El clásico tiene un nombre esta temporada y no es el de Messi. Es el de Fede Valverde", termina diciendo Mundo Deportivo.