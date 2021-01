Cómo es el nuevo análisis FOAR que ayuda a los líderes

Empresas y emprendedores han venido utilizando el estudio de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) para mejorar la toma de decisiones y potenciar la performance orientada a los resultados. Sin embargo, en la era del liderazgo emocional, se impone el FOAR, que hace foco en las aspiraciones e implica la revisión de las Fortalezas, Oportunidades, Aspiraciones y Resultados.

Se enmarca en la indagación apreciativa, que se nutre de los aportes de David Cooperrider de la Universidad de Case Western, en EEUU.

1. Fortalezas

Es el punto de partida, el descubrir las herramientas con las que se cuenta. Se detalla todo lo que ya está bien y que contribuye al éxito del objetivo,

Es importante utilizar disparadores, por ejemplo, con qué habilidades se cuenta, qué tanto se conoce del tema. La pregunta clave es: “¿En qué reconocemos que tenemos mucho talento y que es diferencial con relación a la competencia?

2. Oportunidades

Este cuadrante contempla la apertura mental y el cambio de modelos internos para expandirse más allá de lo conocido. Existen oportunidade internas, por ejemplo, los permisos e incentivos para experimentar lo nuevo; la predisposición, el ánimo y el entusiasmo para encarar el proceso de mejora personal y profesional.

También está el análisis externo: cuándo y cómo se detecta todo lo que el entorno ofrece como chances de mejora -capacitaciones, redes de contactos, situaciones de coyuntura- para así activar el pensamiento lateral.

3. Aspiraciones

Cada objetivo que todavía no se visualiza, no quiere decir que no puede alcanzarse. La novedad del modelo FOAR es su hincapié en habilitar las posibilidades como elemento de planificación y gestión.

La posibilidad nace de la apertura interna y predisposición para que ocurran cosas buenas. Todo lo que se aspira, anhela, necesita y sueña puede encontrar un camino de concreción a través de las oportunidades que se visualicen, por más lejanas que parezcan.

4. Resultados

En este cuadrante del FOAR se definen los indicadores tangibles y medibles del objetivo. Es necesario trazar el plan de acción, establecer metas, desarrollar la estrategia, determinar los responsables y el tiempo y medir los avances parciales.

No se obtienen resultados si no hay acción enfocada, energía y claridad. (Cronista - RIPE) l