Pacheco: “Peñarol me llamó y les dije que tenía armado un cuerpo técnico para dirigir en Primera”

El último ídolo de Peñarol, Antonio Pacheco, habló este domingo y dijo que Peñarol lo llamó y "les dije que tenía armado un cuerpo técnico para dirigir en Primera división".

"Pablo (Bengoechea) y Gaby (Cedrés) se comunicaron conmigo y decían que su intención era que yo fuera entrenador en una posible divisional juvenil y yo les expliqué que tengo formado un cuerpo técnico para empezar a dirigir en Primera. Luego me llamó Ruglio, hablamos de un montón de aspectos y después me llamó para decirme que Peñarol no tenía ninguna propuesta para hacerme. Me llamaron para proponerme algo que finalmente nunca me propusieron", explicó.

En declaraciones al programa Punto Penal de canal 10, el excapitán aurinegro habló de varios tópicos.

"Capaz que este no era el momento (para ser el técnico), aunque yo me siento preparado para tener una primera oportunidad en la profesión. Después, el lugar, no depende de mí sino del que me llame", añadió el exfutbolista.

Pacheco sostuvo que tiene "un cuerpo técnico armado" para comenzar a trabajar.

Nicolás Garrido

Pacheco en uno de sus tantos títulos con Peñarol

Además, insistió sobre los nuevos integrantes de la dirección del fútbol aurinegra: "Me mencionaron la posibilidad de trabajar en juveniles, les pedí que hicieran una propuesta y yo les dije que si lo hacían, yo les iba a contestar".

"El profe es Gastón Berriel y el ayudante no lo nombro porque está jugando todavía y por respeto a él y a la institución en la que juega, no lo quiero nombrar, más allá de que tenemos reuniones asiduas. Yo quiero empezar a trabajar en Primera división", sostuvo.

Sobre el tema de dirigir al club que ama y defendió desde niño, Pacheco consultado acerca de si es más fácil dirigir a Peñarol si ya se fue jugador del club, indicó: "Claramente".

Acerca de los futbolistas actuales de Peñarol, y más precisamente hablando de Facundo Torres, el exvolante mirasol dijo que “Facu es 'el jugador' de Peñarol. Lo ves jugar y te das cuenta que se crió en el club. El que se crió en el club tiene otra forma de juego que no es mejor ni peor que los demás. Pero él tiene las características del jugador de Peñarol, él va para adelante. El otro día en el partido contra Rentistas, hizo el gol de cabez porque lo tenía que hacer él, porque no tenía que estar ahí, y sin embargo estuvo y lo hizo”.