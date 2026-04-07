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Tras la suspensión del clásico de básquetbol entre Peñarol y Nacional, se volvió a fijar el encuentro y se reprogramaron otros partidos

Las condiciones climáticas impidieron que se jugara en la noche de este martes el clásico entre Peñarol y Nacional por la Liga Uruguaya de Básquetbol

7 de abril de 2026 21:45 hs
El templo del básquetbol de Peñarol: el Palacio Cr. Gaston Guelfi

El templo del básquetbol de Peñarol: el Palacio Cr. Gaston Guelfi

Peñarol y Nacional se quedaron sin jugar este martes por la liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol. En horas de la tarde se decretó la suspensión del partido teniendo en cuenta el pronóstico de lluvia, el alto índice de humedad y la gran cantidad de hinchas que se esperaba en el Palacio Peñarol, alrededor 3.500.

Pasada la hora 16.00 se adoptó la decisión a pesar de que Peñarol había adoptado diversas medidas para lograr que el encuentro se jugara: se suspendieron las prácticas de formativas, se hizo un tratamiento a la cancha para prevenir los efectos de la humedad y se contrataron ventiladores industriales.

Según se informó a Referí, el partido se reprogramó para este miércoles a la hora 21.30.

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Los partidos que Nacional y Peñarol tenían previstos para el viernes se jugarán ahora el sábado.

Nacional lo hará contra Aguada a la hora 21.15. Ese partido se iba a jugar el jueves en el Polideportivo del Gran Parque Central pero se suspendió por problemas con el reloj de 24 segundos, algo que ya le había pasado a Nacional en la primera fecha de esta Liga, contra Peñarol.

Lo que pasó este martes entre Peñarol y Nacional ya le había pasado a Peñarol el lunes pasado contra Aguada.

Los aurinegros iban a jugar el viernes contra Defensor Sporting en cancha de Welcome, pero ahora el encuentro se corrió para el sábado. Jugarán desde la hora 20.15.

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