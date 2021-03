Ruglio y la paz institucional: "Lo que ocurre adentro de Los Aromos, queda en Los Aromos"

Con un cambio profundo en la conducción del club, con unidad política y en paz, los 100 primeros días de Ignacio Ruglio presidente transcurrieron dentro de la tónica que el dirigente esperaba. En charla con Referí, repasó los temas más importantes del arranque de su gestión.

En 100 se marca el gobierno de tres años, ¿qué es lo que menos le dejó conforme en este arranque de gestión?

Lo deportivo, pero después de 20 años es muy difícil arreglarlo sin período de pases al medio y sin poder hacer prácticamente nada. Dentro de todo, dimos paz a Los Aromos, y en Los Aromos hay calma. De todas formas, más allá de que los 100 días son este viernes, el resultado deportivo de esta etapa lo sabré el lunes, porque habrán transcurrido 100 días de una forma yendo a Copa Libertadores y una muy diferente si no clasificamos.

¿Será distinto porque le cambia el ánimo o le cambia la visión del club?

Porque cambia todo lo que tenés proyectado para el primer año. Cambia la expectativa de los socios de cara a lo que se viene. Cambie en cómo podés contratar para jugar doble competencia, o contratar menos si la plata que ingresa es menor porque no jugás Libertadores. Y cambia la visibilidad que le queremos dar de nuevo a Peñarol en América; una cosa es estando y otra sin estar en la Copa.

Sin embargo, para la realidad del fútbol uruguayo, la Copa Sudamericana puede ser un objetivo realizable e importante.

La Sudamericana no tiene el mismo valor, y además empieza más adelante, no comienzan en paralelo ni tenés que armar un equipo para la doble competencia.

¿Cómo hizo para restaurar la calma en Los Aromos?

Poner gente que en su ADN se ha manejado siempre con que las cosas que ocurren adentro de Los Aromos, quedan adentro de Los Aromos. Es una frase que Pablo (Bengoechea) repitió hasta el cansancio, hasta cuando fue técnico. Los problemas se arreglan allí adentro. Además, llegó un técnico con perfil trabajador, que pasa muchas horas en Los Aromos y que está poco preocupado por lo que ocurre afuera de su trabajo. También el buen relacionamiento con el plantel. Tener calma política en estos 100 días, que la tuvimos, ejecutando cosas que las tenemos clara, que si todos participan en las decisiones nadie tiene por qué quejarse, porque pasamos a ser todos responsables. Hubo gobernanza con todos los grupos, y en todas las comisiones importantes están todos representados.

Leonardo Carreño

La directiva de Peñarol que asumió en diciembre: Pablo Amaro, Rodolfo Catino, Gastón Tealdi, Juan Pedro Damiani, Eduardo Zaidensztat, Ignacio Ruglio, Jorge Nirenberg, Álvaro Queijo, Marcos Acle, Guillermo Varela y Evaristo González

¿Lo que quería en Los Aromos lo instaló en todo el club?

Por ahora sí. Ahora el desafío es mantenerlo.

Políticamente marcó la cancha cuando se puso al frente de la Liga Profesional de Fútbol. Además, quiere representantes de Peñarol en Conmebol y FIFA. ¿Empezó a recuperar los espacios que siempre tuvo el club?

Uno de los grandes debes que tiene el club en los últimos 20 años, más allá de cómo nos fue deportivamente, fue que descuidamos nuestra estrategia AUF, Conmebol y FIFA. Y cuando hablo de AUF me refiero al relacionamiento con todos los equipos menores, algo histórico del club que por alguna razón lo dejamos de tener, y eso también va a llevar mucho tiempo porque no se reconstruye de un día para otro. Vamos en ese camino.

¿Esto implica enfrentarse a Nacional?

No implica enfrentar a Nacional, sino apartarse del camino que llevábamos, en el que durante muchos años Peñarol acompañó el camino de Nacional. Lo que marcaba nuestra historia era que Peñarol marcaba el camino y no ir a atrás de un rumbo en el que la mayoría de las veces ellos marcaban la estrategia y nosotros acompañábamos. Eso cambió. Ahora Peñarol decidirá su estrategia, que ellos tomen la suya, y en los puntos que se junten o los puntos en común buscaremos lo mejor, pero cada uno en su camino.

¿Cuánto avanzó en estos 100 días en el proyecto de infraestructura?

Avanzamos en el desarrollo del proyecto, hacia dónde queremos ir. Tenemos terreno para construir la Ciudad Deportiva en el Campeón del Siglo. Ahí es donde debemos destinar una buena parte de los ingresos del club. Torque, las SAD y hasta Nacional nos muestran que nos quedamos en el tiempo en infraestructura, y que debemos rehacer nuestro camino.

Leonardo Carreño

Jorge Barrera le pasa el mando de Peñarol a Ignacio Ruglio

Dio un giro importante en juveniles. ¿Por qué?

El giro no fue grande. Sacamos a quien estaba al frente y pusimos primero al que estaba segundo. No fue más que eso. Popi Flores era en la diaria, junto a Seba Roquero y Diego Morena, entre otros, la segunda línea de Curutchet. Sacamos a Curutchet y dejamos a la misma línea. Lo único que hicimos fue reacomodar las piezas. A Néstor Goncálvez, quien trajo al 90% de los jugadores que se están vendiendo, se lo cambió de puesto. Eso fue todo.

¿Y en el aspecto económico?

La semana que viene haremos los anuncios. La planificación real de la nueva directiva empieza en abril. Allí sabremos dónde estamos parados, si jugamos Copa o no.

¿La presidencia se transformó en una actividad de 24 horas los siete días de la semana?

Sí, todo el día. Esta semana, cuando coincidimos en el almuerzo con Domínguez (presidente de Conmebol), llegamos los dos 15 o 20 minutos antes, hablé con Decurnex, y una de las cosas que me dijo fue que durante tres años no tenés más vida. Te acostás mirando el teléfono para saber si pasó algo de noche, no hay un minuto del día en que no te entre algo relacionado a Peñarol y que debas tomar decisiones, y más si decidiste ser un presidente presente en todos los temas. Si realmente le dijiste a todos, “los temas que me vengan a mí, porque voy a estar los tres años en cuerpo y alma”, después la gente te va a llamar para resolver. Y tenés que estar para resolver.