Cepillo González, el 10 que despega en Danubio, del barrio “a morir” y enfocado con terapia

Luego del gran Sudamericano Sub 20 de Colombia, que lo catapultó a otro nivel de popularidad en el público futbolero uruguayo, Franco “Cepillo” González, el 10 de la selección juvenil, está mostrando toda su categoría en el Torneo Apertura con la camiseta de Danubio.

El jugador de 18 años tuvo su gran presentación ante los hinchas en el torneo cafetero y ahora los disfruta la franja, su club, y también los aficionados de los enganches, esa clase de jugadores que muchos consideran extinguida pero que de vez en cuando resurge con un nuevo exponente.

Si bien es cierto que el Cepillo debutó en Primera el año pasado, es en este año en el que se siente más consolidado, como reconoció a Referí, tras ser elegido El Tapado de la Fecha 7a del Torneo Apertura, luego de marcar su primer gol en Primera ante Boston River el pasado domingo.

De Flor de Maroñas “a morir”

En su coqueto y prolijo apartamento de la ex Propios, en el que vive solo desde hace unos meses luego de que su hermano se mudara, Franco recibió al equipo de Referí en horas de la tarde, luego del entrenamiento matutino y mientras esperaba para ir a ver a la Tercera de Danubio.

Inés Guimaraens

Franco González

Una camiseta de la franja y una blanca de Uruguay con el número 18, la primera que usó en su club y en la selección, están colgadas en la pared con sus marcos de vidrio. Son las únicas señales que muestran que estamos en el hogar de un futbolista.

Y son dos trofeos personales que el Cepillo atesora como dos momentos especiales de su incipiente carrera, la que comenzó en las canchas de su barrio.

“Empecé en Terremoto, después pasé por varios cuadros de Baby Fútbol, anduve por Flor de Maroñas, en AUFI de Bella Vista y terminé en Cosmos Corinto”, contó al repasar sus inicios.

“Yo siempre viví en Flor de Maroñas, soy del barrio a morir”, agregó Franco, nacido en un hogar compuesto por sus padres, su hermano y a la que ahora también sumó a su pequeña sobrina y a su cuñada, las que considera “gran parte” de su familia.

Inés Guimaraens

Franco González con sus camisetas

Luego, hizo la Escuelita de Danubio y desde ese entonces hizo todo el recorrido hasta Primera, siempre con su estilo característico para jugar, muy enérgico y veloz. “Siempre fui así, dinámico. En el baby jugaba de enganche, de 10, por todos lados… Y hacía muchos goles”, contó el jugador que hoy tiene como principal referente al argentino Alexis Mac Alister.

Entre sus técnicos, tiene uno que lo encaminó en su carrera. “El que me marcó más y me ayudó mucho fue Javier Delgado, que ahora está en Tercera división, y creo que fue fundamental para que yo pueda seguir en Danubio”.

También hubo otro que lo marcó, Santiago Panizza, además de sus conocimientos, por su apodo. Fue él quien le puso “Cepillo” debido a que se cortaba el pelo con una cresta.

A la par de su carrera en Jardines, fue siendo partícipe de las selecciones juveniles de Uruguay. “Estuve en la sub 15 y quedé afuera de las últimas convocatorias para el Sudamericano. Después en sub 17, que no se jugó por la Pandemia, y ahora en sub 20”, contó.

@Uruguay

Franco González con la 10

Con la celeste le tocó estar de los dos lados de una convocatoria: quedar afuera de una lista para un torneo y también estar en la nómina, como le ocurrió en el último Sudamericano. “Quedar afuera es una sensación muy fea, porque cualquier jugador quiere jugar un Sudamericano y más representando a su país. Pero creo que lo tomé de buena manera porque sabía que iba a tener revancha”, dijo.

Danubio, la selección y la psicología

Franco es uno de los protagonistas del nuevo Danubio de Esteban Conde, el flamante DT que está haciendo su estreno en su nuevo rol en este Apertura luego de colgar los guantes el año pasado.

“Estamos muy bien, seguimos trabajando y buscando la mejor versión”, dijo el Cepillo sobre el momento del equipo, que está sexto en la tabla, con 10 puntos en 21 jugados. “Creo que estamos muy contentos de cómo se están dando los resultados, justo empatamos la fecha pasada, y ahora estamos enfocados en el sábado contra Deportivo Maldonado”.

