Ruglio dijo que llamará a Diego Aguirre para saber si es candidato y que ya habló con Gustavo Poyet

El flamante presidente electo de Peñarol, Ignacio Ruglio, confirmó en la mañana de este domingo que ya se comunicó telefónicamente este mismo día con Gustavo Poyet para saber si está dispuesto a ser el futuro entrenador del club, aunque también dijo que no hay nada resuelto y que llamará en esta misma jornada a Diego Aguirre para ver si quiere ser candidato a la futura dirección técnica, teniendo en cuenta que este entrenador había dicho en la campaña electoral que solo sería técnico si Juan Pedro Damiani era el futuro presidente carbonero.

Como informó Referí y ya lo había adelantado Ruglio en campaña, Pablo Bengoechea será el nuevo director deportivo y Gabriel Cedrés se encargará de la gerencia deportiva.

"Bengoechea y Cedrés asesoran ,pero yo soy el presidente. Ya hablé con Poyet esta mañana (del domingo) para ver si está con ganas de ser el futuro entrenador de Peñarol", dijo Ruglio en el programa Polideportivo de canal 12.

A su vez, más allá de esta charla que tuvo, también agregó que tras hablar con Bengoechea, igualmente quedó abierta una puerta para que Diego Aguirre pueda volver a la institución.

Nicolás Garrido

"Esta tarde (del domingo) voy a llamar a Diego Aguirre para saber si puede ser candidato o no para la dirección técnica", agregó el presidente electo.

Es que la posición de Aguirre fue muy clara antes de las elecciones respecto a que él volvería a Peñarol solo si Juan Pedro Damiani era el nuevo presidente.

Por su parte, Gustavo Poyet dejó entreabierta la posibilidad de venir a Peñarol como nuevo técnico.

Consultado en el programa Punto Penal de canal 10, el exfutbolista de la selección nacional campeona de la Copa América 1995 y que se encuentra radicado hace años en Inglaterra, dijo entre otras cosas, que su máximo ídolo de siempre es Fernando Morena, un bastión de los aurinegros.

Además, sentenció que está dispuesto a conversar con Peñarol si las condiciones se dan para volver a Uruguay y en concreto, a dirigir a Peñarol.

"Estaría dispuesto a hacerlo, aunque a mí siempre me gusta mucho saber con quién trabajo. Me gusta programar y planificar mucho y con todo respeto, en Uruguay pasa todo la semana que viene y no hoy", sostuvo.

También añadió que le llamó la atención "que Pablo (Bengoechea) no quiera ser el director técnico (de Peñarol".

Ruglio quiere contar con Walter Pereyra

Volviendo a Ruglio, admitió lo informado por Referí respecto a que Damiani no tomará parte del próximo consejo directivo y que será nombrado por la asamblea representativa como nuevo presidente honorario el año que viene.

Sobre la posibilidad de llegada de nuevos futbolistas, dijo que no le gusta dar nombres, aunque admitió que habló con Gastón Ramírez para un posible retorno a la institución.

Otra de las cosas que dijo el flamante presidente electo aurinegro es que en la noche del sábado se encontró con Walter Pereyra, mano derecha de Juan Pedro Damiani, y le dijo que lo quiere trabajando con su grupo, junto al futuro tesorero, Eduardo Zaidensztat y su ayudante, Álvaro Queijo.

"Sé que tiene poco tiempo, pero le dije que quiero tener charlas de tres horas con él cada 15 días para ver su postura y para el bien de Peñarol", indicó Ruglio.