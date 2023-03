Ruglio amenaza con parar el fútbol si Peñarol no integra el próximo Comité Ejecutivo de la AUF

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, amenazó con parar el fútbol si Peñarol no integra el próximo Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

"No veo la posibilidad que Peñarol no tenga un representante en el Ejecutivo. ¿Cómo no va a tener uno si fue el fundador del fútbol uruguayo? 130 años. Yo le tengo mucho respeto a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), pero tienen cinco años en el fútbol. Muy probablemente tengan un representante mujer en el Ejecutivo. Ocupen ese cupo y se sientan representados. Es maravilloso lo que consiguieron en estos cinco años, pero el representante en el Ejecutivo es de Peñarol", dijo Ruglio en la noche del sábado luego del triunfo de los aurinegros sobre River Plate por 1-0 en Carve Deportiva.

Y añadió: "Mirá la lista de convocados (en la selección uruguaya) hay 23, 10 o son de Peñarol, o pasaron por Peñarol, el técnico de la selección que va a dirigir es de Peñarol, este estadio (el Campeón del Siglo) lo van a presentar para el Mundial 2030, nuestro Complejo de Alto Rendimiento acá alrededor, también lo van a presentar para el Mundial 2030 también. Somos los fundadores del fútbol uruguayo. Si nosotros perdemos nuestro lugar en el Ejecutivo con las SAD, hay que parar el fútbol definitivamente".

Ruglio continuó diciendo que "si quedamos aparte del Ejecutivo, van a pasar cosas grandes, porque somos los fundadores del fútbol uruguayo, somos los que movemos el fútbol uruguayo y no creo que vayan a tomar esa decisión. Dejar solo a Nacional en el Ejecutivo y sacar a quien fundó el fútbol uruguayo, a quien metió a 10 jugadores y al técnico a esta selección, a quien va a poner este estadio para el Mundial 2030... A ver si las SAD presentan un estadio para el Mundial 2030 o meten 10 jugadores en la selección. Nada de eso va a pasar. Que sigan mandando mensajes indirectos de que Peñarol se va a quedar afuera de la AUF, que eso no va a pasar. Y si pasa, seguro que los problemas que van a venir, van a ser grandes".

Afirmó a su vez que descartan la cuota femenina, y que apoyaron a Héctor Del Campo para que integre el próximo Ejecutivo de la AUF.

"Lo apoyamos y cumplimos con lo que le dijimos a Ignacio Alonso (el presidente reelecto de la AUF) porque me pidió que si el candidato del fútbol profesional lo ganaban los clubes históricos, que estamos del lado de los 24 votos que no apoyamos a Alonso, fuera una persona conciliadora y con años en el fútbol, para que su Ejecutivo no se volviera incontrolable. Eso mismo hicimos en la unión de clubes en nuestras reuniones. Héctor entró a representarnos a todos y se ve que elegimos tan bien el nombre que no quisieron presentar su candidato. Nada de eso cambia de que nosotros vamos a perder nuestro lugar en el Ejecutivo, porque ese lugar es nuestro", sostuvo el presidente de Peñarol.

Como informó Referí este sábado, el fútbol profesional propuso a Del Campo y Peñarol queda afuera del gobierno de la AUF, y debido a eso fue que Ruglio salió al cruce con estas declaraciones.

Según el informe, Peñarol se queda por primera vez en la historia (y con Nacional integrando la mesa que gobierna) sin un representante en el comité ejecutivo.

Si finalmente se oficializa esta situación en el Congreso que se realizará después de Semana Santa (en la semana del 10 de abril), ocurrirá algo que solo tiene dos puntos de contacto en la historia:

- En 1922, cuando Peñarol se retiró de la AUF y creó la Federación.

- En 2010, cuando Sebastián Bauzá decidió dejar a los grandes fuera del gobierno de la AUF (2010-2014) y conformó su equipo de trabajo, de cinco miembros, con dirigentes de equipos chicos y sin Nacional ni Peñarol.

¿Cómo se llegó a esta situación?

Cuando en diciembre 2020 Ignacio Ruglio ganó las elecciones en Peñarol y asumió la presidencia, decidió dar un golpe de timón a la conducción que había establecido Jorge Barrera con la AUF.

Barrera había sido clave para que Alonso diera vuelta las elecciones en la segunda vuelta en marzo de 2019 y eligió a Gastón Tealdi para integrar el ejecutivo en representación del club.

Desde el primer momento, el expresidente construyó puentes incluso en las diferencias con la AUF.

Paralelamente, Tealdi se transformó en ese dirigente con peso político que Peñarol quería en su organización y que no conseguía por la permanente rotación de sus representantes en los cargos de decisión del ejecutivo. Tealdi consiguió la final Intercontinental sub 20 para Peñarol, que se jugó en el Estadio Centenario, y se transformó en un dirigente de confianza del presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez.

Con la llegada de Ruglio a la presidencia, a partir de enero 2021 cambió la gestión política del club en la AUF y se paró en la vereda de enfrente de Alonso.

Lo primero que intentó el nuevo presidente fue sacar a Tealdi de su cargo en la AUF. No lo consiguió. Tres años después, Tealdi está más fortalecido políticamente.

En ese 2021, Ruglio se puso al frente de la oposición de la AUF. En 2021, perdió tres batallas políticas importantes, mientras Nacional se fortalecía en la AUF.

Finalmente, en los últimos meses, el presidente de Peñarol libró la última batalla contra Alonso: las elecciones de la AUF.

En diciembre de 2022, Peñarol redobló la apuesta y se paró frente a Alonso para poner a su candidato en el sillón de la calle Guayabos. Para ello eligió a un peñarolense, Pablo Ferrari, como candidato de la oposición.

Ante cuestionamientos a su candidatura sin renunciar a su cargo en la Secretaría de Deportes, el día previo a las elecciones Ferrari se bajó y Alonso ganó en las urnas.

De allí en más, el presidente de la AUF armó su equipo de trabajo con sus dirigentes de confianza y eligió a Tealdi para conformar el ejecutivo para 2023-2026.

Pese a este escenario, con Peñarol afuera de la mesa política de la AUF, en la última semana se hicieron gestiones para que los aurinegros no quedaran fuera del próximo Ejecutivo.

Alonso le propuso a Ruglio ir con un representante por el fútbol profesional. El presidente de Peñarol dijo públicamente que no aceptaba.

Este viernes intentaron convencer a Andrea Lanfranco que fuera en representación del fútbol profesional. La dirigente desistió esa propuesta porque no es su lugar en el fútbol.

Si hubiera aceptado, liberaba un cupo para que entrara un representante de Peñarol elegido por Alonso.

Finalmente este viernes se confirmó que Del Campo será el representante del fútbol profesional con el apoyo de los clubes que están en la oposición.

¿Algo puede cambiar este panorama?

El único escenario que queda para que Peñarol integre el Ejecutivo es que las SAD cambien al representante que votaron (Carlos Manta), designen a una mujer y en ese caso quedará liberado un lugar para los aurinegros.

Si eso sucediera, el único que podrá ingresar es Tealdi, porque es un cargo de confianza del presidente.

Este lunes el fútbol profesional votará a Del Campo.

Esa misma noche, el presidente de la AUF presentará la plancha que en la segunda semana de abril tendrá que aprobar el consejo.

Tal como está planteado el entramado político, el ejecutivo 2023-2026 lo integrarán Ignacio Alonso, Héctor Del Campo, Matías Pérez, Eduardo Mosegui, Andrea Lanfranco, Alejandro Balbi y Carlos Manta.