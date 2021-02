Pese a la bronca de Ruglio en Belvedere, Peñarol no le quitará la confianza al Ejecutivo

El sábado no fue un día común y corriente para Peñarol. La bronca del penal que el árbitro Andrés Matonte no vio y no pitó a favor de los aurinegros el viernes en Belvedere cuando Christian Almeida tomó claramente al delantero argentino Ariel Nahuelpán y el resultado final, 1-1 ante Liverpool, fue el detonante para que el presidente del club, Ignacio Ruglio, se reuniera con el representante mirasol en el Comité Ejecutivo de la AUF, Gastón Tealdi.

Allí se habló durante dos horas y se acordó que Peñarol no irá en contra del propio Tealdi y que no será removido del Ejecutivo. La reunión se llevó a cabo en la propia sede de los aurinegros, el Palacio Cr. Gastón Guelfi. “Ya no es casualidad. Con Peñarol son rápidos para cobrar penales. De siete goles que nos hicieron, cinco fueron de penal. Ya fuimos al Colegio y hablamos bien, ahora vamos al Ejecutivo y que tenga lo que tenga que pasar. Esta historia ya la vi. Fue alevoso el penal a Nahuelpán”, sostuvo Ruglio luego del partido. “Si Peñarol entiende que debo dejar mi cargo en la AUF, el mismo está a disposición”, sostuvo el mismo viernes luego del encuentro el neutral Tealdi. Leé también Maximiliano Pereira comenzó su sueño en Peñarol y volvió el goleador Terans luego de 23 días Luego de dos horas en la que el neutral de la AUF admitió que hubo arbitrajes en este Torneo Clausura que perjudicaron a Peñarol, de alguna manera se bajó la pelota por parte de Ruglio y el club no impugnará formalmente el arbitraje de Andrés Matonte, como tampoco realizará ninguna acción para quitarle la confianza al Ejecutivo de la AUF, ni al Colegio de Árbitros, debido a lo ocurrido el viernes en Belvedere. “Tengo que defender los intereses del club dentro de mi neutralidad, cuidando ese equilibrio que es importante, "Hubo errores arbitrales contra Peñarol y hay que trabajar para que ello no acontezca, no solo contra Peñarol”, explicó Tealdi a Referí. En la extensa conversación entre Ruglio y Tealdi se habló sobre la estrategia y decisiones a tomar de ahora en adelante y se confirmó que en dos fechas se implementará el Video Assistance Referee (VAR) en algunos partidos del fútbol uruguayo. Leonardo Carreño Gastón Tealdi se reunió con Ruglio en el Palacio Cr. Gastón Guelfi y luego de dos horas, se acordó que continuará en el Comité Ejecutivo de la AUF “Fue una reunión de coordinación entre los dos”, expresó Tealdi a Referí. Y añadió: “Hablamos también de los cambios que desde la AUF impulsamos hace un tiempo y que dentro de dos fechas se implementará el VAR en algunas canchas” Entre ambos asimismo, se habló de trabajar en un proyecto para cambios de estructura del arbitraje para mejorar algunos aspectos, tendiendo a la profesionalización y a mejor remuneración de los jueces. “El VAR comenzará a implementarse en la fecha 12. La intención es que en primera instancia los clubes no tengan costo y los asuma la Conmebol. A partir de allí, habrá dos árbitros para el VAR y un operador, es decir que habrá seis jueces por partido”, añadió Tealdi. Las canchas habilitadas para el uso del VAR hasta ahora son el Parque Viera, el Gran Parque Central, el Estadio Campeón del Siglo y el Estadio Centenario. Esas son las canchas homologadas, y ocho canchas más de Primera división, solicitaron homologación. Leé también Peñarol y sus días en los que eligió vivir a destiempo: ¿aprendió la lección? “Estimamos que van a ser entre cuatro o cinco partidos por fecha que tendrán VAR en un principio. Aspiramos a colocarlo en alguna otra cancha antes de implementarlo”, añadió Tealdi. La Mesa Ejecutiva va a definir los criterios para aplicar el sistema para aquellos equipos que estén peleando el título o el descenso en esta primera instancia, “para que sea equitativo con todos”. Desde la AUF, estudian realizar algún cambio en la dirección de arbitraje y en sistema de estructuración del Colegio de Árbitros. Dario Ubriaco no es más el director de arbitraje y está encargado del proyecto VAR y está en Paraguay con la capacitación de los 12 árbitros uruguayos que fueron el 22 y vuelven el 1° de marzo, y están viendo a quién se designa y cambios en el reglamento del colegio para la designación de los árbitros. A su vez, según pudo saber Referí, este domingo llegan los técnicos de la instalación del VAR que son de la empresa que hace los servicios de la Conmebol. Después de una semana de cuarentena, comenzarán a trabajar. Ruglio, luego de bajar la pelota tras la bronca del viernes en Belvedere, se dio cuenta de que una acción en contra de los árbitros en estos momentos, no le serviría de nada a su club. Es más: eso podría llevar a quitar a Darío Ubriaco -quien ya no es más el director del Departamento de Arbitraje, pero es el jefe del proyecto de VAR-, algo que Nacional quiere que suceda desde hace un buen tiempo. Si iba contra todo, de alguna manera era una forma de darle la derecha a Nacional. Las disculpas de Moratorio a Alonso Según pudo saber Referí, el delegado aurinegro ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Gonzalo Moratorio, le pidió disculpas al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, por su actitud en Belvedere cuando al término del partido se le fue encima de forma intempestiva para recriminarle a voz en cuello debido a que sentía que los arbitrajes seguían perjudicando a Peñarol. Ruglio al Comité de Ética de la AUF Tal como informó el sábado Referí, el presidente de Peñarol deberá comparecer ante el Tribunal de Ética de la AUF, debido a que este lunes, la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf), con su flamante presidente a la cabeza, Yimmi Álvarez, lo denunciará ante el Colegio de Árbitros por los comentarios realizados luego del partido del viernes ante Liverpool en Belvedere. Por reglamento, los dirigentes no pueden realizar declaraciones públicas contra los arbitrajes. El procedimiento, luego de la denuncia de la gremial ante el Colegio de Árbitros, indica que este lo eleva a la AUF, primero lo trata la Comisión Disciplinaria y esta lo envía directamente al Tribunal de Ética. "Como aún no fue aprobado el nuevo código de disciplina, hay algunos casos anteriores que aún no fueron tratados por el Tribunal de Ética", informó una fuente consultada. En ese contexto, aún no se trataron entonces las denuncias contra Diego Forlán cuando aún era técnico de Peñarol, el vicepresidente de Nacional, Alejandro Balbi, por declaraciones luego del clásico del Intermedio que ganaron los aurinegros en la hora por 3-2 con un gol de Nahuelpán, ni tampoco del dirigente tricolor, Gustavo Amoza.