Además, avanzaron a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras eliminar a Defensor Sporting, la que para él es considerada como la victoria que más festejó.

Pablo Porciúncula / AFP

El festejo con los hinchas tras la clasifcación ante Defensor en la Sudamericana

Consultado por si se notaba el cambio de Conde al pasar de jugador a DT, el volante, que compartió vestuario con el Coco en sus dos roles, dijo que “no se notó mucho”. “Porque es una gran persona y tanto cuando jugaba como ahora que es director técnico, es igual, sigue siendo la misma persona, con ganas de seguir trabajando y mejorando. A mí me llega mucho y me da mucha confianza”, sostuvo.

Tampoco consideró que se le debe tener una paciencia especial al ser un técnico que está empezando. “Creo que no, él ya tiene muchos años en el fútbol. Ya ha escuchado, ya sabe todo, y creo que -siempre hay para aprender, ¿no?-, pero la mayoría de las cosas, o las básicas, siempre la sabemos los que jugamos al fútbol. Nosotros escuchamos e intentamos hacer lo que él nos dice”.

Diego Battiste

En Danubio en 2022

Del barrio y jugador de la franja, el Cepillo reconoció: “Ahora me siento hincha de Danubio, creo que el club me dio mucho y me siento hincha de Danubio”.

Y agregó que no piensa en tener que pasar a un grande como un trampolín al exterior. “Creo que no. Jugar en Danubio es muy lindo, es un club que amo, me dio todo, y creo que siempre voy a elegir a Danubio”, dijo.

Además de su equipo, el Cepillo vive un año que está marcado por la sub 20, por lo que fue el Sudamericano y porque se viene el Mundial.

Pero él lo vive “muy tranquilo”. “Con la selección arrancamos el mes que viene y le vamos a meter con todo para llegar al Mundial. Me enfoco en Danubio y cuando llegue el momento de la selección voy a meter la cabeza ahí”.

@Uruguay

Franco González en el Sudamericano

El Sudamericano de Colombia le dejó muchos aprendizajes, tanto dentro como fuera de la cancha. “Creo que me llevo lo mejor de ahí para el resto de la carrera”, señaló.

“Hay un grupo espectacular, somos todos buenas personas y después creo que hay que seguir mejorando cosas para que el grupo sea más fuerte y hacer un buen Mundial”, agregó.

Del Sudamericano, además de sus actuaciones, quedó la imagen del abrazo y las lágrimas con Diego “Ruso” Pérez, asistente del DT Marcelo Broli. “Fue un momento muy lindo”, contó. “Justo en esa jugaba quedé tirado, me tocó salir y no quería salir, el Ruso me abrazó y arranqué llorando porque me habían pegado, y al verlo a él que me estaba abrazando, sentí que era algo inolvidable”.

Captura de la TV

El abrazo del Ruso

El volante entrena en su equipo y en la selección cuando hay convocatorias, y también con un profe particular.

Además, desde hace un tiempo va a terapia. “Estoy yendo al psicólogo y creo que es muy lindo, me ha ayudado mucho. Voy con Axel Ocampo, es un crack y me gusta ir. Me ha servido mucho. Siento que estoy más tranquilo”, dijo el jugador que reconoció públicamente que tuvo depresión antes del Sudamericano.

Por su experiencia, recomienda a otros futbolistas a que vayan a terapia o hablen con los psicólogos en sus clubes si es que cuentan con profesionales. “Sí, lo recomiendo, estén mal o no, creo que es bueno siempre ir para tener la cabeza enfocada y en lo que querés, en los objetivos”.

EFE

Franco González en el Sudamericano

Y el Cepillo tiene claro cuáles son sus objetivos para el cierre de año: “En Danubio tratar de hacer un buen torneo local y en la sudamericana, y en la selección tratar de llegar lo más lejos del Mundial”.

Con respecto a la selección mayor, cree que hay tiempo por delante y ni siquiera se ilusionó con la posibilidad de que Broli, DT de la sub 20, convocara a alguno de sus juveniles para el interinato en la celeste absoluta. “No pensé que iba a citar a alguno de la 20, habían dicho que capaz que sí, pero no le di mucha bola. Ya llegará el momento de cada uno”.