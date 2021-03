Cebolla Rodríguez: “Estoy dispuesto a dejar 70% del salario para seguir en Peñarol”

El capitán de Peñarol, Cristian "Cebolla" Rodríguez, está dispuesto a ceder el 70% de su salario para seguir en el club, con el que terminó su vínculo al finalizar este lunes el Campeonato Uruguayo para los aurinegros y su continuidad será evaluada por el presidente Ignacio Ruglio, la comisión de fútbol (que tiene representación de todos los grupos políticos) y la gerencia deportiva que encabeza Pablo Bengoechea.

La aspiración del jugador de cobrar el 30% del salario representará para los aurinegros una erogación de US$ 20.000 al mes. El jugador era uno de los tres jugadores con salarios más altos, con ingresos de US$ 60.000 al mes.

Además, el club mantiene una deuda de US$ 1.100.000 con el futbolista y llegó a un acuerdo para pagarla en cuatro años.

La gestión de Ruglio se propuso reducir el prespuesto a partir de abril, tras finalizar la temporada 2020. Ese es el primer presupuesto que podrá ejecutar la nueva administración. Hasta este 31 de marzo continúa manejando el club que le dejó Jorge Barrera.

Con el primer recorte del plantel, por el que pretende reducir entre US$ 200.000 y US$ 250.000 de gastos mensuales en salarios de futbolistas sin afectar la calidad del plantel de Peñarol, planea bajar entre US$ 2.500.000 y US$ 3.000.000 al año.

Actualmente Peñarol tiene ingresos anuales (sin incluir venta de futbolistas) por entre US$ 13.000.000 y US$ 16.000.000 y egresos que alcanzan el doble de sus ingresos, que equilibran con la venta de jugadores.

En Nacional, que en enero bajó su presupuesto del plantel principal anual a US$ 350.000 (al año US$ 4.200.000) los salarios están topeados en US$ 30.000, que cobra un solo futbolista.

La despedida del Cebolla en el Campeón del Siglo

El volante de 35 años ingresó en el tramo final del partido ante Fénix de este lunes en el Campeón del Siglo, donde ganaron los aurinegros por 3-1, en un encuentro que tuvo cierto clima de despedida tanto de él como de Fabián Estoyanoff.

Tras el encuentro, el Cebolla hizo declaraciones y manifestó su propuesta para seguir en el club.

“Yo estaría muy dispuesto a dejar un salario muy importante al club, más de un 70% se estarían ahorrando, porque uno busca tranquilidad, busca estar bien, y lo que quiere es salir campeón”, dijo a 13 a 0 de Del Sol FM.

Leonardo Carreño

¿La despedida? El Cebolla tras el partido ante Fénix

El jugador agregó que el presidente Ruglio ya está al tanto de su planteo y señaló que nadie le ha comunicado nada sobre una “decisión” de su continuidad o no.

“Simplemente sigo a la espera de lo que pueda pasar mañana (por este martes). No se me comunicó nada. Lo importantes es que yo voy a seguir jugando al fútbol, ojalá que sea acá. Y si no, seguiré en otra parte”, agregó.

En ese sentido, manifestó que tampoco ha tenido “charlas” con los dirigentes y que solo habló con el técnico Mauricio Larriera este lunes, pero a modo de “agradecimiento”. “Ellos no saben qué va a pasar”, señaló.

Y volvió a agradecer: “Más allá de todo lo que pueda pasar, siempre fui agradecido. Mi sueño siempre fue jugar en Peñarol, desde chiquito en Juan Lacaze, me abrieron las puertas, gracias a Dios pude ganar muchas coas con el club”, expresó.

El Cebolla destacó también que va a seguir jugando. “Cuando se empezó a hablar que no seguía, que no iba a jugar más al fútbol, que siempre hay malos entendidos, algún tuit o un instagram que enrieda todo, pero lo verdadero es que voy a seguir jugando al fútbol”.

“El presidente ya lo sabe, que no es por un tema económico, que estoy dispuesto a ceder más del 60% de mi sueldo”, dijo sobre Ruglio, quien deberá decidir.

En la misma charla el jugador brindó dos porcentajes que está dispuesto a ceder, primero expresó que estaba dispuesto a dejar el 70% y luego, en la segunda ocasión manifestó que sería 60%.

El plan del volante es tener una revancha y poder dejar el club con un título. “Hoy con el Lolo (Estoyanoff) hablando, no nos gustaría irnos con este gusto amargo”, manifestó. “No se ganó. Todo lo que queremos acá, todos los trabajadores y la parte de los jugadores, dirigentes e hinchas es siempre que le vaya bien al club y a veces, cuando no se gana, es complicado”.

Las ganas y las lesiones

El futbolista señaló que “las ganas siempre están” para seguir jugando y, si le permiten, en Peñarol.

“Lamentablemente una serie de lesiones pegan muy fuerte, pero uno es consciente de que trata de hacer las cosas bien. A veces no se puede, pero siempre está la voluntad y las ganas de dejar en lo más alto al club que uno quiere”, indicó.

El Cebolla valoró la victoria ante Fénix, pero haciendo un balance de la temporada dijo que no era el resultado que todos querían en el campeonato.

“No es lo que todos esperábamos. Todos queríamos salir campeones. Más por el nombre que llevaba el campeonato, de uno de nuestros ídolos, que tiene la historia más rica del club, como es Tito Gonçalves, pero lamentablemente no se pudo ganar".

“Hoy estamos en una racha negativa en lo personal, que no se ha dado. Y no se da en los campeonatos y eso rebota para todo el mundo. Es complicado el mundo Peñarol, pero siempre a seguir adelante. Si estoy o no estoy, siempre le voy a desear lo mejor a esta institución”, agregó.