Ignacio Munyo no corre y colorados se ilusionan con regreso de Pedro Bordaberry

En abril de 2017, Pedro Bordaberry sorprendió a cercanos y lejanos al anunciar que terminaría el período como senador y se retiraría de la política. Fue una carta que estalló como una bomba en el Partido Colorado mientras él se dedicaba a recorrer el “Camino de Santiago” desconectado, y que provocó realineamientos para a las elecciones en las que Luis Lacalle Pou alcanzó la Presidencia.

A seis años de eso, algunos colorados empiezan a pronunciar las palabras “vuelve Pedro” ya no solo como una expresión de deseo sino también como una circunstancia que ocurrirá en algún momento de 2023.

La posibilidad, a su vez, condiciona el timing de otras candidaturas, pero también de algunas reagrupaciones, con dirigentes pendientes de lo que haga —o deje de hacer— el exlíder de Vamos Uruguay.

Dividiendo aguas

Sin dar señales explícitas, Bordaberry ha logrado que su nombre se mantuviera entre los primeros en las consultas de opinión pública sobre posibles candidatos y, con columnas en el diario El País, se ha colado en algunas discusiones relevantes, incluso con posiciones muy críticas sobre asuntos del gobierno.

La última, y que fue interpretada como una señal más de querer “marcar la cancha” para “alinear” a los que quiere de los que no, apuntó contra la eutanasia y el aborto citando a José Batlle y Ordóñez.

Los temas elegidos, y la inclusión de comentarios del referente mayor del batllismo, hacían imposible que la columna pasara desapercibida en la interna colorada, y provocó un intercambio con Ope Pasquet (con quien se distanció hace años), al que se sumaron otros, que buscó ser zanjado por Germán Coutinho, uno de los más cercanos a Bordaberry. “Qué necesidad las descalificaciones de colorados contra colorados. Vamos a ser más buenos con nosotros o salir con la misma fuerza cuando es con el adversario. Respetemos las opiniones de todos en un partido de hombres libres”, escribió Coutinho.

En la anterior, Bordaberry había apuntado contra el gobierno por las exigencias que impiden a Dedicado participar de la subasta del 5G, un proceso en el que el colorado Guzmán Acosta y Lara tiene un rol preponderante desde la Dinatel.

Y antes había cuestionado a la cúpula de Ciudadanos por no respaldar a Carolina Ache en el episodio de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. “Qué cama le hicieron”, escribió primero y luego señaló que se llenaron “la boca diciendo que habían elevado la vara ética de la política y por ese motivo no estaban de acuerdo con ella” pero “levantaron tanto esa vara que el canciller pasó por debajo y no dicen nada. Calladitos miran para otro lado. Duros con la de abajo, tibios con el de arriba”.

Una fuente de Batllistas evaluó que con estos posicionamientos en temas controversiales, Bordaberry está delimitando el campo en el que podría moverse su candidatura, aunque reiteró que por el grado de conocimiento que tiene en la población, no necesita largar “temprano”.

A su vez, otro dirigente cercano al exlíder de Vamos Uruguay agregó que las posibilidades son ciertas porque se está dejando mostrar con algunos referentes políticos. La fuente puso como ejemplo que a fines de marzo, Bordaberry se reunió con Coutinho en una cafetería y luego fueron a ver Cerro Largo-Torque.

Semanas atrás, el semanario Búsqueda informó que otra figura de la Lista 15 (a la que pertenece Coutinho) el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, esperaba una definición de Bordaberry para resolver si se lanza como precandidato presidencial o si lo apoya, porque no quiere “competir con Pedro”.

Munyo no corre y Ciudadanos define el esquema

Así como Gurméndez continúa orejeando, el dirigente de Ciudadanos Andrés Ojeda reiteró que quiere estar en la primera línea sin descartar una posible candidatura mientras que el economista Ignacio Munyo transmitió semanas atrás que no competirá, tal como divulgó radio Universal. A estos nombres se suman el de Gustavo Zubía, que también espera por Pedro, y Acosta y Lara, que dijo que se lanzará tras alejarse de Batllistas.

Munyo no competirá en las elecciones

El Observador informó en octubre que el director de Ceres era una de las personas que estaban sondeando dirigentes de Batllistas, un diálogo que era fruto de una reflexión iniciada entre los colorados acerca del mapa electoral que puede presentar la coalición en 2024 y la necesidad de encontrar un candidato “liberal progresista” para ocupar el espacio que dejó Talvi.

Munyo dijo a los dirigentes que lo impulsaban que tras evaluar las circunstancias había decidido no correr la carrera, lo que hará que ahora este grupo vuelva a barajar para definir hacia dónde apunta.

Mientras estos movimientos se producen en Batllistas y la Lista 15, parte de Ciudadanos continúa a la espera de lo que haga el presidente del Codicen, Robert Silva, que ha evitado referirse a una candidatura aunque es impulsado por dirigentes del grupo. En el sector también había quienes veían posible que largara Adrián Peña, aunque el análisis fue previo al incidente con el título universitario que lo llevó a renunciar al Ministerio de Ambiente.

Camilo dos Santos

Ojeda quiere estar en la primera línea

Una fuente del sector señaló que irán con una propuesta y presentarán la “mejor oferta posible” y el “mejor esquema” según cómo se presente el juego. “No hay nada cerrado”, dijo.