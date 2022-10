Ignacio Munyo, el nombre que sondean los colorados para las elecciones de 2024

La intempestiva renuncia de Ernesto Talvi a la actividad política y la decisión de Julio María Sanguinetti de no volver a postularse dejaron al Partido Colorado sin un candidato claro hacia 2024.

Las fichas de algunos dirigentes continúan puestas en el retorno de Pedro Bordaberry pese a que el excandidato ha dicho que no piensa hacerlo, algo similar a lo que ocurre con el presidente del Codicen, Robert Silva, que en el último tiempo salió a manifestar con énfasis que no se postulará aunque en su entorno nadie se anima a descartarlo.

Esta indefinición, reconocida como un problema aún a tiempo de corregir, ha llevado a que otros dirigentes comiencen a sondear posibilidades a partir de ciertas afinidades en común.

Uno de ellos es el economista Ignacio Munyo, que actualmente dirige el Centro de Estudios de la Realidad Social (Ceres). Munyo se reunió con varios dirigentes colorados y dejó abierta la posibilidad, según confirmó El Observador a partir de la consulta a varios participantes de los encuentros. Las fuentes relataron que el horizonte que se maneja para una definición es el verano.

Consultado por El Observador, Munyo dijo que su única prioridad actualmente es Ceres pero recordó que fue asesor de Pedro Bordaberry y Luis Lacalle Pou. “Eso evidencia que tengo una vocación por las políticas públicas”, manifestó.

Desde la institución, el economista suele reunirse con dirigentes de todo el espectro político y también brindar diversas charlas sobre la coyuntura actual.

Esta semana, al cumplirse seis años de la muerte de Jorge Batlle, Munyo lo recordó como un “fenómeno”. “Era 2015, termino de dar una clase y tengo dos llamadas perdidas seguidas de un número que no conocía. Y también un mensaje de voz: ‘Munyo, usted trabaja mucho o duerme mucho, imposible comunicarme, por favor llámeme’. Un fenómeno Jorge Batlle”, escribió en un tuit.

El diálogo con el economista es fruto de una reflexión iniciada entre los colorados acerca del mapa electoral que puede presentar la coalición en 2024 y la necesidad de encontrar un candidato “liberal progresista” para ocupar el espacio que dejó Talvi, según informó El Observador el jueves 20.

El pensamiento es que el excanciller fue uno de los principales responsables de haberle arañado al Frente Amplio buena parte de los votos que le faltaron para ganar en los pasados comicios.

Los colorados creen que Silva podría ocuparlo, porque tiene similares características, aunque en las últimas semanas ha sido tajante en que no competirá. “No pienso ser candidato”, dijo en una entrevista con el programa Quién es quién de canal 5.

Días después profundizó en los motivos que lo llevaron a ser tan tajante: “He trabajado toda mi vida para estar en un lugar importante en la educación, para estar en un lugar de toma de decisión, como lo estoy. Mi lugar en el mundo es en el que estoy”.

Según Silva, se metió en la política porque estando en el gobierno de la educación se dio cuenta que “la única forma de cambiar la educación era cambiando al gobierno”. “Cuando me llamaron y me dijeron vení a colaborar, largué lo que estaba haciendo y me fui. Pero mi lugar es la educación”, dijo.

Más allá de este comentario, sus allegados dicen que fue “exagerado” y confían en que lo podrán convencer de revisar esa decisión.

Referentes colorados señalaron que los blancos no tendrán un candidato de peso como Lacalle Pou y los postulantes que por ahora manejan –como Álvaro Delgado– no tienen el carisma del ahora presidente.

A su vez, sostienen que en caso de que Bordaberry decida volver, tampoco llenará el vacío dejado por Talvi y en todo caso competiría por derecha con Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto. Esto supone que igual necesiten un candidato con un perfil liberal progresista para seguir ensanchando la base electoral.

Encuestas y otros nombres

Más allá del director de Ceres, los colorados están sondeando a otras personas mientras que algunos dirigentes de la segunda línea empiezan a pedir pista.

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, recibió hace algunas semanas, en el medio de este contexto de indefiniciones, el pedido del senador Pablo Lanz y del diputado Ope Pasquet –en conversaciones distintas– de que renuncie y vuelva al Senado para desde ahí construir una candidatura, tal como informó Búsqueda.

Peña les dijo que quería continuar en el cargo hasta cumplir algunas metas aunque según fuentes de Ciudadanos está dispuesto a aceptar. Otros de los nombres que aparecen son los del presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, el abogado penalista Andrés Ojeda, el director de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Guzmán Acosta y Lara, que fundó un sector propio denominado Viento de Cambio, y Gustavo Zubía que ya compitió con su Tercera Vía en 2019.

La última encuesta de Factum, realizada a mitad de agosto, le otorgó a los colorados un 8% de intención de voto. “La salida de Ernesto Talvi de la escena política supuso que una parte del electorado que se vio atraído por su candidatura hoy no se vea reflejado, además que no aparece actualmente en escena una figura de liderazgo electoral consolidada”, señaló en el análisis el sociólogo Eduardo Bottinelli.

La consultora Equipos ubicó la puntuación aun más lejos del 12% registrado en 2019. Les dio apenas 5%.

“Para el Partido Colorado y Cabildo Abierto el desafío es un poco mayor”, dijo Ignacio Zuasnabar aunque agregó que dentro de los indecisos actuales, hay un núcleo que puede considerarse “indeciso de bloque”, es decir, que probablemente votará a alguno de los partidos de la coalición, y que podrían representar un nicho a atacar por los partidos del bloque.

Un trabajo anterior de Equipos –del mes de julio– mostró a Bordaberry encabezando las preferencias en la interna con 27% de las respuestas espontáneas. Le siguieron Sanguinetti (12%), Talvi (11%), Ojeda (4%) y Ope Pasquet (3%) aunque los datos reflejaron que el panorama era poco claro ya que uno de cada tres no sabía a quién votaría.

Al considerar nombres “guiados” –una técnica que supone que el encuestador ofrezca una grilla de postulantes– Bordaberry se llevó el 44% de las intenciones, mientras que Sanguinetti registró 22%, Ojeda 11%, Peña y Gustavo Zubía 7% y Silva 5%.