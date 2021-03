Ruglio cuestionó la actitud: "Larriera terminará el torneo y luego veremos si está con fuerzas para seguir"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, fue a hablar este domingo a la mañana con el plantel y con el técnico Mauricio Larriera luego de haber perdido 3-1 el sábado a la noche en el Estadio Campeón del Siglo y quedar sin chances de ganar el título y ahora va a luchar por ser segundo en la Tabla Anual y esperar que Rentistas no gane la semifinal del Uruguayo, para poder clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Ruglio fue muy autocrítico y admitió que el equipo no jugó con la actitud necesaria ante los colonienses.

“Esto se debería arreglar con otra actitud que no fue la de ayer (el sábado), encerrándonos acá adentro (en Los Aromos) y confiando en el trabajo y no repitiendo errores como anoche que no salió nada y una actitud que no estuvo a la altura de lo que es Peñarol”, dijo Ruglio en una charla con Punto Penal de canal 10 y el Polideportivo de canal 12.

"Hablé este domingo con Cedrés de cómo le estamos llegando al plantel, quiénes escuchan y quiénes no y si estamos generando líderes para el futuro. El que no entienda en donde está, cuando llegue el momento de tomar decisiones, serán los jugadores que no van a continuar"

El presidente expresó además: “Hicimos el mea culpa entre todos entendiendo que vienen dos partidos en los que Peñarol se juega cosas importantes y que anoche se jugaban mucho. Ayer fue todo lo contrario que contra Torque. Con el correr de las horas iremos tratando de entender lo que pasó”.

“Ahora tenemos que ganarle a Progreso el jueves y el domingo y ver cómo termina el campeonato”, indicó.

Ruglio dijo que tuvo una larga charla este domingo a la mañana con Mauricio Larriera, quien bien temprano volvió a ver el video del partido ante Plaza Colonia.

Ignacio Ruglio dijo que por ahora seguirá Larriera como técnico y luego de terminado el Clausura, volverán a hablar

“Con Mauricio fue larga la charla. Dijo que hace sus lecturas, que entiende lo que nos jugamos entre jueves y domingo, vio el partido de mañana. Esta semana van a tener tranquilidad para trabajar”.

El presidente de Peñarol expresó que tiene “una preocupación enorme, dolor por el club y la gente que quería otra cosa. Tomamos al club en un período muy complicado en el que no podíamos hacer contrataciones, pero hoy son toda excusas. Él (Larriera) sabe que hay que hacer todo lo posible para dejar a Peñarol en la Libertadores”.

Sobre el futuro del técnico en el club, Ruglio aseguró que “Larriera va a terminar el campeonato. El técnico es el que tiene que levantar esto, quien tiene la capacidad para dirigir. Después del campeonato llegarán las evaluaciones, a partir del lunes que viene. Ahí sacaremos conclusiones”.

"Cuando termine, nos sentaremos con él, y veremos si alcanzamos los objetivos y si está con fuerzas para seguir. Si es así, no habrá problemas para ratificarlo"

Ruglio afirmó que tiene “un dolor enorme por lo que sucedió anoche (ante Plaza Colonia)”.

También sostuvo que “siempre hay culpas compartidas y seguro que tuvimos responsabilidades. No estuvimos a la altura, esa es la mayor autocrítica con los jugadores y el técnico. Porque en un partido que nos jugábamos la vida, no estuvimos a la altura”.

“Ayer (contra Plaza) hubo una cuestión de actitud y juego y fue malísimo en todos los sentidos y no nos puede pasar en la recta final. Necesitamos gente que tenga hambre de ganar cosas en Peñarol. Vamos a jugar dos partidos en el que nos jugamos todo. Acá hay que estar a la altura, o dar un paso al costado”.

Ruglio admitió que hablaron con Larriera “de respetar procesos y vamos a terminar este torneo como corresponde. Cuando termine, nos sentaremos con él, y veremos si alcanzamos los objetivos y si está con fuerzas para seguir. Si es así, no habrá problemas para ratificarlo. Lo de ayer nos tiene que dar mucha tristeza a todos”.

"Le dije a Cedrés que se fije si estamos formando líderes para el futuro", expresó Ruglio

El presidente indicó que este domingo habló “mucho rato con Cedrés de cómo le estamos llegando al plantel, quiénes escuchan y quiénes no y si estamos generando líderes para el futuro. El que no entienda en donde está, cuando llegue el momento de tomar decisiones, serán los jugadores que no van a continuar. Siempre le digo a Bengoechea y a Cedrés que quiero gente con hambre de gloria y no gente que no sepa al club que está representando”.

"Necesitamos gente que tenga hambre de ganar cosas en Peñarol. Vamos a jugar dos partidos en el que nos jugamos todo. Acá hay que estar a la altura, o dar un paso al costado"

“Hoy (el domingo) se habló bastante, pero entre lunes y martes hablaremos muchas horas y preparar el partido del jueves porque para nosotros es la vida”, sostuvo.

Asimismo, explicó que Larriera “por momentos ha encontrado el estilo de juego y por otros no lo ha encontrado. Contra Torque anduvo muy bien y contra Plaza no me gustó nada”.

“En Peñarol, si no se consigue el título, siempre es un fracaso, y eso no nos dejó dormir anoche. Prácticamente se nos escapó este título del Uruguayo y tenemos que tratar de clasificar a la Libertadores”, terminó diciendo Ruglio.