Cómo crear tu espacio de trabajo ideal

Trabajar en una oficina puede ser muy estresante para muchos por las horas invertidas frente a la computadora, juntas y pendientes del día a día, lo que puede conducir a enojo, estrés y por consiguiente menor productividad.

El trabajo ideal es aquel que se disfruta; sin embargo, diferentes factores pueden impedir alcanzarlo. Por ello, es importante hacer del centro de trabajo el lugar perfecto, en donde esté cómodo, quiera estar sin contar las horas que faltan para salir y que no cause enojo o molestia pensar que hay que debe ir cada mañana.

Crear su ambiente ideal no es difícil, solo se requiere de dedicación, orden y planeación.

Establezca cinco prioridades

Al iniciar su día, enliste los cinco deberes más importantes, lo que sea más relevante para su jornada y asigne un tiempo específico para cada uno.

Saturarse con demasiadas cosas no le hace más productivo, al contrario, incluso puede cometer más errores o no hacer un trabajo de calidad. Al final lo único que conseguirá es estrés, mal humor y cansancio.

Vístase cómodo

Aunque los códigos de vestimenta son diferentes en cada empresa, busque ropa que le haga sentir lo más cómodo posible sin romper los protocolos.

Por ejemplo, si se requiere vestimenta formal, elija trajes que no irriten su piel como materiales de algodón, camisas que le permitan movilidad, polleras que la hagan sentir segura y colores que le transmitan alegría, no todo tiene que ser negro o gris. Sea creativo y agregue accesorios que refuercen su vestimenta.

Si en tu empresa son más informales, usa tus championes favoritos, ese suéter que tanto te encanta o pantalones que te permitan desplazarte sin problemas, siempre cuidando la limpieza.

Coloque plantas y adornos

Las plantas refrescan, limpian el aire, ayudan a relajar y despejar su mente lo que es muy útil cuando está estresado por esa reunión de fin de mes o la exposición ante los directivos.

Procure plantas que sean de sombra para que no batalle estar saliendo para que tomen el sol, con colores vivos y fragancias que lo cautiven. La lavanda para relajarse o el aloe vera que puede convertirse en su botiquín natural son algunas opciones para su escritorio.

También agregue adornos que personalicen su lugar. Fotos de sus hijos, pareja, familia, personajes favoritos, juguetes, peluches, sus accesorios de papelería favoritos, lo que más le motive a estar ahí.

Tenga snacks saludables

La buena alimentación está fuertemente relacionada con la productividad, así que si quiere tener mayor energía y tener un mejor desempeño, lleve verduras hervidas o crudas y tenga en su cajón barritas de cereal, almendras tostadas, manzanas y sobre todo agua.

Comer sano no significa que sea aburrido, busque combinaciones con los alimentos que más le gusten. También procure frutas y verduras de distintos colores como el rojo que tiene propiedades antioxidantes, anticancerígenas y antienvejecimiento celular.

El amarillo ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, y el naranja que ayuda a la salud visual, cuidar la piel y previene enfermedades cardiovasculares.

Respete sus horarios

Llegue puntual a su empleo, coma a su hora establecida fuera de su lugar de trabajo desconectándose de los deberes y váyase a su casa a tiempo.

Comer en su escritorio “por si surge algo” o “para adelantar”, no lo hace más efectivo, además de que no se alimenta correctamente. Debe tener por lo menos 45 minutos de descanso ya sea en el comedor de su empresa o afuera, donde no responda emails ni llamadas. Ese momento es para usted, para relajarse y recargarse de energía para poder continuar.

Fuente: El Economista - RIPE