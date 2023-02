Claudia Umpiérrez se retiró del arbitraje y pegó duro: "Ascienden al más alcahuete"

La árbitra Claudia Umpiérrez anunció este martes 31 de enero que se retira de su cargo tras 20 años de trayectoria (14 como jueza internacional y 8 en la Primera División del fútbol profesional uruguayo).

“No me siento respetada como profesional ni como persona y he dejado de sentirme parte de este colectivo, del cual tiempo atrás supe sentirme orgullosa”, escribió la ahora exjueza en una carta que compartió en sus redes sociales.

Umpiérrez tomó la decisión después de no ser convocada a la pretemporada por parte del Colegio de Árbitros, según le dijeron porque no tenía ficha médica: “Las excusas son estúpidas, fue un pretexto”, expresó este miércoles en Sport 890.

Dijo que no quiere "pelear más por pequeñeces" y agregó: “Puedo mostrar mi celular con mensajes de árbitros que están padeciendo ser parte del sistema, viendo que trabajás teniendo más capacidad que otros compañeros, pero ascienden al que es más alcahuete. Desde abril ya se sabían los ascensos a Primera División”, sostuvo.

Leonardo Carreño

Claudia Umpiérrez

“Los propios árbitros en los vestuarios se jactan de decir que se arrimaron al gremio o que son amigos de Marcelo (De León) van a ser ascendidos. Me da vergüenza ajena por ellos, y lástima por los compañeros que trabajan por mejorar y se dan cuenta que el esfuerzo no vale la pena”, agregó.

Marcelo De León fue presidente del gremio de árbitros y actual director del Departamento de Arbitraje de AUF.

Según Umpiérrez, De León “le hizo mucho mal al arbitraje porque dividió mucho” y que si ocupa el actual cargo es porque fue fiel a su amigo Ignacio Alonso, presidente de AUF.

“Lo felicito en el sentido de que supo rodearse de amigos que lo pusieron en lugares que no merece”, añadió sobre De León. “No tiene la experiencia ni la trayectoria. Está como director del departamento de arbitraje y le tuvieron que poner dos que lo acompañen. Es la primera vez que hay tres directores”, opinó.

Denunció que antes de las elecciones en AUDAF, en las que se presentó como candidata, fue amenazada.

Leonardo Carreño

Umpiérrez durante un partido en 2019

“Por algo nadie sale a decir públicamente que lo que yo digo es mentira”, agregó Umpiérrez, quien consideró que Yimmy Álvarez, actual presidente del gremio de los árbitros, “está sacando rédito de los favores que ha hecho”, así como el asistente Héctor Bergaló, quien a su entender “no está donde está por mérito. Es mirar los partidos en los que lo designan. Lo felicito. Tiene una gran capacidad para hacer amigos”, añadió.

Umpiérrez dijo que varias veces le dijeron "‘calladita te ves más bonita’, pero me interesaba muy poco. Calladita no me iba a quedar, pero hay gente que se queda calladita y ni así consigue los lugares que merece por capacidad”.

También contó que en algún momento el actual presidente de la AUF le dijo: “Tu problema es que sos políticamente incorrecta”.