Los 100 días de Ruglio al frente de Peñarol o cómo imponer su impronta en medio de una tormenta

Este viernes se cumplen 100 días desde que Ignacio Ruglio asumió la presidencia de Peñarol el pasado 16 de diciembre, luego de ser electo el 5 de diciembre luego de derrotar a Juan Pedro Damiani en las urnas.

¿Qué ocurrió en este período tan corto pero tan intenso para el club?

Lo primero que hizo Ruglio fue nombrar a los encargados de la parte deportiva del club: el director deportivo Pablo Bengoechea, el gerente deportivo Gabriel Cedrés y sumó al área al histórico Walter “Indio” Olivera.

Diego Battiste

Ignacio Ruglio, Pablo Bengoechea y Gabriel Cedrés en la presentación del área deportiva de Peñarol

En el consejo directivo formó una mesa chica con integrantes de cada grupo político: además de él, la integran Guillermo Varela, Evaristo González y Rodolfo Catino.

A Evaristo González, pese a ser de una lista opositora, lo mantuvo en la secretaria general del club.

Diego Battiste

Evaristo González, pese a ser un candidato opositor, fue mantenido por Ruglio en la secretaría general del club

También conformó una comisión de fútbol con Bengoechea, Álvaro Queijo, Varela, Gustavo Guerra (del grupo de Evaristo) y Fernando Errico (de la lista de Damiani).

Mantuvo a Gastón Tealdi -candidato a vicepresidente de Damiani- en la Asociación Uruguaya de Fútbol como representante del club en el Comité Ejecutivo, nombró a Bruno Gaiero en la Mesa Ejecutiva (en lugar de Jorge Campomar) y agregó a Julio Trostchansky en la terna de delegados que encabeza Gonzalo Moratorio.

Leonardo Carreño

Gastón Tealdi iba como vicepresidente de Damiani en las elecciones, pero Ruglio lo mantuvo igual en el Comité Ejecutivo de la AUF

El nuevo presidente convocó a un contador y a un abogado por cada una de las corrientes políticas para que conformen dos comisiones que auditarán mes a mes la gestión de la directiva y hacer públicos todos los documentos y egresos económicos.

A su vez, Ruglio nombró a Néstor Goncálvez como coordinador de captación. Hasta allí, este se ocupaba de buscar talentos en el interior desde Río Negro al sur.

Camilo dos Santos

Néstor Goncálvez fue nombrado como coordinador de captación

En las divisiones menores de Peñarol realizó un cambio profundo: removió al presidente anterior, Pablo Torres, con un largo recorrido en el cargo, y nombró en su lugar a Juan Susena, quien pertenece al Movimiento 28 de Setiembre, un grupo que no era afín a Ruglio previo a las elecciones.

No se quedó solo en eso. Destituyó luego de cinco años a Fernando Curutchet como coordinador de las formativas del club y le dio esa responsabilidad a Claudio Flores, quien ya trabajaba como ayudante de arqueros, y sumó a José Enrique De los Santos.

Claudio Flores estaba trabajando en el club como entrenador de arqueros de las inferiores, pero Ruglio le dio el cargo de coordinador de juveniles en el que Fernando Curutchet llevaba cinco años

Ascendió a Serafín García quien dejó de ser el técnico de la Sexta división y pasó a la sub 16. De esta manera, seguía apostando a figuras del segundo quinquenio de Peñarol.

Al que no logró convencer fue a Antonio Pacheco, para que se hiciera cargo de entrenar a una de las divisiones menores. Si bien Pacheco ya era pretendido por Bengoechea antes de las elecciones, como indicó él mismo a Referí, Tony pretendía dirigir al equipo principal, y así se lo hizo ver a Ruglio.

Otra decisión muy importante que tomó fue no renovar el contrato a Mario Saralegui luego de que se cumpliera el 31 de diciembre. Le comunicó que no continuaría como técnico de Peñarol cuando acabó el vínculo.

Peñarol

Ruglio con Mauricio Larriera el día de la presentación del nuevo técnico de Peñarol quien sucedió a Mario Saralegui

Acto seguido y luego de que se cayera la posibilidad de que Gustavo Poyet fuera el nuevo director técnico carbonero debido a que sus ayudantes no podían llegar en fecha por las restricciones de la pandemia mundial por coronavirus, junto a Pablo Bengoechea tomaron la decisión de que Mauricio Larriera fuera el elegido.

@OficialCAP

El primer consejo directivo de Peñarol integrado exclusivamente por mujeres

Desde el punto de vista institucional, en enero se realizó un consejo directivo solo de mujeres en el Estadio Campeón del Siglo, dirigido por Patricia López. Allí recibieron también a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.

@OficialCAP

Carolina Cosse, Patricia López y Beatriz Argimón en el Estadio Campeón del Siglo

Ruglio también le pidió al secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, habilitar un 10% del aforo del Estadio Campeón del Siglo en el Clausura y luego a principios de febrero lo hizo por el 20%, pero debido a los crecimientos de los contagios, esto no prospero ni se proyecta para el inicio de la temporada 2021.

En materia de contratos con juveniles, tomó una posición muy firme. Como tenía todo arreglado para que Facundo Torres firmara una extensión de su contrato y en 24 horas hubo una marcha atrás, tanto a él como a otros juveniles ascendidos, no los dejó entrenar con el primer equipo hasta que no firmaran sus nuevos contratos. Tanto fue así que un día Mauricio Larriera le tuvo que decir a Torres que no podía entrenar junto a sus compañeros.

