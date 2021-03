¿Cómo acomodó Bengoechea el vestuario de Peñarol y por qué eligió a Larriera?

Hasta diciembre, el vestuario de Peñarol, pese a tener a figuras internacionales y protagonistas en el proceso de refundación de la selección en la última década, anduvo envuelto en escándalos. Los reclamos públicos de los futbolistas por deudas, las expresiones de Walter Gargano sobre el manejo "sucio" de los dirigentes y el tiroteo mediático que protagonizó Mario Saralegui en los cuatro meses que estuvo al frente del plantel principal en Los Aromos, sumado al clima electoral, habían generado tensiones.

Todo eso, que de alguna forma lo volcaron a la cancha, acabó con las chances de Peñarol de pelear por el título del Campeonato Uruguayo. En estas horas, en el cierre de la temporada 2020, los aurinegros esperan para conocer si con su tercer puesto en la tabla Anual y con una combinación de resultados, pueden ir como Uruguay 2 a la Copa Libertadores, ingresar en la fase de grupos y recibir US$ 3.000.000 de premios por participar en esa instancia.

Desde diciembre, cuando Pablo Bengoechea desembarcó en el club -como parte de la promesa electoral de Ignacio Ruglio- y asumió la dirección deportiva de Peñarol, algo cambió en Los Aromos.

En la concentración de Los Aromos se acabaron los rumores y se instaló la paz.

¿Qué hizo Bengoechea? Ruglio lo explicó en una entrevista con Referí, al ser consultado cómo instauró la paz en Los Aromos: “Poner gente que en su ADN se ha manejado siempre con la idea de que las cosas que ocurren adentro de Los Aromos, quedan adentro de Los Aromos. Es una frase que Pablo (Bengoechea) repitió hasta el cansancio, hasta cuando fue técnico. Los problemas se arreglan allí adentro”.

Así ocurrió, explicaron desde el club a Referí.

Bengoechea, Gabriel Cedrés (gerente deportivo) y Walter “Indio” Olivera (asesor), asumieron el control del vestuario como en su época de futbolistas, y bajaron líneas sobre las normas de convivencia, la importancia de mantener la paz institucional y conseguir avanzar sin sobresaltos en la vida cotidiana de la institución.

Diego Battiste

Pablo Bengoechea

Se acabaron los problemas, las tensiones y los rumores sobre la vida en la concentración.

Además, apenas asumió, Ruglio se paró frente al plantel y les dijo que ante el primer problema, que lo llamaran, que iba a ir directo a Los Aromos a solucionarlo.

Blindado desde el área deportiva por Bengoechea, Cedrés y Olivera, y el área política con el presidente, establecieron nuevos parámetros.

Desde diciembre no hubo declaraciones estridentes ni reclamos, incluso cuando el lunes finalizarán una docena de contratos y será el final deportivo de figuras históricas del club como Marcel Novick, Fabián Estoyanoff y Cebolla Rodríguez.

Aseguraron a Referí que la llegada de Mauricio Larriera también sumó en ese plan de perfil bajo que quieren para el vestuario de Peñarol.

¿Por qué eligieron a Larriera?

La designación del primer entrenador bajo la gestión de Ignacio Ruglio llevó muchas horas de averiguaciones y gestiones del área deportiva y de la comisión de contrataciones.

La lista de nombres fue larga, pero la elección final estuvo entre Gustavo Poyet y Larriera.

¿Qué vieron en Larriera para que fuera la primera opción? Desde el club explicaron que quien convenció a todos que debía ser Larriera fue Bengoechea.

¿El argumento? Durante 20 años Peñarol contrató todo tipo de entrenadores de renombre, de los más conocidos y cotizados, de los más ganadores con el club y que estuvieron en otros equipos y fueron campeones. Sin embargo, la mayoría no consiguió llevar a Peñarol al lugar que la directiva quería. Por esa razón apostaron a descubrir un nuevo técnico, que como Gregorio en 1993, se terminó consolidando como un entrenador ganador.

L. Carreño

Mauricio Larriera asumió en enero como entrenador de Peñarol

Larriera es una apuesta del club. Ni más ni menos que eso, y para ello tiene el respaldo de Bengoechea y la espalda del director deportivo para avanzar en terreno fangoso y a resguardo de las críticas.

En otro momento de Peñarol, después del pobre empate 1-1 con Cerro Largo en Melo (octava fecha) y tras la derrota 3-1 con Plaza (decimotercera fecha) en el Campeón del Siglo hace una semana, cuando perdió toda posibilidad de aspirar al título del Clausura y el Campeonato Uruguayo, Larriera hubiera sido cesado, incluso cuando solo llevaba ocho partidos en el primer revolcón. Le sucedió a Diego Forlán en 2020, y a otros entrenadores antes.

Si no ocurrió nada, explicaron a Referí, fue por Bengoechea y el presidente Ignacio Ruglio.

Puntualizaron desde la institución que tras esas dos derrotas recibieron una presión enorme para cambiar al técnico, sin embargo, ni el presidente ni el director deportivo se apartaron de la hoja de ruta: el técnico va a terminar el campeonato y luego harán la evaluación.

¿Sigue Larriera después del lunes? Desde Peñarol dijeron a Referí que no se van a apurar a tomar la decisión. Lo evaluarán cuando finalice la temporada. No es lo mismo si clasifican a la Libertadores o no.

De todas formas, todo apunta a que Larriera seguirá siendo el entrenador. El área deportiva del club está conformes con el trabajo que realiza en Los Aromos.

¿El Peñarol que se viene?

Este lunes, luego que el fin de semana culmine el Campeonato Uruguayo 2020 para Peñarol, en el que será tercero en la tabla Anual, Peñarol anunciará altas y bajas. Será el final del ciclo de futbolistas históricos, presentará las nuevas contrataciones y cómo ordenarán el plantel para 2021.

Bengoeche tiene cuatro premisas para la conformación del primer equipo de 2021:

1) contratar menos jugadores y mejor.

2) darle prioridad a las formativas, ver qué jugadores faltan, en qué puestos no hay en Tercera ni en Cuarta con proyección para Primera, y cubrir exclusivamente esos espacios, para evitar tapar a quienes vienen creciendo desde la cantera.

3) arropar a los productos del club y procurar que se consoliden en Primera.

4) formar a los nuevos líderes con el sello de Peñarol.