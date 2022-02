Cinco ovinos muertos y 80 trabajadores sancionados: el conflicto que puede paralizar la industria

Este jueves se reanudarán las negociaciones que se desarrollan entre la empresa Frigocerro, la Federación Obrera de la Industria Cárnica y Afines (Foica) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), tendientes a buscar una solución que evite medidas que pueden involucrar un paro de actividades en ese sector de la industria nacional, lo que fue advertido por el sindicato.

Frigocerro, complejo industrial de Durazno dedicado a la faena de bovinos y ovinos en el que se desarrolla un diferendo entre la empresa y el sindicato de trabajadores, denunció que una medida sorpresiva de abandonar la faena determinó pérdidas de producción y la muerte de cinco ovinos, en un escenario que los hace pensar incluso en dejar de faenar lanares.

Ello fue informado por el abogado del frigorífico, Salvador Alessandra, en el programa Así nos va, de radio Carve.

Por su parte, fuentes de la Foica denunciaron a El Observador que el conflicto tiene como base que la empresa se niega a regularizar pagos que se realizan en forma inadecuada.

El análisis de la empresa

Alessandra contó en la entrevista radial que el martes de la semana pasada se había citado al personal para una faena de 3.000 lanares y que cuando se inicia la misma sindicato la detuvo y obstruyó el movimiento en la planta. “Se llamó a la policía, yo hablé con el Jefe de Policía (…) porque con la LUC no pueden impedir el ingreso de animales ni de personas a la planta. Ahí se ponen a trabajar, pero empiezan a trabajar, como se llama comúnmente, a desgano”, contó.

Añadió que por eso se faenaron solo 600 animales y que la empresa se vio obligada a traer una cuadrilla de afuera y terminar la faena con personas que sí querían trabajar.

“El miércoles el sindicato manda una nota diciendo que para no tener problemas tienen que firmar un acuerdo de productividad por el ovino. Nosotros lo estudiamos, dijimos que sí, que no había problemas. Redacto el acuerdo, se lo mando en la noche al abogado del sindicato y me contestan diciendo ‘no, no queremos más eso, queremos más cosas’”, expresó.

Alessandra indicó que en una reunión que tenía otro objetivo igual habló de la situación en una reunión tripartita, con el sindicato y el MTSS, quedando las partes en seguir analizando el tema.

Posteriormente, el viernes dijo, “programando la faena del sábado que eran 400 vacunos, sabiendo que podía haber problemas porque conocíamos los antecedentes del sindicato, le dijimos a la vocera del sindicato que iban a ir 400 vacunos grandes, ¿van a faenar? Y nos dijo: ‘con el vacuno no tenemos problema’. Inocentemente se llevan 400 animales, a las 6 se arranca la faena y a la hora el sindicato desiste de trabajar y se van todos juntos. Nadie sabía qué pasaba, se fue el electricista que estaba de turno, el calderista, fue un caos total. Habían faenado 50 animales dejando 350 en los corrales prontos para faenar. Algunos salieron diciendo que se iban de pesca”.

“La empresa, en el caos y en el shock tuvo que salir a conseguir gente. Una faena que demoraba 8 horas terminó demorando casi 24. Terminaron a las 18 y tuvieron que seguir faenando el lunes. Hasta ese momento no sabíamos qué había pasado”, dijo.

Este lunes empresa decidió suspender a todos los trabajadores que habían abandonado sus tareas y despedir a los que habían abandonado pero tenían antecedentes en el legajo, como faltar sin aviso o suspensiones por hablar por celular durante el tiempo de trabajo. “A los 15 minutos me llega un mail del ministerio para una tripartita, que se realizó ayer (este martes) y me llaman también de Foica diciendo que deberíamos levantar la medida o de lo contrario pararían la industria nacional”, contó.

Sobre la reunión en el ministerio, Alessandra dijo que “el ministerio entendió nuestra situación porque no sabíamos qué había pasado. En noviembre se firmó el acta de consejos de salarios en el cual hay un procedimiento cuando hay conflicto. Esta gente de la nada toma una medida gremial y nos deja prácticamente regalados”.

Explicó que “podemos llegar a rever los despidos con ánimos de buena voluntad, pero no podemos levantar las sanciones porque ya hubo antecedentes en 2015 cuando Frigocerro fue ocupada ilegítimamente y perdió toda la zafra, y si bien después hubo una sentencia a favor nuestro, los millones de dólares perdidos nadie los compensó”.

También recordó que a fin de año Frigocerro dio una gratificación especial a los trabajadores, por $ 10.000 que los trabajadores preferían no documentar porque eso implica realizar aportes y recibir un monto menor; “ya he escuchado el discurso de que Frigocerro paga en negro, eso está mal, ellos lo que no quieren es abonarle al Estado”.

La duda de la empresa

Alessandra admitió que dato todo esto “la empresa tiene ciertas dudas de si sigue faenando ovinos (…) la imagen del frigorífico se viene abajo y los clientes del exterior no saben si el frigorífico va a cumplir o no porque el sindicato toma esas medidas. Las consecuencias las paga el pobre trabajador que a veces está de rehén de lo que hacen los dirigentes sindicales, y el frigorífico que tiene que enfrentarse a las consecuencias”.

Denunció, además, que “se murieron cinco animales porque no pudieron entrar a faena, la menudencia se tuvo que tirar, parte de la carne también porque el sábado cuando se fueron casi 80 personas de la faena no había personas para terminarla correctamente”.

Sobre una salida al tema, adelantó que “queremos darle una mano al ministerio en esta situación, pero entendemos que las suspensiones las tenemos que mantener”.

“Nosotros tenemos ánimo de cerrar esto porque Frigocerro está pensando en dentro de poco no faenar más ovinos, porque no quiere más problemas, porque solo pierde Frigocerro. Les vamos a plantear que les levantamos los despidos, los pasamos a suspensiones para que no pierdan la fuente laboral, pero vamos a mantener la suspensión de 15 días”, concluyó.