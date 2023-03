Bordaberry criticó al gobierno por la subasta del 5G: "¿Tanto miedo le tienen a la competencia?"

El excandidato a presidente por el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, apuntó contra el gobierno por la subasta del servicio 5G en Uruguay, a un mes de que se adjudiquen los tres bloques donde se desplegará esa tecnología, en una columna de opinión en la que criticó un "exceso regulatorio" del Estado.

"Ahora parece que se van a subastar espectro de 5G. Antel participa pero no participa. Adquirirá una franja del espectro al precio que resulte del remate. Pero no participa del remate. Como si eso no fuera suficiente, se pretende limitar a los que pueden tomar parte de la subasta permitiendo sólo a dos multinacionales hacerlo", señaló Bordaberry en su columna del diario El País.

"¿Tanto miedo le tienen a la competencia?", preguntó el hoy asesor externo del club Montevideo City Torque.

Bordaberry criticó la decisión del gobierno de exigir a las empresas que quieran competir por un bloque de la banda 3,5 GHz, donde se desplegará la tecnología del 5G, que cuenten con una experiencia mínima de dos años prestando servicios de telecomunicaciones móviles internacionales, dentro de los últimos cinco años por lo menos en dos países de América del Norte, Central o Sur y/o Europa. Esta decisión fue criticada por la empresa de servicio de internet Dedicado, que acusó ser excluida del proceso por esta exigencia.

"Exigen brindar servicios de telefonía móvil para participar. ¿Cuántas veces en la última semana llamó o recibió usted llamadas por vía telefónica tradicional? ¿No fueron la casi totalidad o la mayoría por el servicio de Whatsapp?", enfatizó el exlíder colorado.

El asesor de Torque destacó que "entrando en la recta final de este gobierno hay muchos logros para mostrar" como "la pandemia, la inversión en obra pública, la prolijidad de la política económica, hasta la baja de impuestos anunciada la semana pasada", pero criticó que "no hay reformas de fondo" y que "el dólar y su baja están causando estragos en el aparato productivo".

"Desregular y fomentar la competencia, en lugar de limitarla es algo que se puede hacer en forma sencilla. Quitará costos, ahorrará tiempos y mejorará la actividad económica. Además de ser un buen mensaje a favor del interés del ciudadano y la transparencia", concluyó Bordaberry, quien al principio de su carta ejemplificó varios casos de excesos de regulación en el país.

"Un estudio identificó más de cuatrocientas regulaciones que podrían eliminarse", relató. Entre otras, puntualizó a los "agentes de retención de la DGI y el BPS" que "traspasan su tarea de recaudación a los privados que asumen, en forma gratuita, el trabajo estatal" o "imponen a escribanos, inmobiliarias y agentes la obligación de averiguar si se está ante operaciones sospechosas o ilícitas".

También apuntó contra las regulaciones que "aseguran nichos de mercado" en la que "el Estado se arroga la facultad de determinar cuándo una actividad debe limitarse, y la limita", como en casos en los que "entiende que no puede haber más actores". "Papá Estado decide por mí si lo que compro es bueno o malo", criticó el exlegislador colorado.