Lacalle Pou ajusta borrador con cargos que propondrá al Frente Amplio

Luis Lacalle Pou continúa trabajando en el armado de su esquema de gobierno, que aspira a completar antes de finalizar el mes de enero.

El presidente electo recibió en las últimas horas un borrador elaborado por el futuro secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, con los cargos en las empresas públicas y los servicios descentralizados que le propondrá al Frente Amplio. Se encuentra ajustándolo y se lo enviará en los próximos días al presidente de la coalición de izquierda, Javier Miranda, confirmaron a El Observador fuentes políticas.

Una vez que el FA le conteste, definirá los puestos con el resto de los partidos de la coalición, aunque ya está resuelto que será en función de los votos obtenidos en octubre.

El objetivo es que el esquema quede resuelto la próxima semana, ya que Lacalle Pou reunirá el miércoles 22 a todos los líderes de la coalición para presentarles el anteproyecto de la ley de urgente consideración.

Lacalle Pou ya comunicó que tiene resuelto mantener el criterio utilizado por Tabaré Vázquez en su última administración y no darle a la oposición un cargo de dirección en los organismos que tienen directores sociales. De esta forma, el FA no tendrá representantes en el Codicen, ni en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) ni en el Banco de Previsión Social (BPS), porque Lacalle Pou entiende que el contralor será ejercido por estos directores, por lo que no es necesario que haya integrantes de la oposición.

En el Partido Nacional prevén esperar hasta que pasen las elecciones departamentales del mes de mayo para completar algunas de las direcciones en ministerios, empresas públicas y servicios descentralizados que le corresponden, ya que algunos dirigentes competirán para ser intendentes y ediles, informaron fuentes blancas.

El presidente electo se reunió este miércoles en la sede del sector Todos ubicada en Bulevar Artigas y Chaná con la futura ministra de Economía, Azucena Arbeleche, con el designado ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini y con el próximo presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Diego Labat, que actualmente se desempeña como director de Ancap en representación de la oposición, con el objetivo de continuar analizando los perfiles de quienes presidirán las empresas públicas.

Fuentes del gobierno electo confirmaron a El Observador que algunas de esas presidencias ya están definidas, aunque se esperará a que se completen las designaciones para hacerlas públicas.

Camilo dos Santos

El objetivo de Lacalle Pou es que sean técnicos quienes asuman esta responsabilidad, ya que en las direcciones también habrá representantes políticos.

Una de las dificultades para las designaciones radica en los salarios que perciben los directores que ocupan puestos de confianza política. En las últimas semanas, las autoridades del futuro gobierno sondearon a técnicos que trabajan en el sector privado para ofrecerles cargos, pero al menos tres lo rechazaron, según confirmó El Observador con fuentes del gobierno electo.

Danza de nombres

La semana pasada, Lacalle Pou se reunió primero con Guido Manini Ríos y luego con Ernesto Talvi y Julio María Sanguinetti para definir los criterios de las designaciones. Antes había pedido que le enviaran nombres, pero en la reunión los colorados expresaron su discrepancia por considerar que eso generaría un “manoseo” que resultaba innecesario y señalaron su molestia y disconformidad con los cargos que les había otorgado en las cúpulas de los ministerios. Quieren que se los recompense en esta nueva ronda. Cabildo Abierto si envió nombres.

En el caso de UTE, en el gobierno electo están buscando un técnico por fuera de la empresa para que asuma la presidencia, pero si ese nombre no aparece el candidato más firme es el actual gerente general, Carlos Pombo, afín al Partido Nacional.

En tanto, en la Administración Nacional de Puertos (ANP) continuará Juan Curbelo –integrante de la lista 40 que integra el sector Todos de Lacalle Pou–, aunque no está resuelto si en calidad de presidente o vicepresidente de la institución. El diputado Pablo Abdala se perfila para integrar el directorio de Ancap.

Camilo Dos Santos

El economista Enrique Pees Boz, uno de los principales asesores de Manini Ríos, cuyo nombre sonaba para asumir como ministro de Vivienda, será propuesto por Cabildo Abierto para ocupar un cargo directivo en el Banco República, según supo El Observador.

Ciudadanos propondrá que los dirigentes Pablo Lanz y Carlos Rydström se integren al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). En Batllistas Unidos hay aspiración de que la diputada Susana Montaner integre el directorio de OSE y el senador José Amorín Batlle presida el Banco de Seguros del Estado (BSE), tal como informó el semanario Búsqueda. La Tercera Vía liderada por Gustavo Zubía planteó que el exdirector de cárceles Enrique Navas se integre a los equipos de gestión del Ministerio del Interior.