Bordaberry le contestó a Ruglio: "No soy mandadero de nadie; es muy fea su amenaza; el prepo no es el camino"

Pedro Bordaberry, el actual asesor externo de Montevideo City Torque, una de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) del fútbol uruguayo, le salió al cruce al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, quien este domingo dijo en el programa Polideportivo de canal 12 que no quería más que "Ignacio Alonso le enviara mensajes a través de Bordaberry o de algún periodista allegado a él", respecto a la formación del próximo Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

"Nunca fui mandadero de nadie", comenzó diciendo Bordaberry en una nota que brindó este lunes al programa "100% Deporte" de Sport 890.

Cabe recordar además, que este sábado a la noche, Ruglio dijo que si no hay un integrante de Peñarol en el próximo Comité Ejecutivo de la AUF, "hay que parar el fútbol" y atacó a su vez, a las SAD.

"Mirá la lista de convocados (en la selección uruguaya) hay 23, 10 o son de Peñarol, o pasaron por Peñarol, el técnico de la selección que va a dirigir es de Peñarol, este estadio (el Campeón del Siglo) lo van a presentar para el Mundial 2030, nuestro Complejo de Alto Rendimiento acá alrededor, también lo van a presentar para el Mundial 2030 también. Somos los fundadores del fútbol uruguayo. Si nosotros perdemos nuestro lugar en el Ejecutivo con las SAD, hay que parar el fútbol definitivamente".

Y prosiguió: "A ver si las SAD presentan un estadio para el Mundial 2030 o meten 10 jugadores en la selección. Nada de eso va a pasar. Ganaron mucho en estos cinco años que tienen, pero Peñarol tiene 130 años de historia. Que sigan mandando mensajes indirectos de que Peñarol se va a quedar afuera de la AUF, que eso no va a pasar. Y si pasa, seguro que los problemas que van a venir, van a ser grandes".

Por su parte, Referí informo este domingo que Ignacio Alonso no se mueve de su posición y que su Ejecutivo, pese a las amenazas de Ruglio, no tendrá un integrante de Peñarol.

El cruce de Bordaberry con Ruglio

Bordaberry añadió: "Dese hace muchos meses que trabajamos para tratar de hacer un aporte para evitar este clima de enfrentamiento que hay en el fútbol uruguayo. Ruglio y otros clubes nos citaron a una reunión en el Viera, nos comimos unas palabras fuertes que no contestamos porque no queríamos agrandar más las diferencias, le propusimos gente para trabajar juntos rumbo a las elecciones a la AUF y nunca nos convocaron".

"Después colocó a un candidato de su palo, que no juntó más de 25 votos y el otro 51, esa es la realidad. Pero, ¿qué sucedió después? Apareció una bandera de ‘Tealdi traidor' en el siguiente partido de PeñArol. No, el culpable es que hubo 51 votos que prefirieron otra opción. Me parece que va por ahí y hay que bajar la pelota, sobre todo cuando uno está en una posición importante y representa a un club como Peñarol, pero si salís a decir que todos están contra mí, y salís a fogonear, después salí a bancar vos todo lo que se te venga en contra", indicó.

Según Bordaberry "hace tiempo que estamos diciendo, 'hay que tratar de terminar con esto' y le ofrecimos al delegado de Peñarol, Moratorio que en el consejo del fútbol profesional, le proponíamos que colocara a una persona de Peñarol y no dependía de Alonso y Peñarol dijo que no. La respuesta fue decir que iba a poner a (Héctor) Del Campo"

"Ahora dice que no. Lo que pasa que es él quien no quiere que integre alguien de Peñarol el Ejecutivo", agregó Bordaberry.

Según añadió, "(Ruglio) todavía está a tiempo. Si Peñarol decide de noche no darle la mayoría a Del Campo y se pasa a un cuarto intermedio, se nombra a uno que quiera Peñarol, el que nombre Ruglio. Lo que pasa es que dice que quiere a Del Campo y sacar a las SAD. Si quiere, Ruglio está a tiempo de sumar a un integrante de Peñarol al Ejecutivo".

Respecto al comentario que hizo sobre las SAD, también opinó.

"Le ofrecimos a Andrea Lanfranco que es de Wanderers, pero tampoco quisieron. Es más contra de nosotros que a favor de Peñarol. Nacional y Peñarol mueven la aguja en el fútbol uruguayo, es verdad, por eso queremos que ambos integren el Ejecutivo, pese a que el estatuto no establece que tengan que integrarlo, pero preferimos que lo hagan. Frente al puño cerrado de Ruglio, intentamos unir y darle una nueva oportunidad. El estatuto de la AUF no dice que debe haber un integrante de los que muevan más la aguja en el fútbol uruguayo", indicó.

Para Bordaberry, "es muy fea la amenaza que si no se hace lo que yo quiero, habrá cuatro años de guerra y no de paz. El prepo no es el camino. Parece que Ruglio quiere el enfrentamiento, nosotros queremos buscar las coincidencias".

"Cuando vieron que perdían las elecciones de la AUF, no presentaron al candidato y no fueron a votar", dijo.

Y agregó: "Esto es muy malo, este fogoneo constante, contra los árbitros, contra la AUF, contra las SAD, contra Nacional, es contra el mundo. Peñarol es el gran equipo, el candidato para ganar el torneo. Ahora, no llega a ganar, y entonces la culpa no es que erraron un gol, es culpa del sistema ya de antemano. Eso es equivocado, es peligroso".

E insistió al decir que "Peñarol no quiere poner a una persona de su club, eso está claro".

"Si no hacés lo que yo quiero, parás el fútbol. ¿Qué es, una dictadura? Esperá un poco. ¿Por qué vienen esas amenazas? Vamos a bajar la pelota, Ruglio es una persona inteligente, Peñarol es tremendo club con una historia increíble. Busquemos un acuerdo y una solución, esa es nuestra postura", dijo Bordaberry.