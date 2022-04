Cipriani defiende privatizar expendio de medicamentos: “No vamos a malgastar la plata del pueblo"

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, defendió la propuesta de privatizar el expendio de medicamentos en el prestador estatal si no se solucionan las demoras en entrega de fármacos en algunos puntos del país, tal como consignó El Observador este viernes.

“Si no podemos, lo tiene que hacer otro que sí pueda”, escribió este sábado mediante un hilo de Twitter, en respuesta a declaraciones del sindicato de trabajadores en una nota periodística. “(A) los pacientes en ASSE no les puede faltar los medicamentos. Cuando ingresamos faltaban rubros, los pusimos y estamos comprando mejor. No pueden demorar 15 días en entregar o tener los fármacos en cajas”, reclamó el jerarca.

Cipriani aseguró que la institución detectó retrasos de hasta 15 días en las entregas de los remedios en algunas localidades del interior.

Para Cipriani, ASSE tiene “buen presupuesto” y los recursos “son suficientes”, por lo que debe “gestionar mejor”. En ese sentido, se comprometió a “solucionar este problema del medicamento para que llegue al usuario”, añadió, en sus consideraciones mediante Twitter.

Estoy convencido que los jerarcas de ASSE, funcionarios, los gremios somos bien intencionados y queremos la institución.

Vamos a solucionar este problema del medicamento para que llegue al usuario.

SI NO PODEMOS LO TIENE QUE HACER OTRO QUE SI PUEDA. — Leonardo Cipriani (@LeoCipriani20) April 16, 2022

Además, recordó: “Mi padre tenía una fábrica y se fundió, uno de los problemas fue los impuestos que pagaba. Hoy me toca administrar uno de los presupuestos más grandes del país y no vamos a malgastar la plata del pueblo que se cobra con impuestos. Estoy convencido que los jerarcas de ASSE, funcionarios y los gremios somos bien intencionados y queremos (a) la institución”.

Su idea de privatizar esa parte de la actividad estatal generó críticas de un exdirectivo del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y desde la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), que reclamaron ante la posibilidad de que la iniciativa se concrete.