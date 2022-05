Colombia: se consolida el balotaje entre Petro y Hernández

Pasadas las 20.20 horas –las 18.20 en Colombia- y con el 99 % del conteo de las mesas escrutadas Gustavo Petro obtiene un 40,34% de los votos emitidos. Por su parte, Rodolfo Hernández consolida un 28,18%, Federico Gutiérrez llega al 23,87% mientras que Sergio Fajardo apenas tiene el 4,2%.

Los más de 12 puntos que dejan arriba a Petro –el candidato de izquierda- deben relativizarse de cara a la segunda vuelta del 19 de junio próximo.

No es una novedad que Petro expresa una coalición con un programa progresista que busca transformaciones profundas. Cabe consignar que los mandos de las Fuerzas Armadas –que no tienen derecho al voto en Colombia- se han expresado tanto en público como en centros de poder en el sentido de que la izquierda no debe gobernar el país.

En cuanto a Hernández tuvo expresiones muy agresivas en sus apariciones públicas. Llegó a decir que “admiraba a Hitler” aunque de inmediato se corrigió diciendo que se refería a (Albert) Einstein. Hernández fue alcalde de Bucaramanga, donde recibió denuncias por manejos oscuros en licitaciones y contrataciones.

Sin embargo, su campaña está basada en denunciar a la “clase política” en su conjunto. Hernández es un empresario acaudalado y como no tenía sello partidario se valió de algo que permite la Constitución de ese país.

Recolectó un millón y medio de firmas que le permitieron ingresar a la carrera electoral. Los analistas consideran que apuntaló su campaña con la fortuna personal sumado al desencanto de los gobiernos liberales y conservadores.

Pese a su rechazo por “la clase política” es posible que una parte importante del caudal de votos logrados por Gutiérrez se incline por Hernández. No faltan quienes observan que el expresidente Álvaro Uribe influya en esa dirección. Uribe fue el promotor de la candidatura del actual presidente Iván Duque.

De cara al 19 de diciembre, Petro debería sumar el delgado caudal de votos de Fajardo. Pero, por sobre eso, necesitaría que la cantidad de ciudadanos que voten en el ballotage aumente de modo significativo y, claro está, en una proporción importante a su favor.

En Colombia, en la primera vuelta presidencial, dado que el voto es optativo, suele votar alrededor de la mitad del padrón mientras que esa cifra en la segunda vuelta puede crecer. Petro necesitaría que sea mucho más la cantidad de gente que vote en un país fuertemente abstencionista.

Un detalle no menor es que las elecciones legislativas se llevaron a cabo en marzo y el Pacto Histórico tiene un 17% de las bancas. No es suficiente para lograr acuerdos por su tradicional distancia con las fuerzas de la derecha.

Hernández, si bien capta en estas elecciones un voto antipolítica, deberá consensuar y acordar con legisladores de distintos bloques parlamentarios.

En esta elección, las distintas agencias de opinión pública estuvieron bastante ajustadas a los resultados.

El escenario parece bastante complejo para Petro a quien los investigadores de opinión pública hace dos meses consideraban la posibilidad de que se impusiera en la primera vuelta. Sin embargo se fueron ajustando a este 40% que parece ser un desafío muy grande de cara al 19 de junio.

Petro, actual senador nacional, es una figura de izquierda y jamás en Colombia hubo un gobierno de esa tendencia. Hernández es difícil de encasillar, hizo una campaña “contra la corrupción” y si se mantiene en el segundo puesto debería disputar la presidencia en el ballotage del 19 de junio próximo con Petro.

Esa disputa significaría que, tras dos décadas de gobiernos de liberales y conservadores, la tradicional derecha colombiana quedaría fuera de la segunda vuelta.

Un dato a tener en cuenta es que en las elecciones de 2018 Petro salió segundo con un 25% de los votos frente a Iván Duque, que obtenía el 39%. En aquella oportunidad, parte del centro político se inclinó por Petro en el ballotage, ya que sumó la abultada cifra del 16%. No le alcanzó para vencer a Duque, ya que el resultado final fue de 54% para Duque y de 42% para Petro.

Apenas cuatro años después, el escenario parece bastante distinto.