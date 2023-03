La confesión de Franco González sobre la depresión y la ayuda que recibió del Ruso Pérez

El volante de Danubio y de la selección uruguaya Sub 20, Franco González, confesó que sufrió de depresión y habló de la importancia que tuvo para él el Ruso Pérez, asistente del técnico celeste Marcelo Broli.

“Pasé malos momentos antes de ir al Sudamericano y él (Diego Pérez) estuvo ahí, lloró conmigo. Eso me hizo fuerte, junto con mi psicólogo, para jugar un buen Sudamericano. Sufrí depresión, me ayudó mucho y logré salir adelante. Estoy mucho mejor, pero sigo yendo al psicólogo porque me hace muy bien”, expresó el jugador en Carve Deportiva.

González fue parte del plantel que logró la clasificación al Mundial Sub 20 de Indonesia que se jugará entre el 20 de mayo y el 11 de junio próximos.

Captura de la TV

Diego Pérez consuela a Franco González

Cepillo González también se refirió al partido que Danubio le ganó a Defensor Sporting por la Copa Sudamericana: "Los clásicos, sea como sea, se tienen que ganar. Cada pelota es una final y se demostró”.

Sobre la lesión que sufrió tras un golpe de Nicolás Rodríguez, indicó: “Le fui a pegar a la pelota y me dejó la pata, pero todo bien. Me dolía un poco, pero aguanté. Siempre quiero jugar los 90 minutos, desde chico cuando me sacaban no salían contento. Es por el amor a la camiseta. Hoy me siento hincha de Danubio”, añadió.

El volante habló de la importancia de Esteban Conde, el entrenador danubiano: "El Coco nos da mucha confianza y nosotros confiamos en él”, dijo.