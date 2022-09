Cobraban por anotarles parientes falsos a rusos para acceder al pasaporte uruguayo: de qué se acusa al custodio de Lacalle Pou

Este lunes fue detenido Alejandro Astesiano, jefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, luego de volver junto al mandatario y sus hijos de un viaje al exterior. Al llegar Astesiano le notificó a Lacalle que el director de inteligencia, Claudio Correa da Silva, lo esperaba en la residencia presidencial, donde se oficializó su detención, como contó el propio presidente en una conferencia de prensa realizada este lunes luego de que la situación tomara estado público.

Su caso se encuentra dentro de una investigación "muy compleja" y "de larga data" que investiga a cuatro personas (entre ellas el custodio), tres de ellas imputadas por "suposición de estado civil" (mentir sobre un estado civil) como coautores y "asociación para delinquir", según informó la fiscal del caso, Gabriela Fossati, este lunes en rueda de prensa.

Este martes se definirá –en una nueva audiencia– si Astesiano es imputado o no por esta investigación. Uno de los puntos a determinar es el rol que tenía en la organización.

"Se ha constatado la falsificación de documentos, pero como los documentos son rusos hay una gran cantidad que tienen ser verificados", explicó Fossati, quien contó que esta investigación comenzó en 2019, año en el que "se archivó" la causa en primera instancia.

En 2021 "se recibió información desde México", con la que la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) realizó informes y aportó información que permitió que el caso avanzara, agregó la fiscal.

El viernes se detuvo a la primera persona relacionada al caso, de nacionalidad rusa. El sábado otras dos personas fueron detenidas, otro ciudadano ruso y un "escribano uruguayo", puntualizó Fossati. "Cada uno tiene un rol distinto, había un concierto entre ellos", añadió.

Las dos personas de nacionalidad rusa "fueron sometidas al artículo 222" del Código Procesal Penal, continuó Fossati, que impone "la prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial que se determine", la "retención de documentos de viaje" y "la prohibición de concurrir a determinados sitios, de visitar o alternar en determinados lugares o de comunicarse con determinadas personas".

La fiscal remarcó que "hasta ahora" el accionar de este grupo "es nacional", y aclaró que la investigación "va a llevar tiempo".

La maniobra

Según supo El Observador, la sospecha por la adulteración de documentos para recibir pasaportes comenzó en 2019, cuando se observó un registro inusual de solicitudes de rusos con partidas de nacimiento que aseguraban tener padres uruguayos. La maniobra, que pudo abarcar a miles de personas, los transformaba en “ciudadanos naturales” y los habilitaba a recibir el pasaporte uruguayo.

El grupo implicado montó una organización que falsificaba partidas de nacimiento rusas para que aquellos que se beneficiaran pudieran acceder a un pasaporte uruguayo. Así, por ejemplo, inventaban parentescos con ciudadanos uruguayos (con datos de Identificación Civil) que los rusos no tenían.

El grupo cobraba unos $50 mil por cada maniobra y tenía acceso a la base de datos de la DNIC, informó TV Ciudad.

Los antecedentes

Lacalle manifestó estar "sorprendido" por su detención, aseguró que el custodio fue "profesionalmente intachable" en su labor, y que no cuenta con antecedentes penales. "Si hubiera un más mínimo indicio, yo no le entregaría lo más preciado que tengo, que es mi familia", indicó.

Sin embargo, hasta fines de 2018 que es hasta cuando se conocen registros, Astesiano tenía casi 30 indagatorias y un antecedente penal: el 18 de abril de 2002 fue procesado sin prisión por estafa en concurso real con dos delitos descritos en los literales A, C y E del del artículo 58 del decreto ley 14.412 (castigo de seis meses a cuatro años de penitenciaría si libra cheque falseando datos, que no pudiere ser pagado, frustre su manera de pago, etc.).

En la audiencia de control de detención que se realizó este lunes, Astesiano reconoció que cuenta con antecedentes penales, informó MVD Noticias (Tv Ciudad) y confirmó El Observador.