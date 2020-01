Colorados destraban negociación por designaciones en ministerios

Tras un impasse de varios días, el Partido Colorado aceptó que el presidente electo Luis Lacalle Pou designe primero a los directores de los ministerios y luego nomine a los que integrarán los entes autónomos y servicios descentralizados, algo que en principio Batllistas solicitó realizar de forma conjunta.

La luz verde de los colorados fue comunicada luego de una reunión que mantuvieron el martes Ernesto Talvi y Julio María Sanguinetti con los dirigentes Adrián Peña (Ciudadanos) y Tabaré Viera (Batllistas). Lacalle Pou había planteado que quería completar primero los ministerios y luego centrarse en la negociación por el resto de los cargos, la cual será de acuerdo a la votación que cada uno obtuvo en octubre.

En un principio, Sanguinetti quería que se negociara todo junto mientras que Talvi estaba de acuerdo con el procedimiento impulsado por Lacalle Pou, porque considera que es un “error” y “poco práctico” que los ministros tengan que esperar para completar sus gabinetes, informaron a El Observador fuentes coloradas.

Inés Guimaraens

Los colorados no estuvieron de acuerdo en enviarle nombres y posiciones para los ministerios, como había pedido Lacalle Pou, porque lo consideran un “manoseo” innecesario y enviaron hace dos semanas un documento a Álvaro Delgado, el futuro secretario de la Presidencia, en el que señalan las direcciones que quiere ocupar cada sector.

Peña y Viera se reunieron también con el diputado electo Gustavo Zubía, líder de la Tercera Vía, para informarle acerca de cómo serían las designaciones.

Lacalle Pou resolvió este jueves que le dará 33 cargos de dirección al Frente Amplio en entes autónomos y servicios descentralizados, y envió la lista al presidente de la coalición de izquierda, Javier Miranda, quien informó este viernes a la Mesa Política. Fuentes de la coalición de izquierda dijeron a El Observador que en esa propuesta hay lugares en los principales entes autónomos.

Miranda confirmó en una rueda de prensa que el FA participará en los organismos y dijo que propondrían a la “gente mejor calificada que respalde al proyecto político”.

El Frente Amplio formará una comisión que será la encargada de definir cuáles serán los representantes a presentar ante el presidente electo.

La coalición de izquierda no tendrá representantes en el Codicen, ni en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) ni en el Banco de Previsión Social (BPS), porque Lacalle Pou mantuvo el criterio utilizado por Tabaré Vázquez en su última administración y decidió no darles un cargo en los organismos que tienen directores sociales. El presidente electo entiende que el contralor será ejercido por estos directores sociales, por lo que no es necesario que haya integrantes de la oposición.

Algunas piezas del puzzle

El impasse de los colorados en la negociación no significó que los ministros designados no avancen en el estudio de los perfiles y confirmen, al menos informalmente, algunas designaciones.

En el Ministerio de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, ya resolvió que Marcela Bensión dirija la Asesoría Macroeconómica. La economista participó incluso de reuniones de transición con las autoridades actuales. Diego Labat, director blanco de Ancap, será el presidente del Banco Central del Uruguay.

Un economista también será director de Educación del MEC. Se trata del nacionalista Gonzalo Baroni, mientras que el magíster en Harvard Leandro Folgar presidirá el Plan Ceibal. En el Sodre estarán Adela Dubra y Martín Inthamoussú. El Codicen estará encabezado por el colorado Robert Silva y uno de sus consejeros será el nacionalista Juan Gabito. La profesora Adriana Aristimuño dirigirá el área de Planeamiento.

Camilo Dos Santos

El Ministerio de Desarrollo Social tendrá a Mónica Bottero –compañera de fórmula de Pablo Mieres en el Partido Independiente– como directora del Instituto de las Mujeres, mientras que dos dirigentes de Ciudadanos, Pablo Lanz y Carlos Rydström, estarán a cargo de las direcciones de Desarrollo Rural y de Descentralización del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Para las presidencias de las principales empresas públicas, así como para las direcciones de los ministerios que ejecutan obras, Lacalle Pou transmitió que quiere técnicos que no vengan de empresas privadas relacionadas, para evitar conflictos de interés. Eso ha supuesto una mayor dificultad a los ministros, que se suma a los salarios que son poco competitivos respecto a lo que paga el sector privado. El presidente electo será quien haga estas designaciones.

El presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) será Juan Curbelo –integrante de la lista 40 que integra el sector Todos de Lacalle Pou–, que actualmente se desempeña como director por la oposición. En el directorio de Ancap estarán el diputado blanco Pablo Abdala y el gerente de control de gestión de la empresa Alejandro Stipanicic, integrante de Ciudadanos. Este último a pedido expreso del futuro ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini.

En el Partido Nacional prevén esperar hasta que pasen las elecciones departamentales del mes de mayo para completar algunas designaciones, ya que habrá dirigentes que competirán para ser intendentes y ediles, informaron fuentes blancas.

Pese a que formalmente la negociación para integrar las empresas públicas aún no comenzó, los sectores colorados ya están discutiendo quiénes las integrarán aunque con criterios distintos. Ciudadanos privilegiará los técnicos, mientras que el orden en Batllistas obedecerá a cuestiones políticas. El primero en esta lista es Julio Luis Sanguinetti, que fue jefe de campaña de su padre, y el senador José Amorín Batlle que aspira a presidir el Banco de Seguros del Estado, tal como informó el semanario Búsqueda. Le siguen Susana Montaner y Adrián Juri, que pujan por integrar el directorio de OSE. Zubía planteó que el exdirector de cárceles Enrique Navas se integre a los equipos de gestión del Ministerio del Interior.