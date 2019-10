Clima ideal, dólar favorable y buenos precios arrojaron mejoras sustanciales en las Carpetas Verdes

Las principales conclusiones que se desprenden de un nuevo trabajo elaborado por el Instituto Plan Agropecuario (IPA) –con base en 90 empresas ganaderas de todo el país–, es que, de la mano de un escenario más favorable –dado un dólar propicio, mejores precios y un clima ideal– todas las empresas mejoraron sustancialmente respecto al 2017-2018, pero en diferente medida.

Del informe –más conocido como el estudio de las "Carpetas Verdes"– se destaca también que en algunas empresas hubo mayor productividad y en otras hubo recuperación de la productividad.

Lo principal es que el ejercicio 2018-2019 fue muy particular, sobre todo si se lo compara con el ejercicio inmediato anterior, el 2017-2018. Este ejercicio fue climáticamente favorable para la producción ganadera, cosa que no había sucedido en 2017-2018.

“Desde el punto de vista de los precios de las haciendas vacunas, que es el producto más importante de las empresas monitoreadas, también tuvo un comportamiento diferente. Tuvo un crecimiento importante el precio de la canasta de productos vacunos. También es de destacar el precio de la lana fina, que juega en el producto bruto de los productores del basalto”, comentó Carlos Molina, director general del IPA.

La otra variable que jugó a favor este año fue la cotización del dólar, que incrementó su valor frente al peso un 13% en el ejercicio lo que, sin dudas, no es determinante pero juega a favor e impacta positivamente en los resultados de las empresas.

Con ese marco, de clima, precios y dólar favorables, las empresas mejoraron su productividad en gran medida frente a al año inmediato anterior.

"Las empresas vienen de cuatro o cinco años de caída de ingresos, solo basta ver los gráficos. Además, saliendo de una seca de importancia ocurrida en el 2017-2018. Por lo tanto, no estamos diciendo que con un año de mejores resultados se resuelven los problemas de las empresas", aclaró.

El informe concluye con la relevancia de la adaptación, flexibilidad, resiliencia y sustentabilidad que presentan las empresas que lograron tener mayor productividad y aprovechan las bondades coyunturales del ambiente.

Para su análisis, el IPA construye cuatro grupos de empresas que son: criadores del este y criadores del norte y ciclo completo del este y ciclo completo del norte.

Lo principal es que los cuatro grupos mejoraron sus resultados –en mayor o menor medida– frente a un ejercicio muy pobre, como lo fue el pasado.

Empresas de ciclo completo del norte, litoral norte y centro norte

Las empresas monitoreadas tienen una superficie promedio de 1.800 hectáreas y un índice de Coneat 78. Las empresas de ciclo completo del norte tuvieron una mejora en el resultado que pasó de US$ 53 el ingreso de capital a US$ 122 antes de pagar renta e intereses.

Es importante aclarar que el estudio aisló el factor valorización del stock, en el entendido que es “ajeno” a las decisiones del productor –más allá de tener un impacto destacado y positivo–.

Entonces, si se le quita el impacto de la valorización del stock, esas empresas se quedan con US$ 90.

Empresas de ciclo completo del este, noreste y centro este

Las empresas ciclo completo del este –con 1.087 has promedio y un Coneat 88– se quedan con US$ 114 de ingreso de capital antes de pagar renta e intereses. Si se le saca el impacto de la valorización del stock, es de US$ 81.

“En las empresas del este hubo crecimiento de la productividad, en la del norte hubo recuperación de la productividad”, indicó Molina.

Empresas criadoras del norte litoral norte y centro norte

Los criadores del norte –650 has promedio y Coneat 72– cosecharon en este ejercicio US$ 65 por hectárea, frente a los US$ 46 del año pasado. Si se le quita valorización del stock es US$ 53.

“Son los productores que menos mejoran su resultado. Hubo recuperación, no crecimiento. Y hay un componente de lana fina importante”, precisó el especialista.

Empresas criadoras del este, noreste y centro este

Las criadoras del este cosechan US$ 95, más que los US$ 50 del año pasado. Son US$ 71 si se le quita el impacto del stock.

“En definitiva, hay un crecimiento en el resultado de todas las empresas monitoreadas, pero con una enorme diversidad. Con el mismo ambiente, de mejor clima, mejor dólar, mejor precio y de reducción de costos, hay empresas que logran más de US$ 235 de ingreso de capital, de alguna empresa de ciclo completo ubicada en el este, y hay empresas que logran apenas US$ 4 de ingreso de capital, como criadores del norte”, concluyó Molina.

