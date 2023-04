El hijo de Ruglio le pegó a Errico por las críticas a la gestión de su padre

Juan Diego Ruglio, el hijo del presidente de Peñarol Ignacio Ruglio, criticó duramente al consejero de la oposición Fernando Errico por sus dichos de este domingo en el programa de Punto Penal que se emite por Canal 10.

"30 años de Damianismo con una cancha y media en Los Aromos", escribió Ruglio hijo en su cuenta de Twitter posteando una foto de la nota en la que se entrecomillaron dichos de Errico que decían: "Si el presidente fuese Damiani la Ciudad Deportiva ya estaba lista".

"A veces los dichos de Ruglio generan violencia", expresó. Consultado sobre a qué dichos se refería, no los puntualizó sino que dijo: "No me gusta en la forma en que gobierna a Peñarol. Gobierna con estados de WhatsApp. El presidente de Peñarol no puede tener cosas tan de hinchas, tan de tribunero y debe dedicarse a gobernar", expresó Errico.

"Comparto gran parte de lo que dice Ruglio de los árbitros, no de que prácticamente hay una asociación para delinquir, no lo comparto para nada. Si hemos sido perjudicados un montón de veces. Yo como hincha de Peñarol siempre veo que me perjudican, pero hablo con hinchas de otros cuadros y siempre se sienten perjudicados también. Entonces no puede ser. Los dirigentes tenemos que estar asesorados", agregó.

"Pelearse así con los árbitros no es la solución. El manejo de Ruglio es demasiado combativo y no veo los resultados. Tenemos chances de quedar afuera del Ejecutivo de la Asociación", manifestó Errico.

Consultado sobre si Peñarol armó el mejor plantel del medio, Errico dijo que sí: "Lo pedí bastante. Lo que pasa que a Peñarol no se viene a hacer experiencia y Ruglio está haciendo experiencia en Peñarol".

También dijo que Ruglio no ordenó económicamente a Peñarol: "Peñarol tuvo un año de venta brillante de jugadores generados en períodos anteriores. Ya no están saliendo la misma calidad de jugadores y ya no se va a vender igual, te lo puedo asegurar. En Cuarta vamos octavos y en Quinta vamos séptimos. Vamos terceros, lejos, en la general. Otra vez se ha descuidado juveniles tras un trabajo de años que había sido brillante".

"Ruglio decía que si Peñarol no llegaba a las semifinales de la Libertadores era un fracaso y ahora ni clasificamos", agregó.

"El presupuesto de Peñarol se aumentó, mínimo en un 30%. Y ojo, para mí está perfecto", manifestó.

Cuando le preguntaron si la Ciudad Deportiva no es "un gol" de Ruglio respondió: "La Ciudad Deportiva era necesaria, está planificada desde hace muchos años en Peñarol, desde que se compró el terreno del estadio. No sé por qué no la ejecutó (Jorge) Barrera. Se tenía que haber ejecutado en ese período. Si el presidente era Juan Pedro (Damiani) estaba hecha hace cuatro años la Ciudad Deportiva. Hizo un estadio para 45 personas, ¿no va a hacer una Ciudad Deportiva? Se consigue plata. Ruglio tiene el mérito de hacerla, pero es algo que está planificado".

Fue justamente ese punto el que criticó el hijo de Ruglio haciendo foco en que Peñarol solo tiene una cancha de medidas reglamentarias y otra más chica para entrenar en Los Aromos.