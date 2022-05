Colchones, nuncá más: el Ubilla de Melo estrena sus obras tras la remodelación

Las imágenes del uso de colchones para intentar absorber y sacar el agua del césped del Estadio Municipal Arquitecto Antonio Ubilla de Melo quedarán como una anécdota del pasado, cuando este domingo se reinaugure las obras de reacondicionamiento del escenario arachán, el recinto donde es local Cerro Largo Fútbol Club.

El estadio, que muchas veces fue cuestionado por las condiciones adversas de su cancha, principalmente por los clubes grandes y también por algunos futbolistas, fue mejorado tanto en el campo de juego como en varios detalles externos del predio, tribunas, vestuarios y más.

Para eso se lo cerró a fines de agosto pasado, antes del inicio del Torneo Clausura, con el fin de realizar una serie de obras en el marco de un acuerdo de cooperación entre la Intendencia de Cerro Largo, propietaria del histórico escenario, y Cerro Largo FC, su principal usuario.

Gobierno de Cerro Largo

Las nuevas obras en el Ubilla de Melo

Estadio histórico e inundable

El Ubilla de Melo fue fundado en 1942 y fue el estadio de la selección de Cerro Largo y los equipos locales que disputaron, y disputan, los torneos de la Organización del Fútbol Interior (OFI), así como de los principales partidos del torneo departamental.

En los últimos años, y luego del nacimiento de Cerro Largo FC en 2002, comenzó a albergar juegos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, llegando a llevar a los grandes y sus hinchadas, aunque muchas veces los clubes intentaron no jugar ahí por el estado del campo de juego.

@CerroLargoFc

Cuando comenzaron las obras

El escenario está ubicado en una zona inundable, a metros del Arroyo Conventos. Cuentan que en 1973, en un partido por la Copa Nacional de Clubes de OFI entre Artigas de Melo y Atlético Florida, llovió tanto que el arroyo se desbordó y el agua comenzó a meterse en el estadio por uno de los arcos.

Antes de que hubiera un estadio y una cancha era una zona de bañado y con basural, que fue limpiado y tapado para hacer el campo de juego y las tribunas, que fueron llevadas a una capacidad de 9.000 espectadores. Las obras actuales sumaron 400 lugares más.

Las rústicas condiciones del piso, diseñado hace 80 años y sin los actuales drenajes de agua, y los requisitos de Conmebol para albergar partidos internacionales en los que el equipo arachán comenzó a participar pero sin poder jugar de local en su casa, hicieron que se diseñara un plan de remodelaciones.

Gobierno de Cerro Largo

El sistema de riego en las nuevas obras en el Ubilla de Melo

La Intendencia de Cerro Largo y Cerro Largo FC se unieron, buscaron asesoramiento en la AUF, y comenzaron a trabajar.

Las obras

La Intendencia y el club formalizaron un acuerdo de cooperación para llevar adelante las obras.

Según se informó en un inicio, la remodelación del Ubilla demandaba a Cerro Largo FC un costo de US$ 145.000. “Entre materiales y otras cosas aportaremos US$ 85 mil, más una pantalla electrónica de 5,70 x 3,84 metros que está en viaje desde China, así como también un anillo de fibra óptica en el estadio. El tablero electrónico tiene un costo de US$ 40 mil, y entre la fibra óptica y otras obras, aportaremos unos US$ 20 mil más”, expresó el presidente del club, Ernesto Dehl.

La intendencia, por su parte, aportaba la mano de obra y cedía la maquinaria.

Gobierno de Cerro Largo

La Comisión de Field de la AUF en el control de las nuevas obras en el Ubilla de Melo

Los trabajos incluyeron la construcción de un nuevo campo de juego, la instalación de un moderno sistema de riego y drenaje, más la colocación de un alambrado perimetral y una pantalla electrónica de última generación que se ubicó sobre la cabecera norte.

En las instalaciones del predio también hubo remodelaciones. Se construyó un nuevo sector de acceso y salida de los equipos y los árbitros a la cancha, dejando atrás el túnel de la década de 1960.

Gobierno de Cerro Largo

Además, se reacondicionaron los vestuarios y baños, se instalaron nuevos bancos de suplentes y se hicieron nuevas veredas. También se colocó una red de fibra óptica para mejorar la conectividad.

Pronto para jugar

El sábado 7 de mayo, el Ubilla recibió la inspección de la Comisión de Field de la AUF y, si bien quedaban detalles menores a solucionar, fue habilitado y se fijó el partido de este domingo, cuando Cerro Largo reciba al líder del Apertura, Deportivo Maldonado.

Diego Battiste

El túnel dejará de ser utilizado

El principal aspecto a corregir es en las dimensiones, ya que la cancha no tiene los 105 metros que pide Conmebol para sus partidos, lo que no es impedimento para el torneo local. Para eso, se debe alargar un metro la cancha.

Pero, en general, la Comisión de Field lo evaluó positivamente. “La cancha ha tenido una superación notoria con respecto a lo que estaba antes, le quedan algunos detalles, pero tiene un potencial muy bueno como escenario deportivo”, dijo Francisco Maronna, de dicha comisión.

Gobierno de Cerro Largo

La Comisión de Field de la AUF en el control de las nuevas obras en el Ubilla de Melo

En el campo de juego las mejoras se destacan porque se quitó la pista de atletismo, lo que le dio un mayor espacio verde.

“Esta todo pronto”, dijo Dehl a Referí. “Esperamos cambiar la racha”, agregó, en referencia al deseo de volver a los triunfos, tras un flojo Apertura.

Además, el Ubilla superó su karma: el nuevo drenaje funciona bien, lo que no pasaba cuando el agua se estancaba. Así que los colchones, de los que alguna vez Cerro Largo FC también se burló en sus redes, hoy son historia.

La visita de la Mutual

El presidente de la Mutual de Futbolistas, Diego Scotti, visitó el Ubilla este viernes y destacó los avances de las obras, aunque también notó algunos aspectos que faltaban mejorar. En ese sentido, dijo a Canal 12 de Melo que la cancha estaba “en buenas condiciones” y que los vestuarios “en general están bien”, pero hay detalles que se deben “ajustar” a los reglamentos, algo que la Mutual busca mejorar en muchos de los estadios de los clubes profesionales del fútbol uruguayo.