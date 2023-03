Sorpresa: Carlos Manta será el representante de las SAD en el Comité Ejecutivo de la AUF

Los clubes profesionales que funcionan bajo el sistema de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) confirmaron este viernes que integrarán el Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para el segundo gobierno de Ignacio Alonso que comienza en abril y que su representante será Carlos Manta.

Gerenciador de Plaza Colonia desde 2014 junto a Chiqui García y un singular protagonista en la historia del fútbol uruguayo, Mnata asumirá un rol clave en el nuevo gobierno del fútbol para el período 2023-2026.

Carlos Manta confirmó a Referí que aceptó el ofrecimiento porque "es la materia pendiente que me va quedando en el fútbol".

Durante 53 años en el fútbol, Manta, quien en la actualidad tiene 69 años, se desempeñó en todos los lugares de acción de este deporte.

Se inició en el fútbol como golero en 1970, en Defensor Sporting, cuando tenía 17 años.

En 1992 debutó como entrenador de Liverpool y durante 30 años trabajó en forma ininterrumpida. Fue en esas tres décadas donde construyó una fama singular como motivador.

En 2014 asumió como gerenciador de Plaza.

En 2023 será integrante del Comité Ejecutivo de la AUF y cumplirá por primera vez el rol de dirigente.

De esta forma cierra el círculo en el fútbol y asume esta etapa.

Explicó que tiene que ser fiel a su estilo y si siempre le dijo a los jugadores, "no se va nadie sin intentar", asume que tiene que intentar dar este paso que le están proponiendo.

"No soy político. Para nada soy político, pero capaz que le hago bien al fútbol siendo frontal y siendo como soy, porque no me callo nada", dijo el próximo integrante del gobierno del fútbol.

¿Cómo se integrará el comité ejecutivo de la AUF para el período 2023-2026?

El nuevo ejecutivo estará integrado de esta forma

Presidente: Ignacio Alonso

Por el fútbol amateur: Eduardo Mosegui

Por los grupos de interés: Matías Pérez

Por Nacional: Alejandro Balbi

Por las SAD: Carlos Manta

Cuota femenina: Andrea Lanfranco

Por el fútbol profesional: a definir

Resta definir si Peñarol integra el gobierno del fútbol por el fútbol profesional