Las advertencias de Movistar y Claro a la subasta del 5G por las “ventajas” de Antel

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) continúa avanzando en la preparación de la subasta para el desarrollo de tecnología 5G, un proceso que ha tenido marchas y contramarchas pero que se espera vea la luz en abril.

El proceso cruzó un nuevo mojón el lunes 13, día en que se venció el plazo que tenían las empresas interesadas para hacer comentarios al borrador del pliego.

En total, fueron siete las organizaciones que ofrecieron su posición acerca del proceso: Movistar, Claro, Antel, Dedicado, 5G Americas, GSMA y Asiet.

Ahora los técnicos de la Ursec analizarán los insumos para definir si realizan modificaciones o si lo elevan sin cambios al Poder Ejecutivo. Pese a esto, fuentes del organismo dijeron a El Observador que la mayoría de los cambios que propusieron las empresas “exceden al pliego” y están vinculados al decreto que autorizó la subasta, por lo que será potestad del gobierno definir si los toma o los descarta.

Unsplash

La subasta del 5G será en abril

En total, se subastarán tres lotes de frecuencias radioeléctricas correspondientes a la banda de 3,5 GHz, de los cuales uno estará reservado para Antel, que pagará el promedio del valor al que se adquieran los otros dos.

Los “privilegios” de Antel y el precio elevado

Las dos empresas de telecomunicaciones privadas que operan en el mercado (Movistar y Claro) aún no comunicaron oficialmente si participarán y en los comentarios que enviaron rechazaron la ventaja de Antel, señalando que viola tratados internacionales.

Movistar entregó un documento de 15 páginas con observaciones sobre el proceso de licitación y cuestiones técnicas en el que expresó su “preocupación” de que siendo poco el espectro disponible para la puja (dos bloques de 100 MHz cada uno) se realice una subasta abierta, por lo que pidió que sea cerrada.

“Antel no corre este tipo de peligro, lo cual implica un privilegio discriminatorio en detrimento de los operadores privados que podría considerarse violatorio de lo dispuesto por la Ley de Promoción de Inversiones”, señaló.

También solicitó que Antel solo pueda acceder a un bloque, que si hay espectro sobrante la Ursec lo reserve para futuras licitaciones, y que se establezca una fecha de lanzamiento comercial “igual para todos los operadores”.

Este último punto fue compartido por Claro, que incluso solicitó que el plazo fuera de ocho meses desde la adjudicación efectiva del espectro para evitar una “enorme ventaja anticompetitiva” a favor de Antel.

La empresa de origen mexicano cuestionó que el precio base de la subasta sea US$ 28 millones, pidió bajarlo a US$ 20 millones y mencionó que los pagos se superpondrán con otros dos “esfuerzos sustantivos” que deberán realizar: la renovación de espectro, algo que ascenderá a US$ 18 millones y el despliegue de la nueva red de 5G, que representa “un mínimo de inversiones” de US$ 50 millones adicionales en los próximos cuatro años .

El punto fue compartido por GSMA, una organización de operadores móviles y compañías relacionadas, que señaló que el precio base establecido resulta “elevado” en comparación con los valores medios para países de la región. “La experiencia internacional muestra que cuando los precios son demasiado altos, es probable que los operadores inviertan menos en sus redes, lo que afecta la calidad y el alcance de los servicios, así como el ritmo de los despliegues”, mencionó.

A su vez, Claro solicitó modificar el calendario de pagos y extender el plazo de duración de la licencia de 25 a 28 años, porque estima que tres años será el mínimo que necesitará para “montar una red con un área de cobertura y densidad comercial sustentable”.

Camilo dos Santos

La Ursec enviará el pliego al Poder Ejecutivo

El interés de Dedicado de participar de la subasta también motivó comentarios de ambas empresas. Movistar sugirió “rever” la posibilidad de que sea abierta y que se realice solamente entre los operadores que actualmente prestan servicios móviles en Uruguay, mientras que Claro pidió aumentar la exigencia de patrimonio para asegurar “que los terceros interesados en participar” puedan pagar el precio del lote de espectro y “solventar la construcción de una nueva red móvil en un plazo de 24 meses”.

Tal como había adelantado en la “charla informativa”, Dedicado señaló que impugnará el decreto y señaló que el gobierno busca “excluirlo” pese a que dice que la subasta es abierta.

“Las exigencias tienen por único objeto evitar que Dedicado participe en la subasta y asegurar que los únicos dos segmentos del espectro que se subastan sean adjudicados a Claro y Movistar”, expresó en un escrito firmado por Augusto Durán Martínez. “Se incurre así en el vicio que el artículo 49 del Tocaf pretende evitar y castiga, con razón, con particular severidad”, agregó.

A su vez, pidió subastar todo el espectro disponible y expresó que Claro y Movistar se podrán poner “de acuerdo” y llevarse “el espectro que de común acuerdo elijan por el precio base, sin que haya puja en la subasta”.

Un bloque más

Más allá de los comentarios de las operadoras, la Ursec pidió a empresas especializadas en los negocios de telecomunicaciones que realicen comentarios al proceso.

5G Americas (compuesta por proveedores de servicios), GSMA y Asiet sugirieron ofertar al menos un bloque adicional y consideraron importante que Ursec garantice que el espectro asignado es para el uso inmediato de quienes adquieran su título de concesión.

“Entendemos que la cantidad de espectro ofrecida no resulta suficiente para abastecer a todos los operadores, tanto los existentes como eventualmente los nuevos entrantes, generando un efecto de escasez artificial, lo que podría eventualmente llegar a provocar situaciones de desventaja competitiva en perjuicio de alguno de los operadores actuales”, sentenció GSMA.