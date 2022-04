Choferes de apps critican precarización y piden a la IM sacar a empresas de negociación

La Unión de Conductores Trabajadores de Aplicaciones del Uruguay (Uctradu) se quejó por la precarización laboral y pidió a la Intendencia de Montevideo (IM) que las empresas ya no integren las mesas de negociaciones. Así lo dijo este viernes a El Observador el presidente del sindicato, Daniel Martínez, quien afirmó que las modificaciones que la comuna quiere imponer a la normativa, “beneficiarán” a las aplicaciones.

“Los que tenemos que dejar las cosas ordenadas es la intendencia y nosotros. Que en las mesas participe la intendencia y nosotros. Nosotros somos los protagonistas. La plataforma es la obviedad. Si se va una plataforma (del mercado), puede quedar la otra”, apuntó Martínez. Y dijo que los trabajadores plantearán “lo que sea necesario”. “Entendemos que tenemos razón (con los planteos)”, señaló.

Hace más de nueve meses que Uber, Cabify, los choferes y la IM negocian una salida del régimen de transición del sistema que rige desde 2019. Sin embargo, la disconformidad de los choferes crece cada vez que las partes se sientan a negociar. Pero ese plazo venció, y la intendencia remitió a la Junta Departamental un proyecto de decreto para flexibilizar en algunos términos la normativa aprobada en su momento por la administración de Daniel Martínez.

El gremio de trabajadores se reunió con la presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, Sofía Espillar, para explicar sus planteos. El encuentro se volverá a concretar en los próximos días, al igual que serán recibidas varias delegaciones, a fin de dar un tratamiento al tema, de todas las partes involucradas. Incluso, según supo El Observador, participarán el sindicato del taxi –Suatt– y la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott).

En ese sentido, la Uctradu entiende que sus propuestas luego no tienen lugar en la práctica, y que la comuna capitalina negocia luego por separado. “Las mesas tripartitas no sirvieron para nada (...) Hablan después, cuando nos vamos nosotros”, reclamó el dirigente.

“Esta actividad es cada vez más precaria. Se ha fallado por parte de los directores de la intendencia”, insistió Martínez, quien explicó que “un gran problema” es el de las tarifas, y los costos para los trabajadores. “O la IM o el Poder Ejecutivo deben poner las tarifas, y evitar que Uber siga precarizando y especulando con tarifas que no son justas”, agregó.

Por otra parte, plantea que el pago del canon debe ser una obligación de las plataformas, y, en ese sentido, el sindicato pide una modificación del digesto municipal. También, la Uctradu hizo una propuesta por escrito, en vista del “problema de los permisos”. “Que se reintegre a todos los compañeros que Uber ha dado de baja, que se readecúe (la situación) con aquellos que pueden quedar sin trabajo”, dijo Martínez. Y agregó que unas cien personas perdieron el empleo luego de las dos modificaciones anteriores, que hizo la IM, acerca de la regulación.

“Se nos ha dicho: vamos a escuchar pero vamos a decidir nosotros. Y cada vez que han decidido, han decidido mal”, criticó Martínez, sobre las autoridades de la intendencia. “(La IM), al no ponerse de lado de los trabajadores por las tarifas, hace que tengan que trabajar muchas horas. Con controles que nos se están realizando. Las plataformas no están cumpliendo con la normativa. Uber no lo cumple. Lo que tiene que hacer es ordenar un nuevo sistema de trabajo, un nuevo decreto que sea parejo para todos”, señaló.