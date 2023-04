Chengue Morales salió en defensa de Ruglio y Peñarol: "En algunos partidos lo robaron"

El exfutbolista de Nacional Richard "Chengue" Morales defendió al presidente de Peñarol Ignacio Ruglio y dijo que tanto la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Ignacio Alonso y los arbitrajes lo han perjudicado por no haber votado a Alonso en las últimas elecciones de la AUF.

Morales empezó hablando de Nacional y se declaró fanático del actual entrenador tricolor, Álvaro Gutiérrez: "Es hincha del club, voy a los entrenamientos, soy fan de Gutiérrez y debería ser la primera opción en el club y no la tercera. Si hubiera agarrado el torneo de entrada era campeón de punta a punta", dijo a Punto Penal, de Canal 10.

Después empezó a hablar del clásico y dijo que Camilo Cándido tuvo algo "psicológico" con Ignacio Laquintana y dijo que tendría que haber hecho Nacional: "En la primera pelota lo tenés que tirar para afuera y te quedás condicionado con amarilla, pero después el equipo te va a respaldar. Te dije una patada, pero te quise decir llegar fuerte con él y tirarlo para afuera, contra el tejido y decirle: 'hoy te como entero, hoy no me pasás una vez'. Ahí te agrandás vos, lo dejás un poquito más abajo y después es un mano a mano. Pero si te pasa una y otra vez y agachás la cabeza te va a pasar siempre".

Después agregó: "Ahora el fútbol es diferente, no te podés pelear porque te meten en la lista negra que no sé quién la inventó, es un acomodo, a algunos los meten, a otros no. Ponen a uno sí, a otros no. Los dirigentes hablan todos. No solo Ruglio, al que todos le están pegando ahora. Yo soy hincha de Nacional, pero la verdad es que estoy con Ruglio porque le están pegando porque está contra Alonso. No le están pegando por otra cosa, esa es la realidad".

"A Ruglio le están pegando porque no votó a Alonso. Hay un clan donde nadie dice nada, pero si no votás a Alonso es guerra contra vos, pero no es así el fútbol", manifestó el mundialista en Corea-Japón 2022.

"Va primero Peñarol porque ha jugado mejor, pero hay que ser sincero y en algunos partidos lo robaron. Y no pasó nada", expresó.

Consultado sobre en qué partido Peñarol había sido "perjudicado", respondió: "No voy a entrar en detalles, pero a los jueces se les fue la mano en un par de partidos con Peñarol. Yo no estoy para defender a Peñarol, digo del tema Ruglio puntual. Lo están matando solo por estar contra Alonso".

"Hoy el que no votó a Alonso está crucificado. Armaron un clan de 25-30 equipos, los de Alonso, y el grupo de interés, que manejan todo, en todo sentido. Es muy difícil quitarlo porque tienen los clubes, los jugadores y OFI. Se organizaron de tal manera que lo hicieron bien", concluyó.

"Godín no aprendió nada de lo que mamó. Cuando estuvo seis meses sin cobrar en Cerro, Paolo le dijo a Figueredo que si no se ponían al día con todos los sueldos adeudados, y no solo los de Cerro, la selección no practicaba al otro día. Entonces, Godín no aprendió nada. Como no aprendió nada Lugano. No aprendieron nada de defender a los que menos tienen. Es una guerra contra (Francisco) Casal donde dejan de rehén al jugador de fútbol. Porque a Casal lo ven en un aeropuerto y le dan un beso y un abrazo", declaró Morales.