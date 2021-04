China compró el 40% de la lana que Uruguay exportó durante el primer trimestre

Las exportaciones de lana de Uruguay en el primer trimestre subieron levemente en volumen respecto a las del año pasado –las más bajas de la historia–, pero bajaron en ingresos. China, se consolidó como el principal comprador, con una participación de más del 40%.

En los primeros tres meses del año se exportaron 6.228 toneladas de lana, un 13% más que las 5.506 del año pasado en pleno desplome como consecuencia de una fuerte retracción de la demanda fundamentalmente de China, a raíz de la pandemia.

China aumentó sus compras un 10%, a 2.546 toneladas, pero bajó los precios y fue el principal comprador, seguido de Italia con 861 toneladas –el doble que en el primer trimestre del año pasado– y Alemania con 493 toneladas, según los datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Las ventas de tops, que en 2020 se redujeron a la mitad respecto a 2019 –pasando de US$ 106 millones a US$ 53 millones en 2020 por algo menos de 6.600 toneladas–, en el primer trimestre del año volvieron a bajar y se encuentran en niveles mínimos.

El volumen de tops colocado bajó 1% a 2.428 toneladas, pero el ingreso en dólares por ventas se desplomó un 18%, a US$ 18 millones.

Las exportaciones de lana sucia fueron las principales y alcanzaron las 3.705 toneladas por un total de US$ 23 millones, un aumento de 29% en volumen y de 19% en divisas respecto al primer trimestre de 2020.

El mercado local está muy cauteloso y se han registrado pocos negocios, fundamentalmente en lanas finas. Las lanas que hay en stock –de hace dos zafras– salen a cuenta gotas porque no hay negocios fluidos. El interés está en lanas finas y súper finas hasta 21 micras y muy poco entre 21 y 22 micras.

Por lanas finas, hay un abanico muy amplio de precios y las que se despegan son las lanas certificadas RWS u orgánicas, por las que se han concretado negocios en el eje de los US$ 7,50 a US$ 7,80 por kilo base limpia hasta los US$ 8,50 por kilo en el caso de las lanas más finas.