Leonardo Carreño

Facundo Torres firmó por tres años más con el club con una cláusula de rescisión de US$ 14.500.000

Esto llevó a que pocos días más adelante, Facundo Torres firmara por tres años con una cláusula de rescisión récord para el club que superó la de Facundo Pellistri que había sido de US$ 10 millones. Torres firmó por US$ 14.500.000, para que al club le queden libres US$ 10 millones si es que emigra de esa forma.

En esa misma jornada del 10 de enero de este año, se llegó a un acuerdo para que el club adquiriera un 25% de la ficha de Jesús Trindade quien firmó un nuevo vínculo que será de un año con opción a extenderlo por un año más cuando se termine.

Leonardo Carreño

Víctor Bedrossian, el nuevo presidente de los deportes anexos de Peñarol

Ruglio eligió a Víctor Bedrossian como presidente de los deportes anexos y entre otras, contrataron para atletismo a tres atletas que van a pelear este año por clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: los hermanos Martín y Nicolás Cuestas y a Emiliano Lasa, quien ya en su debut el pasado sábado 20 de marzo y luego de un año y medio fuera de las pistas por lesiones y una operación, ganó en Montevideo el Grand Prix Estrella Puente en salto largo.

Camilo dos Santos

Emiliano Lasa con la camiseta de Peñarol, su nuevo club

El nuevo presidente de Peñarol, en estos 100 días, contrató a tres nuevas figuras para el Uruguayo 2021 o para la copa internacional a la que clasifiquen los aurinegros: Maximiliano Pereira, quien hacía casi dos años que no jugaba y soñaba con defender al club, Nicolás Schiappacasse, que arribó desde Sassuolo de Italia, y Pablo Ceppelini, que hace un año que no juega en Cruz Azul de México y arribó esta semana.

En lo deportivo, empató 0-0 su primer clásico como presidente, en el Estadio Campeón del Siglo por este Clausura.

Leonardo Carreño

El clásico del Clausura se jugó en el Estadio Campeón del Siglo y terminó empatado 0-0

Pidió audiencia al Colegio de Árbitros por malos arbitrajes que recibió a la delegación aurinegra el 9 de febrero. Esto lo diferenció de la presidencia de Jorge Barrera.

Cuando enfrentaron a Defensor Sporting, homenajeó a Gregorio Pérez por el segundo quinquenio con un tótem en el Campeón del Siglo.

Leonardo Carreño

El homenaje de Peñarol con el Maestro Tabárez en el Estadio Campeón del Siglo

Cuando recibieron a Deportivo Maldonado, hizo lo mismo con Óscar Tabárez por la quinta Copa Libertadores de 1987 y por haber ganado como técnico el clásico de los ocho contra 11, también con un tótem en el estadio aurinegro.

Tomó una decisión muy importante y arriesgada junto a Bengoechea: que Peñarol no aceptara ser Uruguay 3 en la Copa Libertadores -lugar que quedó para Wanderers que fue eliminado posteriormente por Bolívar-, jugándose a ser campeón del Clausura para al menos ser Uruguay 2. Para ello debe seguir arriba de Montevideo City Torque en la Tabla Anual al final del torneo y esperar que Rentistas no gane en la semifinal por el Uruguayo 2020.

Ruglio dijo que bajará US$ 2.500.000 el presupuesto anual de Peñarol desde abril.

Leonardo Carreño

Luego de este partido entre Liverpool y Peñarol, Ruglio habló contra el arbitraje de Matonte y los árbitros en general, luego de que el juez no pitara un penal que le cometieron a Ariel Nahuelpán

Habló mal de los árbitros tras el empate ante Liverpool y Audef lo denunció al Colegio de Áribtros y el Tribunal de Ética. "Ya no es casualidad. Con Peñarol son rápidos para cobrar penales. Ya fuimos al Colegio y hablamos bien, ahora vamos al Ejecutivo y que tenga lo que tenga que pasar. Esta historia ya la vi. Fue alevoso el penal a Nahuelpan”, dijo.

El sábado 27 de febrero, al otro día del partido ante Liverpool, se reunió en el Palacio con Gastón Tealdi y finalmente, no le retiró la confianza al Ejecutivo ni al Colegio de Árbitros.

Estuvo en primera fila impulsado el tema y el 17 de marzo el club fue protagonista en la reunión de la creación de la Liga Profesional y el club presentó una moción para que la creación de la misma se diera de forma paulatina. Esa noche se abstuvieron Nacional, Montevideo City Torque, Plaza Colonia y Deportivo Maldonado.

EFE

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, estuvo en Montevideo para la inauguración del complejo deportivo de Montevideo City Torque, y Ruglio tuvo un almuerzo con él

Se reunió el jueves 18 de marzo con Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, invitado por la AUF y Montevideo City Torque, ya que estuvo en la presentación del complejo de los celestes. Habló de las preocupaciones del fútbol uruguayo y quedó una agenda abierta de trabajo.

Le dijo que pedirá ayuda en infraestructura para el club porque entiende que Peñarol está atrasado muchos años en ese aspecto. Peñarol quiere utilizar Fondos Conmebol para acelerar la construcción Ciudad Deportiva y también entiende que el club merece volver a la representación en Conmebol y en FIFA.

Leonardo Carreño

La derrota de Peñarol ante Plaza Colonia dejó fuera de la lucha por el Uruguayo 2020 a los aurinegros

El domingo 21 de marzo, luego de que Peñarol perdiera con Plaza Colonia la chance de ser campeón uruguayo 2020, fue muy temprano en la mañana a hablar con el técnico Mauricio Larriera y con el plantel, exigiendo otra actitud y que se ganaran los dos partidos que le quedaban ante Progreso y Fénix para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y dijo que "Larriera terminará el torneo y luego veremos si está con fuerzas para seguir".

Así transcurrieron los primeros 100 días de Ruglio, quien trata de imponer su impronta en un momento difícil para el club.