Chadwick Boseman: 4 maneras en las que el protagonista de Black Panther inspiró a niños y adultos

Boseman murió el viernes 28 de agosto a los 42 años, víctima del cáncer.

El actor se hizo mundialmente famoso en 2018 por su papel protagónico en Black Panther (“Pantera Negra”), una película de superhéroes con elenco de actores negros que marcó un hito en el cine.

La muerte de Boseman generó una oleada de mensajes y tributos que dan cuenta de su legado.

Estas son algunas de las razones por las que será recordado el rey de Wakanda.

Black Panther se estrenó en 2018. Nunca antes se había producido un filme en el que héroe principal fuera interpretado por un actor negro.

Boseman interpretó al rey T'Challa, líder de Wakanda, el país ficticio de África donde transcurre la película.

El protagonismo de Boseman marcó un hito en una industria que ha sido criticada por su falta de diversidad.

En 2014 un estudio analizó las 100 películas más taquilleras de la historia en Estados Unidos y mostró que solo 8 de ellas tenían a un protagonista no blanco.

“Puedes notar que en la industria la gente está comenzando a querer poner su dinero en películas en las que nosotros somos los protagonistas, los directores o los productores”, dijo Boseman en una ocasión ante los medios.

“Creo que eso es un cambio, pero no solo es Black Panther, Black Panther fue solo un momento culminante”, añadió el actor.

Para Boseman, Black Panther redefinió lo que significa ser “joven, talentoso y negro”.

Black Panther se convirtió en la primera cinta basada en un cómic en lograr una nominación a mejor película en los Oscar.

El filme tuvo seis nominaciones, de las cuales ganó la de Mejor banda sonora, Mejor diseño de vestuario y Mejor diseño de producción.

La cinta fue aclamada tanto por la crítica como por la audiencia y recaudó más de US$1.000 millones a nivel global.

La keniana Lupita Nyong'o, que interpreta a Nakia, la coprotagonista de la historia, destacó en su momento la trascendencia de la película, más allá del cine.

Según Nyong'o la película no solo puede llevar a la gente a "experimentar algo mitológico y folclórico", sino que también permite "reflexionar sobre algunos temas realmente profundos e importantes".

Destacó, por ejemplo, que el reino de Wakanda, del que habla la película, fuera muy desarrollado porque “no fue interrumpido ni atacado por el colonialismo".

Black Panther también fue elogiada por la forma en que representó a las mujeres.

"Ves a las mujeres junto a los hombres en el poder y marcando la diferencia respecto al futuro de su nación de una manera muy ejemplar", Nyong'o.

En 2018, el escritor Steven Barnes calificó a Black Panther como una destacada pieza del género afrofuturismo.

"El filme mezcla nuestro pasado, presente y futuro. Nuestra espiritualidad, capacidad de amar y ejercer el poder. Es una conexión familiar y lingüística. Desde que era niño esperé por un filme así", dijo Barnes en entrevista con la BBC.

Boseman se graduó de la escuela de Artes de la Universidad Howard, en Washington D.C.

En 2018 regresó a su alma mater para ofrecer el discurso en la ceremonia de graduación.

El actor motivó a los jóvenes a que encontraran un propósito, y no solo un trabajo.

“El propósito cruza disciplinas. El propósito es un elemento esencial para ti. Es la razón por la que estás en el planeta en este momento particular de la historia", dijo Boseman.

Un mes antes del discurso, los estudiantes de Howard habían participado en protestas que reclamaban mayor transparencia en el manejo de las finanzas, mejores condiciones para los alumnos y respuestas más adecuadas en los casos de abuso sexual en el campus.

“Muchos de ustedes dejarán Howard y entrarán en sistemas e instituciones que tienen un historial de discriminación y marginación”, dijo Boseman.

“El hecho de que hayan luchado con esta universidad que amaron, es una señal de que pueden usar su educación para mejorar el mundo al que están ingresando".

“No importa el rumbo profesional que elijan; recuerden, las dificultades que encuentren en el camino solo están destinadas a moldear su propósito”, agregó el actor.

“Ahora es su momento. La luz de nuevas realizaciones brilla sobre ustedes hoy. Al comenzar sus caminos, sigan adelante con orgullo y con un propósito”.

Tanto en vida como tras su muerte, muchas personas reconocieron la importancia que tuvo la figura de Boseman.

Tras la noticia de la muerte del actor, la senadora Kamala Harris, candidata a la vicepresidencia junto a Joe Biden, publicó una foto en su Twitter en la que aparece junto a Boseman.

Thanks for your service and for your advice. #theprinceandthepresident #inthehousethatslavesbuilt #tbt #DemsinPhilly pic.twitter.com/4kVlvJqhTu