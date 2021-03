Peñarol cerró bien una temporada en la que no logró el objetivo principal y ahora es hincha de Liverpool

Por más profesional que un futbolista pueda ser, no es sencillo jugar por nada como le sucedió este lunes por la noche a los jugadores de Peñarol.

El Campeonato Uruguayo 2020 que lleva el nombre de Néstor Goncálves, gloria eterna de esa camiseta, ya será para otro y eso se sabía de antemano.

La intención era poder terminar de la forma más aceptable posible y eso lo logró ante un rival como Fénix de Juan Ramón Carrasco que prácticamente deambuló por la cancha, aunque finalmente consiguió el objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana.

Leonardo Carreño

Walter Gargano distribuyó juego desde el mediocampo

Peñarol todavía no. Primero no logró el objetivo principal de llevarse el Uruguayo 2020, y ahora, debe ser hincha de Liverpool en el partido semifinal del torneo que disputarán este miércoles ante Rentistas, ya que de ganar estos, lo dejarán fuera también de la Copa Libertadores de América.

El equipo tuvo ráfagas de buen juego en el campeonato y partidos para el olvido que lo llevaron a esta mala campaña.

Si será parejo y a veces, mediocre el fútbol uruguayo que este Peñarol terminó segundo del Clausura a 5 puntos del campeón Liverpool. Con un poquito más, quizás podría haber estado en la conversación y pelear el Uruguayo.

Ante Fénix, el equipo expuso seguramente lo que el técnico Mauricio Larriera quiere: muchas rotaciones de futbolistas en pleno partido, lo que condiciona al rival.

Se terminó el año para Peñarol luego de contratar a tres entrenadores: Diego Forlán, Mario Saralegui y el propio Larriera.

"Me voy a reunir con Larriera mañana (este martes) y después con mis compañeros del consejo directivo. Yo estoy conforme con su trabajo, pero eso no significa que vaya a seguir, lo definiremos entre todos: si Mauricio sigue, tendrá injerencia en el armado del plantel", dijo el presidente Ignacio Ruglio luego del triunfo ante Fénix en una improvisada conferencia de prensa en el Estadio Campeón del Siglo.

Leonardo Carreño

Agustín Álvárez Martínez llegó a 10 goles en el campeonato

Lo más importante en el andamiaje del juego de este Peñarol es que este lunes contra Fénix, demostró que tiene a un goleador como David Terans -quien terminó el torneo con 15 goles- y a otro formado en el club, Agustín "Canario" Álvarez Martínez, quien terminó el torneo con 10 tantos y de a poco continúa afianzándose no solo en la posición, sino en la titularidad.

El otro buen jugador aurinegro de mitad de cancha hacia arriba es Facundo Torres y con los dos anteriormente citados, fue el triunvirato que más rindió no solo este lunes a la noche, sino en el campeonato.

Pero el balance de este partido y de lo que fue el año aurinegro, también tiene otras noticias.

Se van el Cebolla Rodríguez y el Lolo Estoyanoff, (ambos entraron algunos minutos ante Fénix) y Marcel Novick quien no estuvo siquiera citado en una convocatoria en todo el Campeonato Uruguayo 2020.

Aunque Peñarol no juegue el miércoles, ese partido entre Rentistas y Liverpool es más importante que el de este mismo lunes, que esta victoria ante los dirigidos por Juan Ramón Carrasco.

Leonardo Carreño

Giovanni González y sus subidas, algo ya recurrente y positivo para Peñarol

Clasificar a la Copa Libertadores no solo servirá de consuelo, sino que es trascendente por la parte económica -US$ 3.000.000 por sus tres partidos como local en la fase de grupos-, y por el objetivo de clasificar siempre al máximo torneo continental de clubes en el que desde 2011 no muestra siquiera una aceptable actuación.

Fénix atacó mal y muy poco y defendió con muchos errores, sobre todo, en el primer tiempo.

Además del trío formado por Terans-Torres-Álvarez Martínez, hubo otros futbolistas destacados por su despliegue este lunes como Walter Gargano y Kirsztián Vadócz en la distribución de juego desde media cancha, y, sobre todo, las idas y vueltas que mostraron una vez más, Giovanni González y Joaquín Piquerez como extremos.

Leonardo Carreño

El festejo del primer gol de Terans con Ignacio Pallas que lo sufre en el piso

Peñarol dominó a Fénix y no tuvo inconvenientes para llevarse la victoria. Se mostró seguro con la pelota, mandó sobre ella durante el 80% del encuentro y contó con buenas figuras.

Todo esto queda en una anécdota ya que el equipo no se jugaba nada con estos tres puntos en un torneo en el que su juego se devaluó y lo llevó a no conseguir el objetivo principal que es el título.