Ceres dice que "es imposible" decir que la reforma jubilatoria va a ser mejor para todos

En pleno ida y vuelta con diputados del Frente Amplio sobre cuál sería el impacto del proyecto de reforma de la seguridad social del gobierno, el economista Ignacio Munyo afirmó: "Yo estaría dispuesto a tener una ley de un solo artículo que estableciera aumentar a 65 años la edad jubilatoria y dejar todo lo demás como está".

En su comparecencia ante la comisión de la Cámara de Representantes que estudia la iniciativa, el director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) recibió las preguntas de los legisladores de la oposición. El diputado del MPP, Sebastián Valdomir, le consultó si en el mediano plazo la "estabilidad del gasto previsional" devendría en que las jubilaciones y pensiones sean menores que ahora en caso de ser aprobado.

Munyo contestó que eso "depende de cada caso" y que "no hay una respuesta general" en tanto "la casuística es infinita". El economista apuntó que entrarán en consideración factores como "dónde está esa persona" y su "trayectoria laboral". "Es imposible afirmar si va a ser mejor para todos o no. Es más: el que lo afirme va a estar usando supuestos de esa trayectoria, que son todos discutibles y cambiando uno cambiará cuál va a ser su jubilación", resumió.

Entre otras interrogantes, el diputado Carballo recordó que las distintas cajas paraestatales aseguraron ante la comisión "que van a perder" con la unificación del sistema promovida por el proyecto del Ejecutivo, y consultó a Ceres sobre cuál evaluaba que sería el impacto. También repitió la consulta respecto a si los pasivos van a terminar cobrando más o menos que hoy.

Al igual que con la anterior respuesta, Munyo replicó que "tal vez algunos sí y otros no". "Yo no puedo asegurar –ni se debe asegurar– con esta ley que todos van a trabajar menos y a ganar más. Creo que es imposible y está mal. Algunos van a ganar más, otros menos, dependiendo de la trayectoria laboral de cada uno, de la situación económica del país, de la formación, de muchas cosas. No hay respuesta a esa pregunta ni tiene por qué haberla", zanjó.

Diego Battiste

Ignacio Munyo en una conferencia de Ceres

El director ejecutivo de Ceres –un hombre que el Partido Colorado sigue de cerca como posible candidato– sostuvo que esta reforma "no puede asegurarle la vida y dar la certeza de que ahora en Uruguay todos vamos a ser más felices y vamos a ganar más, trabajando menos". "Eso no es viable ni es objeto –para mí– de una ley, ni de esta reforma", insistió.

Munyo recalcó que lo amplio de la "casuística" depende del "esfuerzo individual": "El que ahorra más va a tener más y el que ahorra menos va a tener menos, pero el Estado asegura un mínimo a todos, en algunos sentidos alto, en otros menos. El pilar de ahorro individual es el que responde a muchas de las preguntas que están acá y deja abierta la puerta a la incertidumbre", explicó.

El economista celebró "el esfuerzo por unificar el sistema", pero que si "la tranca para tener una reforma son las cajas paraestatales, las separaría" y se "concentraría en arreglar el BPS, porque es central".

"No creo que valga la pena trancar la reforma del BPS por las otras cajas. Creo que en Uruguay urge salvar el régimen más grande, el más gordo. Alrededor hay satélites muy complicados, con millones de intereses particulares creados, pero si no podemos arreglar eso, tratemos de solucionar el problema más grande. Después, en paralelo, podremos avanzar con las otras", declaró en Diputados.

Ante la consulta del diputado del MPP, Gabriel Otero, sobre la realidad de las cajas paraestatales, el economista opinó que no tiene "ningún interés con ninguna de las cajas". "Mi punto fue ir al extremo. Es más; ahora iré más al extremo. Yo estaría dispuesto a tener una ley de un solo artículo que estableciera aumentar a 65 años la edad jubilatoria y dejar todo lo demás como está. Ese sería un avance", concluyó.

El negocio para las aseguradoras privadas

El titular de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, Alejandro Veiroj, había planteado en comisión semanas atrás que la reforma "va a contribuir a mantener una situación de monopolio y va a profundizar la desigualdad que hoy en día existe en las condiciones de competencia en el mercado asegurador". El empresario había apuntado que si bien la actual iniciativa era "una oportunidad para disminuir una de esas asimetrías", el tema no está atendido y "difícilmente los operadores privados ingresen al mercado con el diseño actual".

Así lo recordó la semana pasada el diputado frentista Valdomir, durante la presentación de Ceres. El tema de larga data supone que el Banco de Seguros del Estado sea el único actor del mercado asegurador en la rama previsional, "concentrando riesgos de diversas características, con las eventuales consecuencias financieras negativas que ello pueda ocasionar", según diagnosticó la Comisión de Expertos en Seguridad Social dos años atrás.

Munyo, que condujo un estudio al respecto con Ceres, recordó que "se cae de madura" la respuesta de que "ese mercado tiene problemas para hacerse atractivo". "Los hechos han demostrado que no hay interés", declaró el economista, quien repasó que la razón expresada por las aseguradoras privadas tiende a ser siempre la misma: "Por el riesgo político".

"Es el riesgo de cambio de las reglas de juego, ante un compromiso que está fijado en la Constitución. Entonces, si aparece un reajuste jubilatorio lo tiene que asumir la agencia privada que está en el tema y se genera un problema grande que, en los hechos, ha determinado que no quieran participar en ese mercado. Nosotros creemos que mientras no haya un reaseguro de que no va a haber un cambio de reglas de juego en cualquier momento del futuro –esto puede ser dentro de diez años, veinte o cinco–, no se van a querer meter en ese baile", definió Munyo.