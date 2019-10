Empresario cárnico argentino no cree que precio del ganado se mantenga en Uruguay

Luego de la contienda electoral que proclamó en Argentina el regreso del peronismo con Alberto Fernández como presidente, el directorio del Banco Central (BCRA) decidió tomar una serie de medidas este lunes para preservar las reservas con un cepo más duro del que se anunció después de las PASO. Ahora las personas físicas podrán comprar cómo máximo US$ 200, en lugar de los US$ 10 mil que se permitía hasta ahora.

En este sentido, el presidente del Frigorífico Swift del vecino país, Miguel Achaval, dijo que aunque no le gusta la palabra “cepo”, hay realidades que hay que atender, como “la cantidad de dólares que se estaban yendo por falta de confianza en la Argentina en estos últimos tres meses”. “Había que cortarlo de alguna manera”, apuntó el empresario cárnico en apoyo a la medida implementada este lunes.

En diálogo con Valor Agregado de radio Carve, Achaval señaló sobre el futuro que el objetivo “más que atraer inversiones, debe ser generar divisas a base de producción cárnica, agricultura y petróleo en Argentina”. “Son los tres baluartes que tiene Argentina para salir de este pantano en el que hemos caído una vez más”, comentó.

Con respecto a este punto, Achaval dijo que cree que el gobierno que va a encabezar Alberto Fernández es “consciente de eso”, aunque pueda no seguir las mismas estrategias que el gobierno de Mauricio Macri. Dijo que lo que se necesita es llegar a la estabilidad y que para eso, a veces hay “que pasar por un par de tormentas”.

Difícil que se mantenga en precio en Uruguay

Por otro lado, Achaval dijo que en Uruguay hoy el precio del ganado está muy caro, y considera que no puede aguantar mucho así, “porque uno estira la soga hasta cierto punto, pero después se corta”.

“Si me decís US$ 2,20 el kilo de carne es muy barato, pero a US$ 4,05 es muy caro. Lo que falta en Sudamérica es empezar a calificar la carne como se debe y a partir de ahí determinar cuál es el precio de mercado”, dijo en referencia a las diversa calidad de carne que pueden tener Argentina y Uruguay con respecto a Brasil y Paraguay.

Este viernes cerró una nueva semana de récords para la ganadería en Uruguay. El novillo gordo especial alcanzó los US$ 4,30 por kilo en cuarta balanza, prácticamente un dólar por encima de la cotización de mediados de octubre un año atrás, cuando el precio de punta se ubicaba en US$ 3,37.

Sobre la posibilidad que se ha manejado en Uruguay de importar asado desde Argentina, Achaval expresó que no han sido más que rumores lo que le han llegado, pero defendió la posibilidad de que los países productores de carne, también importen.

"Los principales exportadores de bienes y servicios en el mundo son Estados Unidos, China y Alemania, y a la vez, son los mismos importadores. Tenemos que entender que no pasa nada que yo venda carne y compre carne, o que venda textiles y compre textiles. Hay que romper ese paradigma. Estados Unidos por ejemplo compra y vende la misma cantidad de carne bovina, pero a diferente precio. Compra un producto y lo vende del mismo animal, pero procesado y producido de forma diferente. Hay que dejar al comercio funcionar", apuntó.

Además, aseguró que si bien China representa una “oportunidad espectacular”, no le gusta ser chinadependiente, por lo que piensa ese destino de exportación como “un trampolín” y entrenamiento para insertarse en el mundo internacional. De todas formas, señaló que no se puede descartar por los volúmenes importantes de ese mercado que son siempre atractivos.

En el caso de Uruguay, en lo que va de 2019 se exportaron 264.074 toneladas de carne vacuna por US$ 1.416 millones, un 7,8% más que en igual lapso de 2018. China captó el 65% del volumen vendido, seguido por el Nafta con el 17% y la Unión Europea con el 12%.

Además, el empresario señaló que la baja del consumo de carnes y proteínas en Argentina también responde a las nuevas generaciones, que han ampliado sus tipos de consumo, a otras opciones como la aviar, porcina o incluso a carne sintética. En este sentido, dijo que la ventaja de su país es que puede producir todo este tipo de insumos.

Sobre el Mercosur, opinó que a pesar que el reciente acuerdo con la Unión Europea suena muy lindo, si algo no funcionó durante los últimos 20 años “algo hay que cambiar”. Añadió que ha sido más ventajoso para la Unión Europea que para el Mercosur y que en muchos casos son mejores las negociaciones bilaterales que las multilaterales. Por último, abogó por mayores libertades y modernización de las negociaciones, para no seguir “haciendo lo mismo que se ha ce hace 5, 20 o 100 años”.