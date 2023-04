Cinco librerías para descubrir en Buenos Aires (y comprar libros baratos)

Es martes y en Argentina el dólar blue sigue subiendo. Ahora está a $495. O al menos hace media hora estaba ese valor. No tengo idea a cuánto estará el sábado, cuando esto se publique o llegue a tu casilla de correo, pero sí sé a cuánto estaba la semana pasada, cuando pisé suelo porteño y cambié: a $410. Aunque no lo parezca, la disrupción económica en las líneas del Epígrafe de este mes tiene que ver, por supuesto, con los libros. Porque creo que no arriesgo demasiado si afirmo que al menos un 10% o más —o mucho más— de las personas que están leyendo este primer párrafo pensaron, en algún momento de estos días, en cruzar el charco. Yo lo pensé y lo hice: fui a pasear, a comer y a comprar libros. Muchos libros.



No me abastecí en una sola librería, al contrario; lo hice en etapas, en puchitos, me dejé caer en varios locales nuevos, propuestas que recién están estacionándose o encausando su recorrido postpandemia, porque si hay una ciudad que las tiene y en cantidad es Buenos Aires. De hecho, una amiga que vive allá lo dejó claro: “Hoy levantás una baldosa y sale un café de especialidad y una librería nueva. A veces, las dos cosas juntas”. Y eso pasa en una economía que, a priori, no está demasiado fácil para el mercado editorial: el papel para imprimir libros escasea (acá hay una nota interesante sobre el tema), el precio de los ejemplares importados es alto, pero para los uruguayos la ventaja todavía está. Como ir a comer, comprar libros es baratísimo. Insólitamente barato, además, si vas a buscar aquellas ediciones que se imprimen en Argentina.



De eso va abril en Epígrafe. No, no del ventajeo cambiario vecino: te quiero recomendar, por si tenés pensado tomarte el buque, una pequeña ruta de librerías, sumado a algún que otro bonus track alimenticio para completar el paseo.



Y también: este viernes se cumplieron 70 años de Roberto Bolaño. Es uno de mis autores favoritos, sigo perdiéndome en su obra, persiguiendo las pistas que dejó a los lectores, lo leo y sigo teniendo unas ganas irrefrenables de ponerme a escribir, de fracasar imitándolo. En fin. Es probable que le dedique una edición especial en julio, cuando se cumplan 20 años de su muerte —el 2023, en ese sentido, marca un aniversario doble para el autor de 2666—, pero no quiero dejar pasar la fecha y por eso al final de esta entrega voy a dejar que él hable. Y con eso me voy a ir. Y con eso termino esta introducción.



O no, porque me queda una cosa más, un pedido de disculpas: hace algunas semanas me di cuenta de que tenía la casilla de correo llena. Fueron varias las personas que después de la edición en la que me enfoqué en la obra de Annie Ernaux me dijeron que me habían escrito y que nunca les contesté. Eso pasó, evidentemente, porque los mails en realidad nunca entraron. Si estuviste entre esas personas, perdón. Mi casilla de correo ya está vacía de nuevo. Así que escribime a ebremermann@observador.com.uy que te contesto feliz.



Ahora sí: