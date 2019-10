Cech se dio el gusto de debutar como arquero de hockey y fue figura

El histórico checo Petr Cech se dio el gusto de debutar como arquero de hockey sobre hielo, uno de sus deportes favoritos que tuvo que dejar de lado al hacerse arquero profesional de fútbol y defender a equipos como Chelsea y Arsenal y también a la selección de su país.

Retirado del fútbol como jugador, el guardameta se puso los patines, el casco y el traje de arquero de hockey y comenzó a entrenar en Guildford Flames, de la cuarta división inglesa.

Este domingo fue su debut oficial y a sus 37 años tuvo una gran actuación al atajar un penal, lo que lo convirtió en figura.

"Después de 20 años de fútbol profesional, esto es una experiencia maravillosa. El hockey es el deporte que me encantaba ver y jugar de niño", comentó el checo. “Me sorprende que no estuviera más nervioso", dijo sobre su debut, según recoge El País de Madrid.

En su Instagram, Cech aclaró que sigue trabajando en Chelsea, club en el que jugó desde 2004 a 2015 y en el que hoy se desempeña como funcionario.

“Algunas personas parecen pensar que cambié mi trabajo”, señaló. “No, no lo hice. Afortunadamente, mi trabajo como asesor técnico y de rendimiento en el Chelsea no me impide en mi tiempo libre jugar el juego que amaba cuando era niño y que he estado jugando durante años. Siendo futbolista profesional, no podía jugar los juegos por razones obvias... ahora sí puedo”, escribió.

En su casco, el checo tiene varios detalles y se destacan los escudos de Chelsea y también de Arsenal, club en el que jugó sus últimos años como futbolista.