Precios por novillos, vacas y vaquillonas especiales siguen en niveles récord

Los precios que la industria paga por los vacunos para faenar siguen firme, en registros que son récord para novillos, vacas y vaquillonas especiales, según confirmaron este martes a El Observador diversas fuentes.

En la planilla de referencias de precios de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), actualizada al inicio de esta semana, se estableció como precio US$ 4,26 por kilo en cuarta balanza para el novillo especial de exportación y US$ 4,24 para el de abasto, con aumentos de dos centavos y de seis centavos, respectivamente, con relación a los valores de siete días antes. Para la vaca citó US$ 4,12 y para la vaquillona US$ 4,18 por kilo.

Daniel Dutra, uno de los rematadores con mayor actividad en el mercado, expresó a El Observador que los novillos de punta están logrando US$ 4,25 por kilo, en tanto por la vaca se paga US$ 4,15 y por la vaquillona US$ 4,20 por kilo, tratándose siempre de precios por animales de excelente terminación.

“Son valores muy buenos, realmente”, expresó el empresario.

Dutra añadió que para los ganados no tan bien terminados hay algunos ajustes en los precios que son lógicos, existiendo “una gama importante de valores”.

“El mercado sigue firme, está muy bien, con demanda por todas las categorías de ganado gordo, con entradas rápidas y con entradas también rápidas para los ganados no tan bien terminados, porque hay demanda para todo”, explicó.

Fuerte demanda por reposición

En el caso de los vacunos para la reposición en los campos, “lo que aparece se coloca rápidamente, lo vemos en los negocios particulares y tenemos la expectativa esta semana de ver cómo se comporta eso en el remate que hará Pantalla Uruguay (este jueves 30, desde la Rural del Prado, con una oferta global de 6.000 vacunos).

De todos modos, “lo que vemos es que sigue habiendo mucha demanda, supera abiertamente a la oferta, la gente no consigue todo lo que precisa”, destacó.

Sobre lo que puede suceder en las próximas semanas, indicó que “no se esperan cambios, al menos no a corto plazo”, considerando que la salida en volúmenes importantes de ganados bien preparados de los campos se ha dificultado y demorado.

“Los ganados gordos vienen atrasados, la salida del invierno fue cruda, con muchas heladas, los campos recién se están recuperando, las praderas y verdeos también y hay muchos campos todavía muy blandos y eso también dificulta”, dijo, estimando que la oferta comenzará a tener un cuerpo más importante a fines de noviembre e inicios de diciembre.

En la reposición, la ACG expuso un valor promedio de US$ 2,48 por kilo para el ternero de más de 180 kilos, lo que significó un ajuste de dos centavos de dólar respecto a la referencia de la semana anterior.

Carlos Pazos

Aumentó la faena

Con relación a la faena, en la semana que finalizó el sábado 26 de octubre hubo un aumento con relación a la semana anterior, que fue leve pero relevante dado el escenario de baja oferta.

Con base en datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), se procesaron 34.563 vacunos (el 45,69% fueron novillos), es decir 1.165 más que los 33.398 de la semana que había cerrado el sábado 19 de este mes.

La faena de la última semana fue, a la vez, bastante menor que la de la misma semana de 2018 (8.463 cabezas menos).

En ese marco, los tres frigoríficos más activos fueron, en ese orden: PUL, Tacuarembó y Las Piedras.