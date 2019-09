Colonos accederán a créditos del BROU con garantía estatal

El Banco República (BROU) y el Instituto Nacional de Colonización (INC) suscribieron este viernes en la Expo Prado un acuerdo que apunta a mejorar las condiciones de acceso al financiamiento de los colonos, que ahora podrán acceder a créditos hasta 10 años con una garantía parcial del Estado. La nueva herramienta crediticia busca fomentar la intensificación productiva y las inversiones agropecuarias para los productores de menor escala, explicaron las autoridades durante el lanzamiento del producto.

Los créditos podrán destinarse a financiar, por ejemplo, la incorporación de infraestructura, la implementación de nuevas estrategias productivas y comerciales, mejoramiento de campo natural, realización de cultivos forrajeros o agrícolas, el aumento del stock animal o la mejora genética del rodeo. Asimismo, también se otorgarán créditos para financiar capital de trabajo por hasta 1 año de plazo.

El BROU concederá líneas aplicando tasas bonificadas y fijas, con la innovación que los fondos otorgados más los intereses correspondientes serán garantizados en un 50% por el INC. Los topes de los créditos estarán asociados al plafond (esto es la capacidad de endeudamiento de cada productor, fijada por el BROU en función de la situación de la empresa, garantías presentadas y el historial financiero), y al destino que se le dará a los fondos. El fin que tengan los recursos determinará el plazo de repago para los colonos. En casos de inversiones de mayor duración se podrá financiar hasta en 10 años como tope.

La presidenta del INC Jacqueline Gómez destacó la relevancia de la firma de este acuerdo con el banco estatal para potenciar la producción familiar en el campo. El INC es propietario de más de 600 mil hectáreas en todo el país (distribuidas en 5 mil familias) y es la institución del Estado con mayor patrimonio.

“Hoy no alcanza simplemente con el acceso a la tierra, sino que se requieren un conjunto de herramientas y una mirada integral de procesos de trabajo para que los sistemas estén en funcionamiento para la mejora de la productividad y los ingresos y calidad de vida de las familias”, comentó Gómez.

En ese sentido, la presidenta del INC dijo que el acceso al financiamiento es un “componente determinante” para poder apoyar a los sistemas productivos. Actualmente, el INC ya tiene convenios con el BROU y la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) para fomentar el proyecto Tambo Joven.

Por su parte, la directora del BROU Adriana Rodríguez dijo que muchas veces los colonos no tienen costumbre de ira a una sucursal del banco o directamente se encuentran con la dificultad de que no cuentan con las garantías suficientes como para la institución pueda prestarle asistencia financiera. Explicó que el procedimiento indica que primero los colonos deberán presentar su “aspiración” ante el INC, y luego a una sucursal del BROU para gestionar su crédito bajo esta nueva modalidad. Se exigirá 1 año de antigüedad en la actividad empresarial, no se pedirá la presentación de los últimos 3 años de balance como exige el banco para un crédito estándar, y se solicitará un flujo previsto para el destino del dinero y cómo se piensa repagar el mismo.

Números sólidos

El vicepresidente del BROU, Leandro Francolino, dijo se pueden lanzar este tipo de productos gracias a “solidez” que ha consolidado la institución en los últimos años.

El patrimonio del banco es hoy de más de US$ 2.000 millones, durante el ejercicio 2018 tuvo utilidades por US$ 440 millones (un récord), mientras que el primer semestre cerró con una ganancia contable de US$ 300 millones.

Francolino aseguró que la morosidad está en niveles razonables para al actual ciclo de estancamiento que atraviesa la economía uruguaya. Asimismo, informó que el BROU logró incorporar a más de 20 mil micro y pequeñas empresas en los últimos dos años, un segmento del mercado que tradicionalmente estuvo alejado del sistema bancario.

Por otro lado, el ejecutivo anunció que se están ultimando los detalles para lanzar un nuevo producto de acceso al crédito con desembolso a distancia para que no sea necesario ir a una sucursal física para firmar un vale.