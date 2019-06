Cómo lograr los seis atributos de las empresas más innovadoras

Durante ocho años, la consultora global de innovación Ideo analizó más de 250 organizaciones y 500 equipos de trabajo en 14 países diferentes y descubrió que las empresas más innovadoras del mundo tienen en común seis atributos: empoderan a sus miembros; tienen una cultura enfocada en la colaboración; hacen muchos experimentos para aprender que funciona y que no; tienen un propósito claro que inspira a su gente; se mantienen al tanto de las últimas tecnologías e implementan con eficiencia las soluciones.

Según explicó a El Cronista Gonzalo Wartjes, fundador de la consultora Waki Lab, "hoy es imperativo que las organizaciones implementen estos seis atributos -o que los mejoren si los tienen- porque nos enfrentamos a un contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo, con problemas difíciles de reconocer o resolver que requieren soluciones multidisciplinarias".

Según Wartjes, Ideo detectó estos seis atributos (empoderamiento, colaboración, experimentación, propósito, observación e implementación) que son medibles, a partir de ello es posible trabajar en la transformación cultural de una organización, sea una división de pocos miembros, una marca, empresa, subsidiaria radicada en un país de Latinoamérica o un conglomerado de empresas con miles de empleados.

Algunos consejos para subirse a los seis atributos y lograr instalarse entre las firmas líderes en innovación.

Empoderar a los miembros de la organización

El empoderamiento tiene lugar cuando los líderes de una empresa les dan a los empleados una cantidad razonable de autonomía porque confían en que estos pueden mejorar las cosas si hacen bien su trabajo. En una empresa acostumbrada a empoderar a sus empleados, los equipos están cerca de quienes toman las decisiones, además de conocer los procesos para impulsar nuevas ideas o soluciones. Son empresas que en definitiva se distinguen porque los jefes otorgan libertad a los equipos para resolver problemas, los apoyan cuando toman riesgos y los empleados se sienten cómodos desafiando el statu quo. Las organizaciones donde los miembros se sienten empoderados tienen un 69% más de probabilidad de lanzar productos y servicios con éxito.

Crear un ambiente de colaboración

Un ambiente de colaboración creativa tiene lugar en donde todos los miembros de una organización trabajan juntos en pos de un mismo objetivo en común, en vez de competir entre las distintas áreas creando una mentalidad de silo (esta mentalidad se da cuando hay retaceo de información o negación a prestar ayuda entre distintas unidades de la empresa). Las organizaciones donde reina un espíritu de colaboración tienden a crear equipos multidisciplinarios para abordar los problemas. Son organizaciones donde las personas se sienten cómodas buscando a otros para pedir ayuda y donde la información es accesible para los miembros cuando la necesitan. Las organizaciones donde los equipos colaboran eficazmente tienen un 38% más de probabilidad de lanzar productos y servicios con éxito.

Facilitar la experimentación

La experimentación es fundamental para que las organizaciones obtengan feedback de sus clientes y usuarios finales. Las más innovadoras hacen experimentos para probar nuevas ideas y productos, cuentan con poca burocracia y una actitud constructiva hacia los fracasos sabiendo que algunos serán necesarios para descubrir nuevas oportunidades. Los equipos construyen prototipos de manera rápida y económica para explorar nuevas ideas y conceptos y comparten las ideas entre todos. Dichos equipos construyen prototipos haciendo que los usuarios y clientes tengan la experiencia de un producto o solución real. Al mismo tiempo estos equipos usan un enfoque analítico para determinar la viabilidad de las ideas. Los equipos que prueban cinco o más soluciones alternativas tienen un 50% más de probabilidad de lanzar productos y servicios con éxito.

Formular con claridad un propósito

Las organizaciones más innovadoras cuentan con una visión o misión clara de porqué y para que existen, más allá de simplemente ganar dinero, lo que se denominó un propósito. Muchas organizaciones formulan su propósito con claridad y eso les sirve para inspirar a los empleados de su organización y guiarlos en la toma de decisiones. Por ejemplo, el propósito o misión de Nike es “dar inspiración e innovación a cada atleta del mundo. Si tienes un cuerpo, tú eres un atleta”. Pero además no se quedan solo en declaraciones, sino que toman medidas para demostrar compromiso con su misión. Por ejemplo, Elon Musk, fundador de Tesla, dice que con sus autos eléctricos quiere hacer que el público y no solo los que tienen dinero para comprar sus autos, vivan en un mundo con “energía sustentable” y para eso puso a disposición del público sus patentes de invención. Musk dice que “el liderazgo tecnológico no está definido por las patentes sino por la habilidad de una empresa para atraer a los ingenieros más talentosos. Nosotros creemos que abrir nuestras patentes al público va a fortalecer en vez de disminuir la posición de Tesla en este aspecto”. En las organizaciones con un propósito claro existe una alineación entre el liderazgo y el resto del personal sobre el cambio que quieren lograr en el mundo. Las organizaciones que tienen un propósito claro contagian pasión a sus miembros y tienen un 20% más de probabilidad de lanzar nuevos productos y servicios con éxito.

Observar lo que pasa fuera de la organización

También se descubrió en dicho estudio que las organizaciones más innovadoras están siempre al tanto de las últimas tendencias, es el atributo de la observación que consiste en mirar más allá de los muros de la empresa para comprender a los clientes, las tecnologías y los cambios culturales. Esto les permite descubrir ideas e inspiración para desarrollar nuevos productos o servicios. Las organizaciones que se destacan por esto tienen una idea clara de quiénes son los usuarios, qué está pasando en su mercado y qué tendencias -técnicas o sociales- pueden aprovechar para alcanzar sus objetivos. Investigan tecnologías relevantes para su negocio, tendencias de mercado y otras industrias y las utilizan para encontrar nuevas oportunidades. Los equipos que frecuentemente obtienen feedback de sus clientes tienen un 24% más de probabilidad de lanzar productos y servicios con éxito.

Implementar las ideas con armonía

Estas organizaciones logran que la estrategia, el diseño, el producto y la implementación se combinen armónicamente. Encuentran soluciones elegantes para los obstáculos técnicos y las diferentes áreas se comunican muy bien desde la visión hasta la implementación para mantener la visión original. Los equipos cuentan con las habilidades para superar los desafíos técnicos durante la implementación y tienen el tiempo suficiente para resolver estos problemas de manera creativa. No se suspenden o cancelan las soluciones debido a desafíos técnicos que se presentan como insuperables. El trabajo detallista es considerado un valor y la organización proporciona las condiciones para que los equipos sean detallistas en su trabajo. Las organizaciones que crean estas condiciones tienen un 25% más de probabilidad de lanzar productos y servicios con éxito.

Fuente: El Cronista - RIPE