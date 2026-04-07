Tras la suspensión del clásico de básquetbol entre Peñarol y Nacional, se volvió a fijar el encuentro y se reprogramaron otros partidos

Peñarol y Nacional se quedaron sin jugar este martes por la liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol . En horas de la tarde se decretó la suspensión del partido teniendo en cuenta el pronóstico de lluvia, el alto índice de humedad y la gran cantidad de hinchas que se esperaba en el Palacio Peñarol, alrededor 3.500.

Pasada la hora 16.00 se adoptó la decisión a pesar de que Peñarol había adoptado diversas medidas para lograr que el encuentro se jugara: se suspendieron las prácticas de formativas, se hizo un tratamiento a la cancha para prevenir los efectos de la humedad y se contrataron ventiladores industriales.

Según se informó a Referí, el partido se reprogramó para este miércoles a la hora 21.30.

El cambio de horario con respecto a la fijación original, que era 21.15, obedece a que Nacional debuta este miércoles en la Copa Libertadores , en fútbol, ante Coquimbo Unido en Chile, desde la hora 19.00.

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Los partidos que Nacional y Peñarol tenían previstos para el viernes se jugarán ahora el sábado.

Nacional lo hará contra Aguada a la hora 21.15. Ese partido se iba a jugar el jueves en el Polideportivo del Gran Parque Central pero se suspendió por problemas con el reloj de 24 segundos, algo que ya le había pasado a Nacional en la primera fecha de esta Liga, contra Peñarol.

Lo que pasó este martes entre Peñarol y Nacional ya le había pasado a Peñarol el lunes pasado contra Aguada.

Los aurinegros iban a jugar el viernes contra Defensor Sporting en cancha de Welcome, pero ahora el encuentro se corrió para el sábado. Jugarán desde la hora 20.15.