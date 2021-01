Claudia Villafañe ganó el MasterChef Celebrity argentino y recordó a Maradona

Claudia Villafañe se convirtió en la primera ganadora de la versión Celebrity de MasterChef Argentina, luego de la final emitida este lunes, en la que se impuso a la actriz y conductora televisiva Analía Franchín. Luego de su triunfo, Villafañe recordó a su exesposo, Diego Maradona, a quién le dedicó su trofeo, al igual que a otros integrantes de su familia, incluyendo su madre y sus nietos.

En el programa final, Villafañe y Franchín tuvieron que preparar un menú completo de tres pasos, consistente en una entrada, un plato principal, y un postre. Villafañe se impuso con una burrata, un solomillo de cerdo y un cremoso, que fueron aplaudidos por el jurado. En el estudio la acompañaron sus hijas, Dalma y Giannina, además de algunos de los exparticipantes del certamen.

"Hoy fue un broche de oro. En esa lista de súper mujer y súper madre, hoy se agrega súper cocinera", le dijo Damián Betular, uno de los integrantes del jurado del certamen televisivo. Al momento de anunciarla como ganadora, el jurado la mencionó como "la Tata", el apodo que le puso su nieto Benjamín, y por el que fue llamada durante el programa.

Al recibir el trofeo, Villafañe se lo dedicó a su nieto, "que se fue a ver a su papá; a mi nieta Roma, que su papá no quiere que la vean en tele; a mi mamá, que no está bien de salud y al papá de mis hijas que no está”, en referencia al fallecido futbolista argentino.