La emotiva historia detrás del vestido rojo que Furia lució el domingo en GH

En las últimas horas, la hermana de Furia compartió la conmovedora historia detrás del vestido rojo que la doble de riesgo lució en la reciente gala de Gran Hermano, dejando impactados a todos sus seguidores.

Horas después de que Juliana Scaglione vistiera un impresionante atuendo en el reality show, Coy compartió en X cómo su compañera consiguió esa pieza de vestir.

"Que linda hermana", "Furia es amor", y "Claro que sabemos quién es Fu, lo demostró y ya ganó nuestro corazon. Coy hagan una juntada en el Planetario así podemos conocerla cuando salga", fueron solo algunos de los mensajes que dejaron los seguidores de la famosa jugadora en respuesta a su emotivo relato.

Tweet de la hermana de Furia, Coy

La historia conmovedora sobre el vestido de Furia

"Voy a contar está anécdota que es muy tierna. Ayer (por este domingo) cuando la vi con este vestido me emocioné mucho. Al ingreso le habían pedido si podía entrar con un vestido rojo. Ella me escribió y me dijo 'Coy, no me voy a poder comprar el vestido rojo...'". Así comenzó la hermana de Juliana Scaglione, acompañando sus palabras con un video de su hermana luciendo la prenda mencionada.

Continuó: "El valor del vestido era de $20 mil pesos en ese momento. Y ella otra vez, no pensó en ella, si no que volvió a pensar en mí. Me dijo: 'Coy si yo gasto ese dinero con lo último que cobré de mi trabajo, no vas a tener plata para mantener todo lo que te dejo acá a cargo'. Peleamos por un rato y al final decidió no comprarlo. Siempre pensando en el resto y nunca en ella. Eso es Furia. FURIA ES AMOR".

Junto a esos mensajes, la hermana de la participante más controvertida de Gran Hermano compartió capturas de pantalla de sus conversaciones en WhatsApp. En la primera de ellas, se puede leer cómo le sugiere a su hermana que compre el vestido rojo, a lo que Juliana responde: "No, no, mucho dinero".

En otra referencia al valor de un vestido más asequible, al que ella podría acceder, Coy le dice: "Dios Juliana. Tenés que ser menos estructurada con el tema dinero. Trabajaste como una negra por favor".

Capturas de pantalla del chat de Furia y Coy

Capturas de pantalla del chat de Furia y Coy

"Si te gustó probátelo y ya. No tenés que mirar el precio porque vos valés más que 20.000 pesos y aparte te merecés ir como una princesa que sos. Si te gusta de verdad y te sentís preciosa no lo dudes", aconsejó la hermana a Furia.

Después de compartir esas conversaciones, Coy concluyó: "Les pido disculpas por contarlo, a quien le moleste, pero necesitaba contarlo.... Ayer (por la gala de este domingo) cuando la vi con el vestido rojo llore muchísimo. Porque yo sola se lo importante que es para Furia y lo que hacen ustedes por ella sin saber lo que yo sí sé. Gracias, gracias, gracias".