Ruglio durísimo con Bordaberry: "El interventor del fútbol uruguayo, le dice a Peñarol cómo entrar en el Ejecutivo de la AUF"

Pedro Bordaberry, asesor externo de Montevideo City Torque, habló este lunes a la mañana y le contestó al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, sobre sus dichos del pasado sábado y domingo.

El sábado, Ruglio sostuvo que si en el próximo Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), no estaba Peñarol había "que parar el fútbol".

Un día después, pidió que el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, no le envíe más mensajes a través de Bordaberry y de algunos periodistas afines.

No obstante las amenazas de Ruglio, Referí informo este domingo que Ignacio Alonso no se mueve de su posición y que su Ejecutivo no tendrá un integrante de Peñarol.

De esta manera, Bordaberry le contestó que no era mandadero, y además, añadió, entre otras cosas que "Ruglio y Peñarol no quieren poner a un integrante de su club en el Ejecutivo. Tuvieron la chance y no quisieron (...) Es muy fea la amenaza que si no se hace lo que yo quiero, habrá cuatro años de guerra y no de paz. El prepo no es el camino. Parece que Ruglio quiere el enfrentamiento, nosotros queremos buscar las coincidencias".

Ni bien terminó la nota a media mañana de este lunes, Ruglio, en su estilo, le contestó a Bordaberry desde su estado de Whatsapp.

El descargo de Ignacio Ruglio en contra de Bordaberry y de Ignacio Alonso

"A esto llegó el fútbol uruguayo con el poder que Alonso, Lugano, el voto de los árbitros y los grupos de interés les dieron a esta gente. Bordaberry, el interventor, que tiene cinco años en el fútbol, le dice a Peñarol que fundó la AUF y tiene 131 años y es el fútbol uruguayo, cómo puede hacer Peñarol para entrar en el Ejecutivo de la AUF. Todo esto permitido y empujado por el presidente Alonso. Peñarol contra todos ellos. Todos van y vamos a pasar, el que va a seguir eterno es el creador del fútbol uruguayo porque este es el país de Peñarol", escribió el titular carbonero.